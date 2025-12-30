Sense City Bến Tre: “Đồng hành vững bước - Gắn kết dài lâu”

Nhằm tri ân khách hàng mua sắm thời gia qua, những ngày cuối tháng 12-2025, Trung tâm thương mại (TTTM) Sense City Bến Tre đã tổ chức Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) và 10 năm TTTM Sense City Bến Tre đi vào hoạt động với chủ đề "Đồng hành vững bước – Gắn kết dài lâu".

Các sự kiện thu hút khách tham quan mua sắm vào dịp cuối tuần tại Sense City Bến Tre

Được quản lý và vận hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Saigon Co.op (SCID) – thành viên của Hợp tác xã Thương mại Thành Phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op), 10 năm qua, Sense City Bến Tre đã phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách hàng tham quan và mua sắm. Ngoài ra, Sense City còn là điểm kết nối văn hóa địa phương thông qua các sân chơi sôi động như "Tài năng Sense City", "Cọ nhí thi tài", "Trạng Nguyên Tiếng Việt" và "Bolero cùng Sense City", thu hút hơn 1.000 thí sinh tranh tài.

Tại sự kiện cũng đã diễn ra chương trình rút thăm tri ân khách hàng nhân dịp kỷ niệm thành lập SCID và Sense City Bến Tre với tổng trị giá giải thưởng hơn 800.000.000 đồng. Trong đó, giải Đặc biệt là 1 xe ô tô BYD Atto 2; 4 giải Nhất, mỗi giải 1 xe Honda Vision; 12 giải Nhì, mỗi giải là 1 Voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại khách sạn Charmant Suite Cần Thơ; cùng hàng chục giải thưởng giá trị khác.

Khách hàng trúng giải Đặc biệt xe BYD trị giá hơn 600 triệu đồng

Song song với sứ mệnh phục vụ người tiêu dùng, SenseCity Bến Tre còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh Hùng, trao tặng nhu yếu phẩm và tổ chức chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân; tặng các phần quà thiết thực đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Trong năm 2025, SCID đã khởi công TTTM Sense Festi Vĩnh Long, đây là mô hình TTTM thứ 6 trong hệ thống TTTM do SCID quản lý và vận hành, và là TTTM thứ 2 có mặt tại tỉnh Vĩnh Long với mô hình phức hợp thương mại, giải trí mới nhất và được Saigon Coop đầu tư gần 1.000 tỉ đồng.

Tọa lạc trên trục đường Tân Vĩnh Thuận - điểm kết nối giữa hai cây cầu huyết mạch Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2, SenseFesti dễ dàng liên thông với tuyến cao tốc TP HCM - Cần Thơ, mở ra lợi thế lớn về giao thương liên vùng. Dự án sẽ đi vào hoạt động trong năm 2026 với kỳ vọng nơi đây không chỉ là tổ hợp mua sắm - giải trí ẩm thực hiện đại bậc nhất tỉnh mà còn là điểm kết nối giao thương, tạo việc làm cho người dân và góp phần đưa Vĩnh Long trở thành một điểm đến hấp dẫn trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.