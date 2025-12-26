Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Kim Long Motor Huế & Tập đoàn Côn Đảo

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa các cam kết về chuyển đổi năng lượng và phát triển giao thông bền vững. Sáng ngày 25-12-2025, Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế và Tập đoàn Côn Đảo đã long trọng tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện để cung cấp các phương tiện và các loại xe điện, xe city bus điện phục vụ khai thác vận tải tại Đặc khu Côn Đảo.

Ngay sau lễ ký kết, Kim Long Motor đã tiến hành bàn giao lô xe city bus thuần điện, chính thức đưa vào khai thác phục vụ Đề án triển khai 06 tuyến buýt điện tại Đặc khu Côn Đảo – TP Hồ Chí Minh. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự đồng bộ của doanh nghiệp sản xuất và đơn vị vận hành trong việc thúc đẩy mô hình giao thông công cộng xanh, thân thiện với môi trường.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, mà còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về phát triển giao thông bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao chất lượng sống cho người dân, du khách.

Theo nội dung ký kết, Kim Long Motor sẽ cung cấp lô 38 xe buýt thuần điện sử dụng bộ pin BYD công nghệ mới được sản xuất tại Nhà máy Sản xuất và Lắp ráp Pin thuộc Khu công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô Kim Long Motor Huế, cho phép vận hành ổn định, êm ái và duy trì hiệu suất cao ngay cả trong điều kiện khai thác liên tục.

Dòng xe được nghiên cứu, thiết kế chuyên biệt cho điều kiện giao thông đô thị Việt Nam với kiểu dáng nhỏ gọn, hiện đại, tính thẩm mỹ cao, phù hợp với đặc thù hạ tầng và mật độ vận hành. Các mẫu xe city bus thuần điện được sử dụng sàn thấp, hệ thống điều hòa công suất lớn, camera giám sát, bảng điện tử hiển thị thông tin tuyến, ghế ngồi tiện nghi đáp ứng yêu cầu khai thác và nâng cao trải nghiệm hành khách đô thị.

Bên cạnh đó, xe ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm tiếng ồn và không phát thải, qua đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và cải thiện trải nghiệm di chuyển trong đặc khu.

Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xe buýt điện đô thị tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, Kim Long Motor đã sản xuất và bàn giao gần 700 xe buýt điện cho các doanh nghiệp vận tải trong nước, tiêu biểu như FUTA Bus Lines, để đưa vào vận hành phục vụ hành khách công cộng tại Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hoạt động này góp phần thiết thực hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi giao thông xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Song song với việc phát triển thị trường nội địa, Kim Long Motor từng bước mở rộng dấu ấn trên thị trường quốc tế. Doanh nghiệp đã chính thức xuất khẩu xe buýt thuần điện sang Hàn Quốc, đồng thời duy trì hoạt động xuất khẩu thường niên khoảng 3.000 xe buýt sang Thái Lan – một trong những trung tâm công nghiệp ô tô lớn của khu vực Đông Nam Á.

Tiếp nối những kết quả tích cực, mới đây Kim Long Motor đã đạt được thỏa thuận cung ứng 1.000 xe buýt tại thị trường Thái Lan, khẳng định năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hiện diện tại khu vực.

Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược xuất khẩu sang khu vực Trung Đông và các thị trường tiềm năng khác, từng bước khẳng định năng lực công nghệ, khả năng sản xuất quy mô lớn và vị thế ngày càng vững chắc của doanh nghiệp ô tô Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược toàn diện, hai bên thống nhất định hướng phát triển hệ sinh thái xe điện đồng bộ tại Côn Đảo. Bên cạnh các dòng xe city bus điện, trong thời gian tới, Kim Long Motor sẽ nghiên cứu, phát triển và cung cấp thêm các dòng xe điện từ 4–7 chỗ, phục vụ nhu cầu vận chuyển linh hoạt, du lịch sinh thái và dịch vụ đặc thù tại địa phương. Đây được xem là bước đi phù hợp với định hướng phát triển bền vững, bảo tồn môi trường và tối ưu hóa hạ tầng giao thông tại đặc khu.

Tại buổi Lễ - Đại diện Tập Đoàn Côn Đảo chia sẻ: "Việc ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với Kim Long Motor không chỉ xuất phát từ nhu cầu đầu tư phương tiện, mà là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm túc về năng lực công nghệ, quy mô sản xuất và kinh nghiệm triển khai thực tế của doanh nghiệp.

Chúng tôi đánh giá cao việc Kim Long Motor làm chủ chuỗi giá trị sản xuất, đặc biệt là năng lực phát triển xe buýt điện và hệ thống pin công nghệ cao ngay trong nước. Các phương tiện được bàn giao hôm nay sẽ trực tiếp phục vụ Đề án 06 tuyến buýt điện. Tôi tin rằng sự hợp tác này là nền tảng để hai bên cùng xây dựng mô hình vận tải công cộng xanh, hiện đại và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và du khách tại Côn Đảo."

Không chỉ dừng lại ở vai trò nhà sản xuất, Kim Long Motor còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi xanh của địa phương. Với định hướng phát triển bền vững, Kim Long Motor sẵn sàng cùng địa phương kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn giá trị di sản.

Thông qua dự án này, Kim Long Motor tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp sản xuất ô tô Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực xe điện. Kiên trì với triết lý "Dẫn đầu để phụng sự", Kim Long Motor không ngừng đầu tư và đẩy mạnh phát triển các dòng bus điện thế hệ mới, đa dạng thiết kế, phù hợp đặc thù giao thông tại từng địa phương. Qua đó, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của quốc gia.