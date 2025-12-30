Doanh nghiệp
30/12/2025 15:39

Hội Doanh nhân Sài Gòn ra mắt Chi hội 3, tăng cường kết nối doanh nhân



Hội Doanh nhân Sài Gòn ra mắt Chi hội 3, mở rộng mạng lưới kết nối, nâng cao hiệu quả hoạt động hội viên và đồng hành cùng doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Chiều 29-12-2025, tại Trung tâm Hội nghị 272 (TP HCM), Ban Chấp hành Chi hội 3 chính thức ra mắt, do bà Lê Thị Thu Thanh đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Chi hội. Các Phó Chủ tịch gồm ông Nguyễn Bá Thành, ông Trương Quân Hùng, ông Đặng Trường Giang và bà Vũ Thị Hoài Trang, cùng các ủy viên đại diện nhiều lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Hội Doanh nhân Sài Gòn ra mắt Chi hội 3, tăng cường kết nối doanh nhân - Ảnh 1.

Lễ ra mắt Chi hội 3

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Thu Thanh cho biết Chi hội 3 được thành lập với định hướng xây dựng cộng đồng doanh nhân chất lượng, đề cao các giá trị chính trực, sẻ chia và đổi mới; tập trung tăng cường kết nối nội bộ, kết nối giữa các chi hội và mở rộng hợp tác với các tổ chức liên quan.

Trong chuỗi hoạt động chào mừng ra mắt, Chi hội 3 đã tổ chức Giải Pickleball Sacombank - SBJ, tạo sân chơi giao lưu, gắn kết hội viên. Chi hội cũng tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội của Hội Doanh nhân Sài Gòn.

M. Huy

