IDICO hợp tác chiến lược với VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM thúc đẩy hệ sinh thái xanh

Ngày 25-12-2025, Tổng công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast, Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Xanh SM). Sự kiện hợp tác liên ngành giữa hạ tầng công nghiệp - năng lượng tái tạo - sản xuất - giao thông xanh được kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái công nghiệp bền vững của IDICO trên phạm vi toàn quốc.

Nghiên cứu và triển khai các dự án năng lượng xanh, sạch tại các khu công nghiệp IDICO

Việc hợp tác cùng VinEnergo được diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) cho nhiều chủ thể tham gia, góp phần định hình thị trường điện theo hướng cạnh tranh và linh hoạt hơn. Theo đó, IDICO và VinEnergo sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai các dự án năng lượng xanh - sạch thông qua mô hình mua bán điện trực tiếp (DPPA) kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), đồng thời hợp tác đầu tư và vận hành hoạt động bán lẻ điện trong các khu công nghiệp của IDICO. Các giải pháp này hướng tới tối ưu chi phí điện năng, nâng cao độ ổn định của hệ thống phân phối, đáp ứng các tiêu chí bền vững và từng bước hình thành mô hình khu công nghiệp thân thiện môi trường, hướng tới trung hòa carbon.

Hình thành hệ sinh thái giao thông xanh, hiện đại trong các khu công nghiệp IDICO

Bên cạnh đó, IDICO và VinFast sẽ phối hợp xây dựng lộ trình chuyển đổi từ phương tiện sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện VinFast, thông qua các chương trình ưu đãi dành cho cán bộ, nhân viên và chính sách B2B cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp IDICO.

Song song, IDICO hợp tác cùng Xanh SM triển khai các giải pháp vận tải thuần điện, bao gồm các dòng xe Green và xe buýt điện (E-Bus), góp phần hình thành hệ sinh thái giao thông xanh, hiện đại trong khu công nghiệp.

Với V-Green, IDICO sẽ phối hợp nghiên cứu và triển khai hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin xe điện VinFast tại các cơ sở và khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sạc điện ngày càng gia tăng của người lao động, khách hàng và doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Như Mai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty IDICO, nhấn mạnh:"Với hơn 25 năm phát triển và vận hành hạ tầng công nghiệp tại Việt Nam, IDICO đã khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong trong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, dựa trên triết lý ‘Hài hòa’ và lấy con người làm trọng tâm. Việc hợp tác với VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của IDICO. Thông qua hợp tác này, IDICO hướng tới xây dựng các khu công nghiệp hiện đại, sử dụng năng lượng sạch, hạ tầng xanh và thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước".

Đại diện cho 4 công ty thuộc Vingroup, ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng Giám đốc VinEnergo, chia sẻ: "VinEnergo cùng các đơn vị trong hệ sinh thái chuyển đổi xanh của Tập đoàn Vingroup đánh giá cao tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững của IDICO. Chúng tôi tin rằng việc kết hợp các giải pháp năng lượng xanh và di chuyển xanh - từ mô hình DPPA, hệ thống lưu trữ năng lượng BESS đến các công nghệ năng lượng mới - sẽ sớm được đưa vào thực tiễn tại các khu công nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế bền vững và đóng góp tích cực cho mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam".

Lễ ký kết ngày 25-12 không chỉ là dấu mốc hợp tác giữa hệ sinh thái công nghiệp IDICO và các đối tác trong hệ sinh thái xanh của Vingroup, mà còn khẳng định cam kết chung trong việc đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững của Việt Nam.