Doanh nghiệp
30/12/2025 15:25

Vietjet, FPT, Petrolimex góp mặt trong Top Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

In bài viết

Ngày 29-12-2025, Vietjet tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu nhà tuyển dụng khi được vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Đồng thời, Vietjet góp mặt trong Top 50 Nhà tuyển dụng ưa thích nhất và Top 500 Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam 2025, theo công bố của Báo Tài chính - Đầu tư và Viet Research.

Năm 2025, bảng xếp hạng "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn trong các ngành kinh tế trọng điểm như Vietjet, Petrolimex, FPT,… Đây là năm thứ ba liên tiếp Vietjet được vinh danh, ghi nhận chiến lược nhất quán trong xây dựng môi trường làm việc hiện đại, quốc tế và giàu cảm hứng cho hơn 9.000 cán bộ nhân viên đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vietjet vào Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Việc đồng thời hiện diện trong nhiều bảng xếp hạng uy tín cho thấy Vietjet không chỉ là nơi làm việc được người lao động đánh giá cao mà còn là một trong những nhà tuyển dụng được quan tâm hàng đầu trên thị trường lao động. Hằng năm, hãng thu hút hàng ngàn ứng viên trong và ngoài nước cho nhiều lĩnh vực như khai thác bay, kỹ thuật, mặt đất, công nghệ, thương mại và dịch vụ khách hàng.

Bên cạnh tuyển dụng, Vietjet chú trọng đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thông qua Học viện Hàng không Vietjet (VJAA) với các chương trình huấn luyện theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển nghề nghiệp bền vững của đội ngũ nhân sự không chỉ của Vietjet, Vietjet Thái Lan, Vietjet Qazaqstan mà cả các đối tác khác trong ngành.

Vietjet chú trọng đầu tư cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Với chiến lược nhân sự bài bản, phúc lợi cạnh tranh và văn hóa lấy con người làm trung tâm, Vietjet tiếp tục được ghi nhận tại các giải thưởng uy tín như "Nơi làm việc đáng mơ ước", "Doanh nghiệp thực hành trách nhiệm xã hội tốt nhất", "Thương hiệu nhà tuyển dụng xuất sắc toàn cầu", khẳng định cam kết dài hạn trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp tích cực cho thị trường lao động Việt Nam.

Thùy Trang
từ khóa : nguồn nhân lực, Môi trường làm việc, VietJet, học viện Hàng không, Nơi làm việc tốt nhất
