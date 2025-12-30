Hoạt động cộng đồng
30/12/2025 18:16

Bình Điền – 32 năm bền bỉ đồng hành, toả sáng tài năng cải lương Việt

Từ năm 1993 đến nay, Bông Lúa Vàng trở thành điểm tựa bền bỉ cho cải lương Nam Bộ, với sự đồng hành lâu dài của Bình Điền.

Ngày 27-12-2025, tại Nhà hát VOH – Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM, chung kết xếp hạng Cuộc thi Bông Lúa Vàng – Tỏa sáng Tài năng Cải lương 2025 đã diễn ra trang trọng và xúc động. Hành trình 32 năm của cuộc thi là minh chứng sống động cho sự gắn bó bền bỉ, tâm huyết và nhất quán của Công ty CP Phân bón Bình Điền – đơn vị đồng hành duy nhất từ những ngày đầu, góp phần nuôi dưỡng, phát hiện và nâng bước nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương tài năng cho nghệ thuật truyền thống Nam Bộ.

Dấu mốc 32 năm – Một hành trình văn hóa bền bỉ hiếm có

Ra đời từ năm 1993, Bông Lúa Vàng không chỉ là một cuộc thi nghệ thuật mà còn là một mô hình hoạt động văn hóa đặc thù, bền bỉ đồng hành cùng cải lương – loại hình sân khấu truyền thống mang đậm hồn cốt Nam Bộ. Trải qua hơn ba thập kỷ, cuộc thi đã phát hiện và chắp cánh cho hàng trăm nghệ sĩ trẻ, nhiều gương mặt trong số đó đã trở thành trụ cột của các đoàn nghệ thuật, nhà hát, và có vị trí vững chắc trong lòng công chúng.

Suốt 32 năm, Công ty CP Phân bón Bình Điền không chỉ là nhà tài trợ, mà là người bạn đồng hành thực sự của giới nghệ sĩ cải lương.

Trong bối cảnh đời sống giải trí biến đổi nhanh, các loại hình nghệ thuật truyền thống đứng trước nhiều thách thức, việc duy trì liên tục một sân chơi chuyên nghiệp suốt 32 năm là điều hiếm có. Thành công đó gắn liền với sự đồng hành kiên định của Công ty CP Phân bón Bình Điền – một doanh nghiệp không chỉ đầu tư cho sản xuất, kinh doanh mà còn dành nguồn lực, tâm huyết cho sự phát triển bền vững của văn hóa dân tộc.

Bình Điền – Từ hạt lúa ngoài đồng đến mầm tài năng trên sân khấu

Là doanh nghiệp gắn bó mật thiết với nông nghiệp, nông dân và nông thôn Việt Nam, Bình Điền thấu hiểu sâu sắc giá trị của "gốc rễ" – nơi nuôi dưỡng cả kinh tế lẫn văn hoá. Với triết lý phát triển bền vững, Bình Điền xem việc đồng hành cùng Bông Lúa Vàng như một phần trách nhiệm xã hội lâu dài, không mang tính phong trào hay ngắn hạn.

Suốt 32 năm, Bình Điền không chỉ là nhà tài trợ, mà là người bạn đồng hành thực sự của giới nghệ sĩ cải lương. Từ việc đảm bảo nguồn lực tổ chức, nâng cao chất lượng chuyên môn, đến việc góp phần mở rộng sức lan tỏa của cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, Bình Điền đã cùng Ban tổ chức giữ vững uy tín, bản sắc và tầm vóc của Bông Lúa Vàng.

Chung kết 2025 – Tỏa sáng bản lĩnh và khát vọng của thế hệ mới

Chung kết xếp hạng Bông Lúa Vàng – Tỏa sáng Tài năng Cải lương 2025 tại Nhà hát VOH đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng. Những trích đoạn được đầu tư công phu, sự nhập vai chín muồi và bản lĩnh sân khấu ngày càng vững vàng của các thí sinh cho thấy cải lương vẫn đang được tiếp nối bằng một thế hệ trẻ đầy đam mê, nghiêm túc và sáng tạo.

Ông Cao Anh Minh – Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) (bên phải) và ông Phan Văn Tâm – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền (bên trái) trao Chứng nhận, Cúp Bông lúa vàng và tiền thưởng cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán đã xuất sắc đoạt giải Quán quân Bông Lúa Vàng 2025.

Không khí trang trọng, ấm áp của buổi chung kết là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị đã được hun đúc và khát vọng đổi mới để thích ứng với thời đại. Trong dòng chảy ấy, dấu ấn của Bình Điền hiện diện như một điểm tựa bền vững, lặng lẽ nhưng sâu sắc.

Lan tỏa giá trị nhân văn, vun bồi tương lai

Việc đồng hành cùng Bông Lúa Vàng suốt 32 năm không chỉ góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật cải lương, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc: trân trọng lao động nghệ thuật, khuyến khích tài năng trẻ, và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Việc đồng hành cùng Bông Lúa Vàng suốt 32 năm của Công ty CP Phân bón Bình Điền không chỉ góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật cải lương, mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong đời sống đương đại.

Với Bình Điền, phát triển doanh nghiệp không tách rời phát triển cộng đồng. Từ cánh đồng lúa trĩu hạt đến ánh đèn sân khấu cải lương, hành trình ấy đều chung một tinh thần: nuôi dưỡng – bền bỉ – tỏa sáng.

Chặng đường 32 năm của Bông Lúa Vàng là một dấu son đẹp trong đời sống văn hóa TP HCM và cả nước. Và trên hành trình đó, Công ty CP Phân bón Bình Điền tiếp tục khẳng định vai trò của một doanh nghiệp vì cộng đồng, vì văn hoá, vì những giá trị bền vững cho hôm nay và mai sau.


Ngọc Vân
từ khóa : Phát triển bền vững, nghệ thuật truyền thống, trách nhiệm xã hội, Bông lúa vàng, Bình Điền
