The Infinity – Căn hộ vườn treo ba ban công trong kỷ nguyên sống khỏe

Tại The Infinity, mỗi căn hộ được thiết kế mở với nhiều mặt thoáng, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên để cải thiện chất lượng không khí và mang lại cảm giác thoải mái. 100% căn hộ 3 phòng ngủ đều sở hữu 3 ban công, trong khi phần lớn căn 2 phòng ngủ có đến 2 ban công. Hệ cửa kính lớn kịch trần cùng chiều cao trần 2,8m giúp tăng cường độ thoáng, giảm tích tụ khí CO2.

Ảnh phối cảnh thiết kế 3 mặt thoáng, 2 ban công trong căn 2 phòng ngủ của The Infinity.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc bổ sung thêm ban công không chỉ gia tăng vật liệu mà còn kéo theo bài toán kỹ thuật về kết cấu, nhân công... Tuy nhiên, Charm Group vẫn kiên định với định hướng phát triển một không gian sống chất lượng, bền vững, khác biệt về lâu dài cho cư dân.

Là nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang, Charm Group đã đưa hệ tiện ích thường chỉ thấy ở các khu resort cao cấp về phục vụ riêng cho cư dân The Infinity. Nổi bật là hồ bơi điện phân muối trên không với công nghệ xử lý nước tự nhiên, thân thiện với da và tóc, không gây kích ứng. Khu spa Jjim Jil Bang phong cách Hàn Quốc cũng hiện diện ngay trong khuôn viên dự án, mang đến các liệu trình xông hơi, thảo dược, massage phù hợp với nhu cầu thư giãn tại gia.

Sky Garden trên tầng cao nhất trở thành không gian lý tưởng cho thiền, yoga, hoặc đơn giản là một buổi dạo bộ giữa thiên nhiên. Ngoài ra, cư dân cũng có thể tham gia các hoạt động thể thao giải trí tại tầng 20 như bóng bàn, bida hay gym…

Hồ bơi phong cách resort là nơi thư giãn yêu thích của cư dân Charm City. (Ảnh: DCT Partners Việt Nam)

Điểm nổi bật khác là mật độ xây dựng toàn khu phức hợp Charm City chỉ 28% và có hơn 13.000m² cho không gian xanh. Cây xanh phủ khắp nội khu và hiện diện tại từng ban công, góp phần thanh lọc không khí, tạo cảnh quan và cải thiện sức khỏe tinh thần.

Bên cạnh kiến trúc và tiện ích gắn với yếu tố sức khỏe, The Infinity còn được vận hành bởi Asahi Japan – đơn vị quản lý bất động sản đến từ Nhật Bản. Mô hình "quản gia Nhật" được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm sống tinh tế, tiện nghi cho cư dân. Từ việc giữ gìn vệ sinh, bảo trì kỹ thuật đến chăm sóc từng nhu cầu thường nhật của cư dân đều được thực hiện bài bản và chuyên nghiệp.

Ứng dụng Asahi Care giúp cho cuộc sống cư dân tiện lợi hơn. (Ảnh: Asahi Japan)

Cư dân có thể tương tác trực tiếp với ban quản lý qua ứng dụng Asahi Care, dễ dàng thanh toán phí dịch vụ, theo dõi chỉ số tiêu thụ điện nước hoặc gửi góp ý một cách minh bạch và nhanh chóng. Dự án được trang bị 9 thang máy tốc độ cao (2,5m/giây), trong đó có một thang máy chuyên dụng cho tình huống khẩn cấp, đảm bảo lưu thông an toàn. Hệ thống bãi đỗ xe rộng hơn 10.000m², bố trí tại 2 tầng hầm và tầng 3, đảm bảo mỗi căn hộ đều có đủ chỗ đậu ô tô và xe máy.

Với vị trí trung tâm trong khu phức hợp Charm City, The Infinity đồng thời thừa hưởng hơn 30 tiện ích hiện hữu như trung tâm thương mại Vincom Plaza, siêu thị, trường mầm non, nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng, chuỗi quán cà phê và nhà hàng... Điều này tạo nên một hệ sinh thái khép kín, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận mọi nhu cầu sống thiết yếu chỉ trong vài bước chân.

An tâm sở hữu bất động sản "hàng thật giá thật"

Theo dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn, giá bán bất động sản tại Bình Dương đã tăng đến 700% trong vòng 10 năm qua, mức tăng cao nhất so với các đô thị vệ tinh quanh TP.HCM. Không chỉ là điểm đến của dòng tiền đầu tư, Bình Dương còn đang giữ vị trí dẫn đầu cả nước về lợi suất cho thuê.

The Infinity được đánh giá có mức giá hợp lý, tương xứng với giá trị thực. (Ảnh: DCT Partners Việt Nam)

Trong bối cảnh đó, The Infinity nổi bật là dự án hiếm hoi sở hữu vị trí trung tâm TP. Dĩ An, ngay mặt tiền đường DT743 và liền kề trung tâm thương mại Vincom Plaza duy nhất tại Bình Dương, thuận lợi di chuyển đến TP.HCM chỉ trong hơn 10 phút. Đáng chú ý, The Infinity có pháp lý chuẩn chỉnh, đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán, tiến độ thi công bảo đảm, mang đến sự yên tâm tối đa cho người mua ở lẫn nhà đầu tư.