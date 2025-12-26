Doanh nghiệp
26/12/2025 10:28

200 doanh nghiệp tại TP HCM chậm đóng BHXH

Bảo hiểm Xã hội TP HCM thông báo danh sách 200 doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ 06 tháng.

Số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 30-11-2025, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 23-12-2025.

STT

BHXH cơ sở

Tên đơn vị

Địa chỉ

Số lao động

Tỷ lệ nợ

Số tiền nợ

1

VP TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Euroasiatic Việt Nam

Số 413/15B - 413/19 - 413/21, Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM

19

8.421

1,350,867,089

2

VP TP Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Bảo Dưỡng Công Nghệ Toàn Cầu VN

51 Đường số 9, Khu dân Cư Him Lam, P. Tân Hưng, TP.HCM

91

8.015

983,789,942

3

VP TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần GENUWIN D&C

Căn hộ LM81-26.02, Tầng 26, Nhà Chung cư số Landmark 81, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

10

7

670,600,174

4

VP TP Hồ Chí Minh

ViệnThủy Lợi Và Môi Trường

Số 02 Trường Sa, phường Gia Định, TP.HCM

17

6.861

277,752,983

5

VP TP Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tiên Phong CDS

Tầng 1, tòa nhà 232 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM

20

10

210,071,577

6

VP TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật lạnh Phi Tân

1 đường số 81, phường Tân Hưng, TP.HCM

13

6.526

89,005,871

7

VP TP Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Văn Khánh HVAC

Số 55 Đường số 3, phường Tân Mỹ, TP.HCM

10

7

80,754,318

8

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công ty TNHH Đại Tân

Khu A, Lô G.27c-28b, đường số 8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM

164

6

1,803,695,567

9

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công ty TNHH Rotomatik VN

141 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TP.HCM

31

10

475,434,421

10

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công ty TNHH Rotoaccess VN

141 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TP.HCM

32

7.448

326,154,375

11

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Lương Nguyên

K3-1 tầng 1, kho K2-K3 đường N2 và N4 khu thương mại Bắc thuộc KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM

28

6.902

294,748,811

12

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Mê Kông Sài Gòn

332 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, TP.HCM

20

6

277,328,271

13

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công ty Cổ phần Envilab Việt Nam

29/18 Đường 1, phường Tân Thuận, TP.HCM

22

6.012

169,793,115

14

BHXH cơ sở Xóm Chiếu

Công ty TNHH Tiếp vận Song Nguyễn

52/11A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận, TP.HCM

13

6

134,249,266

15

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH Yujin Vina

Lô 71-74 - Kcx, phường Linh Xuân, TP.HCM

397

9

6,665,486,082

16

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1

127 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, TP.HCM

211

6.791

2,377,133,589

17

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty cổ phần xây lắp kỹ thuật Việt

127/14 Đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Xuân, TP.HCM

65

8.418

892,121,247

18

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty Cổ Phần Thời Trang Lyb

Số 43/15-43/17, Đường Số 38, Khu phố 1, phường An Khánh, TP.HCM

79

8.298

803,279,615

19

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty Cổ phần Dược Nature Việt Nam

19, Đường 18, Khu Phố 7, phường Thủ Đức, TP.HCM

60

6.327

730,434,707

20

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH May Mặc - Thương Mại Mai Lan Anh

62 Đường Đỗ Quang, phường An Khánh, TP.HCM

79

7

717,651,174

21

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lê Phú Gia

490, Ql 1A, Khu Phố 2, phường Tam Bình, TP.HCM

42

8

653,384,380

22

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty Cổ phần Bê Tông Ngoại Thương

25 Bác Ái, phường Thủ Đức, TP.HCM

55

6.23

618,832,502

23

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Dttcons

53 Đường 7, Khu Đô Thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM

14

10

485,275,606

24

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH Dmq Clothing

Số 8, Đường 15, Khu Phố 4, phường Linh Xuân, TP.HCM

33

6

365,766,318

25

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH In Bao Bì Quốc Bảo

19, Đường 22, Khu Phố 4 phường Hiệp Bình, TP.HCM

35

6

340,796,920

26

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH Thành Tấn Phát

Số 1B, Đường 30, Khu Phố 2, phường An Khánh, TP.HCM

14

9

322,031,271

27

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ và Đầu Tư Maison Indochine

Số 52 Xuân Thủy, phường An Khánh, TP.HCM

29

7.698

320,730,434

28

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp

80/22A Đường 17, phường Hiệp Bình, TP.HCM

26

6.797

241,618,343

29

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty Cổ phần Maxdream

27 Đường 5, Khu Nhà Ở Vạn Phúc 1, Khu Phố 5, phường Hiệp Bình, TP.HCM

16

9

237,276,149

30

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH Một thành viên Bảo Lan

Số 27 Nguyễn Bá Huân, phường An Khánh, TP.HCM

15

8

194,952,367

31

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Sơn Hà Group

58 Đường Số 10, Khu Phố 5, phường Hiệp Bình, TP.HCM

14

6

132,614,574

32

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH DV Suất Ăn Công Nghiệp Tân Mê Kông

121A Đường Số 8, Kp.1, phường Linh Xuân, TP.HCM

15

6

112,276,649

33

BHXH cơ sở Thủ Đức

Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ô Tô An Thành

17A/28 Đường 22, Khu Phố 7, phường Hiệp Bình, TP.HCM

10

6

93,550,203

34

BHXH cơ sở Thới An

Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Gia Hưng

94/22/2 Thới An 16, phường Thới An, TP.HCM

27

8.823

500,658,795

35

BHXH cơ sở Thới An

Công ty TNHH GARMENT BASIC Q&A

551/266/3 Đường Lê Văn Khương, Khu phố 7, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM.

34

6

290,393,970

36

BHXH cơ sở Thới An

Công Ty TNHH Elip

45/8C Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM

12

8.038

145,613,748

37

BHXH cơ sở Tân Uyên

Công ty TNHH Đồ Gỗ Burden

Số 85, Kp7, Tân Uyên, TP.HCM

156

8

2,536,655,719

38

BHXH cơ sở Tân Uyên

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lê Phú Gia Bình Dương

Lô E14 và E15, đường N4 Và D1, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, phường Bình Cơ, TP.HCM

69

8.007

1,289,906,062

39

BHXH cơ sở Tân Uyên

Công ty TNHH Sản xuất gỗ Phong Thịnh

Thửa Đất Số 266, Tbd Số 43, Kp Khánh Vân, P Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh

36

9.042

600,721,759

40

BHXH cơ sở Tân Uyên

Công ty TNHH Thanh Thanh Viễn

KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, phường Tân Uyên, TP.HCM

53

7.346

594,173,701

41

BHXH cơ sở Tân Uyên

Công ty TNHH Quốc tế Chen Dong

Thửa Đất Số 813, TBĐ Số 41, KP Bình Chánh, P Tân Hiệp, TP.HCM

49

7

457,303,083

42

BHXH cơ sở Tân Uyên

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Thành Công

Số 19, Kp. 1, phường Bình Cơ, TP.HCM

12

10

199,837,353

43

BHXH cơ sở Tân Uyên

Công ty TNHH Duy Anh DAWA

Thửa Đất Số 97, Tờ Bản Đồ 7, đường Tân Hiệp, TP.HCM49, khu phố Tân Hội, P Tân Hiệp, TP.HCM

14

7

161,366,963

44

BHXH cơ sở Tân Uyên

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đồng Thuận

Tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TP.HCM

11

7

138,795,841

45

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công ty TNHH Inflow

384/8 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP.HCM

20

6.769

617,502,328

46

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du Lịch Vietnam Tourist

Số 12 Bàu Cát 8, Phường Bảy Hiền, TP.HCM

39

9.979

584,392,836

47

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH Xây dựng và Môi trường Hoàng Long An

40/C2 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Bình, TP.HCM

27

7.486

397,326,464

48

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng

81 Trần Mai Ninh, Phường Bảy Hiền, TP.HCM

42

7.125

356,215,093

49

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Không Gian Đẹp

363 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

25

7.544

284,982,885

50

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty Cổ Phần Sản xuất Thương mại Eskimos

139 Bàu Cát, Phường Tân Bình, TP.HCM

19

8.879

272,884,115

51

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đại Thành

4/5 Hậu Giang , phường Tân Sơn Nhất , TP.HCM

20

6.892

198,842,216

52

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công Ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thành Phát

571/32 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP.HCM

12

7.367

132,394,325

53

BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa

Công ty Cổ phần Pim

365 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

11

6.534

120,105,364

54

BHXH cơ sở Tân Phú

Công ty Cổ phần RAITEK

Căn nhà C20, Đường số 01, số 295 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM

67

9.867

698,726,358

55

BHXH cơ sở Tân Phú

Công ty Cổ phần Xây Dựng TOP DEC

Số 86 Đường Hoa Bằng, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM

21

9.3

339,080,790

56

BHXH cơ sở Tân Phú

Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế LEGO

Số 57 Đường Kênh 19/5, phường Tây Thạnh, TP.HCM

13

10

225,703,285

57

BHXH cơ sở Tân Phú

Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Newtech

85/4 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM

19

6.909

203,803,265

58

BHXH cơ sở Tân Phú

Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Hoàng Tâm

101 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM

11

6.771

116,007,385

59

BHXH cơ sở Tân Nhựt

Cty TNHH Doolim Bình Chánh Factory

A6/7L Đường Vĩnh Lộc, Ấp 1 A, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM

63

9.588

1,040,531,571

60

BHXH cơ sở Tân Nhựt

Công ty CP Tập Đoàn Xuân Nguyên

A5 Phạm Văn Sáng, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM

26

7.13

257,070,351

61

BHXH cơ sở Tân Nhựt

Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Hải Long

B14C/22 Đường Cây Cám, Ấp 2, Xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM

14

8.991

237,285,930

62

BHXH cơ sở Tân Nhựt

Cty TNHH trang trí nội thất CA SA

1A/203 Hương Lộ 80, Ấp 1, Xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM

20

6.013

195,971,329

63

BHXH cơ sở Tân Nhựt

Công ty TNHH Nhựa Trung Thiện

C6/18A Đường Liên Ấp 2-3-4 Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM

11

7.257

141,724,228

64

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP Kiến Trúc MH

18 bis/22/1D Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Định, TP.HCM

59

7.513

2,640,754,793

65

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP Quốc Tế Truyền Thông

62 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TP.HCM

51

8.395

2,077,911,167

66

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH EDGE8 AI

11 Bis Phan Ngữ, phường Tân Định, TP.HCM

25

6.33

1,719,760,857

67

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP Đầu Tư Thương Mại TTV

Số 58 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM

85

7.274

1,264,766,314

68

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu NT BEAUTY

Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP.HCM

94

6.874

1,069,819,307

69

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Atom

Phòng 802,Lầu 8, tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ T, phường Sài Gòn, TP.HCM

85

6

891,426,346

70

BHXH cơ sở Tân Định

CTY TNHH XD SX TM Tài Nguyên

10 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM

16

8.516

845,556,635

71

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty Cổ phần ON25

124 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, TP.HCM

23

6.386

775,045,987

72

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty Cổ phần TM Quảng cáo BIZADS

Lầu 5, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM

15

9.873

737,871,102

73

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH Decision Lab

Số 15B8 đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM

19

8.089

726,311,781

74

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH POPS Music Việt Nam

Tầng 9, Tòa nhà ROX Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Bến Thành, TP.HCM

20

6.823

714,248,084

75

BHXH cơ sở Tân Định

Công Ty TNHH TM DV Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam

Phòng 1505, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM

38

9.5

657,138,464

76

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH SX Phần mềm VINA

7D Phùng Khắc Khoan, phường Sài Gòn, TP.HCM

32

7.236

626,338,731

77

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH SX Phần mềm VINA (TZ0622A)

7D Phùng Khắc Khoan, phường Sài Gòn, TP.HCM

38

8.313

586,657,871

78

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP Imperial

Tầng 12, tòa nhà Petro Việt Nam, số 1 - 5 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM

49

6.336

581,827,791

79

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty Cổ phần HOUSE OF DEERA

P.903 Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM

32

6.072

370,752,695

80

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH TM ELISA

Tầng 3 Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình, phường Tân Định, TP.HCM

31

7.339

290,963,553

81

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP Công Nghệ Fus

144-146 Nguyễn Thái Bình, phường Bến Thành, TP.HCM

16

7

260,300,150

82

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty CP Vườn ảnh Điểm

12/23-24 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Định, TP.HCM

19

7

251,967,529

83

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty Cổ phần É Té

212b/18 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

10

10

248,497,538

84

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH TM Thịnh Luân

59 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM

15

7.568

192,933,943

85

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty Cổ phần SBS TRANSPORT

Tầng 2 tòa nhà M&H số 31 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, TP.HCM

12

7.632

150,461,927

86

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH Đoàn Thị

37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM

12

7

147,837,879

87

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH TADA LABS

Phòng 05 - Tầng 1,Số 49 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, TP.HCM

11

6.076

125,361,578

88

BHXH cơ sở Tân Định

Công ty TNHH dịch vụ vận tải Go

31 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, TP.HCM

11

7

113,393,368

89

BHXH cơ sở Tân An Hội

Công ty TNHH TM May mặc VIGAWELL

11 Quốc lộ 22, Ấp Trạm Bơm,xã Củ Chi, TP.HCM

279

6.446

3,098,288,524

90

BHXH cơ sở Tân An Hội

Công Ty TNHH Vĩnh Phát Motors

Lô G1, Đường số 9, Khu công nghiệp Cơ Khí Ô Tô TP.HCM, Xã Bình Mỹ, TP.HCM

42

9.474

585,863,389

91

BHXH cơ sở Tân An Hội

Công Ty Cổ Phần TMDV Nha Khoa Ador

88 Tỉnh Lộ 8, Khu phố 2, xã Tân An Hội, TP.HCM

26

7

353,393,784

92

BHXH cơ sở Tam Thắng

Công ty TNHH TM & DV kỹ thuật C.A.N.D.T

Đường số 7, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM

39

6.744

966,657,199

93

BHXH cơ sở Tam Thắng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Hòa Hiệp

847/11 Đường 30/4, phường Phước Thắng, TP.HCM

16

8.213

242,936,894

94

BHXH cơ sở Tam Thắng

Công ty TNHH Tuấn Vũ

116 Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng, TP.HCM

11

7.442

118,141,349

95

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons

53 Trần Quốc Thảo phường Xuân Hòa TP.HCM

210

6.121

4,550,198,882

96

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty Cổ Phần Goody Group

139 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM

92

9.135

1,462,363,525

97

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Nông Nghiệp Phát Nghĩa

798 Trường Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

39

6.323

704,662,446

98

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết kế & Xây dựng Công Trình Xanh

16 Lê Quý Đôn, phường Phú Nhuận, TP.HCM

28

9.288

598,062,378

99

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty Cổ phần IMPERIAL DELICACIES

Số 251 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM

52

6.278

487,692,520

100

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Sao Mai Việt

A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP.HCM

10

6.141

309,161,844

101

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty TNHH SW Việt Nam

185 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM

21

9

280,419,175

102

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty Cổ phần Tâm Việt Foods

P.702A tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM

26

6.527

240,545,107

103

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty TNHH TM SX Trung An

244/29 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM

12

7

224,412,800

104

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Tia Chớp Xanh

Số 17 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP.HCM

12

7.966

160,152,540

105

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty TNHH TM Vận tải Minh Phương

518/6 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, TP.HCM

19

6

151,921,916

106

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Đông Dương

38 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM

10

7.859

147,832,660

107

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công ty Cổ Phần VK

309/1 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM

13

7

138,210,103

108

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Khoa Golden Mouse

Số 19 đường Đặng Văn Ngữ, phường Phú Nhuận, TP.HCM

13

7

127,625,285

109

BHXH cơ sở Nhiêu Lộc

Cty CP Tin Học Tri Thức

158A Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM

11

6

116,650,902

110

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công ty TNHH CLEANDYE Việt Nam

Lô C28-C29, 16, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

43

9.497

1,541,677,364

111

BHXH cơ sở Nhà Bè

Cty TNHH Sản xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam

Lô C32 9, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

91

6.416

1,363,031,666

112

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công ty TNHH PANOVAL ASIA

Lô E9-2b, 1, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

34

8.837

1,198,922,772

113

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công ty TNHH TM_DV&SX Hảo Hạnh

Lô B7C Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

29

8

607,182,843

114

BHXH cơ sở Nhà Bè

CN Nam Sài Gòn Cty TNHH XD SX TM Tài Nguyên

Số 116A, ấp 5, Xã Nhà Bè, TP.HCM

22

8.797

546,915,348

115

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Xây dựng Minh Đức

Số 10, đường 19, Khu dân cư Vina Nam Phú, xã Nhà Bè, TP.HCM

17

7.428

315,959,476

116

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Nhật Anh

Lô D6, 01, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

18

8.153

269,702,975

117

BHXH cơ sở Nhà Bè

Công ty CP NOTE AI

Số 322/6/6, đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM

14

6.26

153,125,147

118

BHXH cơ sở Nhà Bè

Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Thiên Tâm

Số 428, đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP.HCM

10

6.009

103,481,842

119

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty cổ phần Fine Hospitality Furnishings

T1/21M Tổ 1, Khu Phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP.HCM

242

6.087

3,329,974,699

120

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty CP Giải pháp Xây dựng Xanh TDH

thửa đất số 555, tờ bản đồ số 83, khu phố Trung, phường Bình Hòa, TP.HCM

30

6.093

752,593,070

121

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty TNHH Giày Ngân Cường Phát

269A Đường Hưng Định 31, phường Thuận An, TP.HCM

29

7

403,327,884

122

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty TNHH Vĩ Lực

Thửa đất số 585, Tờ bản đồ số 12, KP Bình Quới B, phường Thuận Giao, TP.HCM

18

6

208,914,844

123

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty TNHH Poker Bình Dương

Số 68, Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, TP.HCM

14

7

198,434,759

124

BHXH cơ sở Lái Thiêu

Công ty TNHH Mỹ phẩm Trường Phúc

Thửa 1497, Tờ bản đồ số 132, Khu Phố 1B, phường An Phú, TP.HCM

13

8

171,912,171

125

BHXH cơ sở Hóc Môn

Công ty TNHH SX TM XNK May Thành Long

40/9B Trịnh Thị Miếng, ấp Đông, xã Đông Thạnh, TP.HCM

89

7.576

1,000,782,170

126

BHXH cơ sở Hóc Môn

Công ty TNHH Thiên Kim Garmen

87/9D ấp Xuân Thới Sơn 1, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM

51

6.983

525,180,272

127

BHXH cơ sở Hóc Môn

Công ty TNHH May Mặc Tân Bảo Anh

10/8A ấp 1, xã Bà Điểm, TP.HCM

44

6.345

341,523,576

128

BHXH cơ sở Hóc Môn

Công ty TNHH SX TM Cà Mèn

37/8M ấp Thới Tây 2, xã Hóc Môn, TP.HCM

11

9.41

188,277,445

129

BHXH cơ sở Hóc Môn

CN Công ty TNHH Cơ khí Việt Khoa

307H Tô Ký, xã Hóc Môn, TP.HCM

13

8.403

175,627,089

130

BHXH cơ sở Hóc Môn

Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dệt Len Sefa

48/4B Lý Thường Kiệt, khu phố 3, xã Hóc Môn, TP.HCM

16

6.111

139,786,988

131

BHXH cơ sở Hóc Môn

Công ty TNHH MTV TM DV XD Tô Minh Châu

24/5A Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM

11

6.702

110,469,460

132

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công ty TNHH FILESTRING (Việt Nam)

Lầu 2 Tòa nhà Mirae Business Center 268 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM

19

8.91

930,063,926

133

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công ty CP Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen- Chi nhánh Hồ Chí Minh

781/C2 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TP.HCM

31

6

386,552,933

134

BHXH cơ sở Hòa Hưng

Công ty TNHH Xây dựng Kỹ Thuật Ngọc Phát

116/3/5 Thiên Phước, Phường Tân Hòa, TP.HCM

13

7

160,592,434

135

BHXH cơ sở Hạnh Thông

Công ty TNHH SX-TM Kin Anh

73/7 Quang Trung, phường Gò Vấp, TP.HCM

48

6.42

555,991,126

136

BHXH cơ sở Hạnh Thông

Công ty TNHH Tree Studios

103 Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM

17

9.903

306,307,769

137

BHXH cơ sở Hạnh Thông

Công ty CP Phần mềm Thịnh Phát

1047D Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TP.HCM

12

7.305

250,357,548

138

BHXH cơ sở Hạnh Thông

Công ty TNHH Hiền Khánh

1/3/13 Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM

14

8

206,862,464

139

BHXH cơ sở Hạnh Thông

Công ty TNHH SX-TM Lê Hoàng Gia

278/17 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP.HCM

18

6

200,920,210

140

BHXH cơ sở Hạnh Thông

Công ty TNHH MTV TM-XD Tài Nguyên

32/76 Lê Thị Hồng, phường Gò Vấp, TP.HCM

14

6.92

150,794,739

141

BHXH cơ sở Hạnh Thông

Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải & TM Mạnh Phát

38D/404 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP.HCM

11

8.015

121,852,994

142

BHXH cơ sở Hạnh Thông

Công ty TNHH Thương Mại và xây dựng queenviet miền nam

12/78C Phan Huy ích, phường An Hội Tây, TP.HCM

12

6.192

115,301,545

143

BHXH cơ sở Hạnh Thông

Công ty TNHH TM DV May VU'S

1331/15/95 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây, TP.HCM

11

6.319

107,809,625

144

BHXH cơ sở Dĩ An

Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Lê Minh

Thửa đất số 5263, tờ bản đồ số 01, khu phố Chiêu Liêu, phường Dĩ An, TP.HCM

46

6

520,361,145

145

BHXH cơ sở Dĩ An

Công ty cổ phần đầu tư Rolex

Số 38, Đường E, Khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP.HCM

11

9.672

390,427,009

146

BHXH cơ sở Dĩ An

Công ty TNHH Phúc Lộc An

Số 26/6A, Tân Phước, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM

15

7.265

320,447,261

147

BHXH cơ sở Dĩ An

Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Hà Thanh Sơn

1144/11B Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM

10

7.241

130,506,998

148

BHXH cơ sở Dĩ An

Cty TNHH Xây dựng HKCONS

Số 12, Đường D18 KDC-DV phường Tân Đông Hiệp, khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM

10

7

115,776,689

149

BHXH cơ sở Dầu Tiếng

Công ty Cổ phần Thép Bình Dương

Thửa đất số 192, Tờ bản đồ 30, ấp Long Nguyên, Xã Long Hòa, TP.HCM

45

8.01

675,587,694

150

BHXH cơ sở Đất Đỏ

Công Ty TNHH Du Lịch Và Sự Kiện Xuyên Mộc

10/17 ấp Thạnh Sơn 2B, xã Hồ Tràm, TP.HCM

10

6.683

91,986,831

151

BHXH cơ sở Đất Đỏ

Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tân Thuận

KP. Tường Thành, Xã Đất Đỏ,TP.HCM

15

6

91,460,116

152

BHXH cơ sở Chợ Lớn

Công ty TNHH MTV TM - SX - Trồng trọt Tân Tân

780 Nguyễn Duy, phường Phú Định, TP.HCM

162

7.959

1,987,459,260

153

BHXH cơ sở Chợ Lớn

Công ty TNHH TM và DV PCCC Tân Long Hải

Văn phòng số 6.11 và số 6.12 Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ số 290 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TP.HCM

62

8.283

659,806,247

154

BHXH cơ sở Chợ Lớn

Công ty TNHH 1TV may mặc XNK Minh Thư

62 Lương Ngọc Quyến, phường Phú Định, TP.HCM

41

7

388,198,127

155

BHXH cơ sở Chợ Lớn

Công Ty TNHH Gold Logistics

119/14 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP.HCM

20

9.265

332,129,897

156

BHXH cơ sở Chánh Hưng

Công ty TNHH Khương Mai

366/1 Bùi Minh Trực, phường Bình Đông, TP.HCM

63

8.792

821,581,752

157

BHXH cơ sở Chánh Hưng

Công ty TNHH Nội Thất Vĩnh Phát

Số 17 đường 4B, KDC Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng, TP. HCM

37

6.66

354,567,266

158

BHXH cơ sở Chánh Hưng

Công ty Cổ Phần Note Việt Nam

102 Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, TP.HCM

25

6.215

251,842,669

159

BHXH cơ sở Chánh Hưng

Công ty CP Công nghệ Thiết bị Dịch vụ và Môi trường Ánh Thủy

235 Quốc Lộ 50, phường Bình Đông, TP.HCM

12

8.333

174,044,893

160

BHXH cơ sở Chánh Hưng

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bánh Việt

178 Đặng Thúc Liêng, phường Chánh Hưng, TP.HCM

12

8

110,702,809

161

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty TNHH Công nghệ GOJOB Việt Nam

Tầng 7, Tòa Nhà 497 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM

14

8.124

672,639,993

162

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty Cổ Phần Onefin Việt Nam

Số 1 Đường Đ8 Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

22

8

656,685,193

163

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 515

Số 92-94, đường Võ Oanh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

15

8

548,178,471

164

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty TNHH AUTO AP

Tòa Nhà Saigon Building, Số 428 Trường Sa, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

29

8

513,426,681

165

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty CP NDS Vietnam

42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

26

6.637

491,529,140

166

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty TNHH Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ VCAD

Số 243A20, đường, đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Gia Định, TP.HCM

31

7

377,932,819

167

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty TNHH 8A Education

Số 113, đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

25

6.78

284,183,292

168

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty TNHH Anh Cao

Số 94/9/5A, đường Võ Oanh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

19

8.704

279,614,298

169

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai

1 Hoa Cau, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

12

7.266

232,906,438

170

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công Ty Tnhh Tư Vấn Kế Toán Horizon

Số 69 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP.HCM

10

8.286

170,817,678

171

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty CP Thương mại Dịch vụ Giải pháp Công nghệ Trải nghiệm First

Số 441/19, đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

13

8

164,651,446

172

BHXH cơ sở Cầu Kiệu

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tín chỉ Carbon Asean

129 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

12

6.28

154,209,958

173

BHXH cơ sở Cát Lái

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity

142B đường Số 1, KDC Sông Giồng, Khu phố 2, phường Bình Trưng, TP.HCM

179

9.321

3,153,156,161

174

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty Tnhh Vận Tải Green Leaf Việt Nam

104 – 106 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP.HCM

317

6.044

2,860,005,181

175

BHXH cơ sở Cát Lái

Công ty cổ phần Hải Đăng

38 đường 94, phường Cát Lái, TP.HCM

109

9

2,762,142,656

176

BHXH cơ sở Cát Lái

Công ty TNHH Đầu tư A.R.T

9/12 Đường số 14, phường Bình Trưng, TP.HCM

27

8.282

419,298,514

177

BHXH cơ sở Cát Lái

Công ty Cổ phần DHN Global

18 đường số 5, KDC Sông Giồng, phường Bình Trưng, TP.HCM

15

6.803

306,045,143

178

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu Tuấn Do

153/12 Bưng Ông Thoàn, phường Long Trường, TP.HCM

17

7

251,236,869

179

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty TNHH Wood Furniture

1137A Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP.HCM

22

6.101

162,360,072

180

BHXH cơ sở Cát Lái

Công Ty Tnhh Nghiệp Hưng

Số 84 Đường 57-TML, phường Cát Lái, TP.HCM

11

7

157,298,842

181

BHXH cơ sở Cát Lái

CôngTy TNHH MTV Phố ốc

271 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 1, phường Bình Trưng, TP.HCM

10

9.034

140,390,450

182

BHXH cơ sở Cát Lái

Trường Mầm non Vườn Ánh Sao

189, đường 2, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

13

6.289

115,774,115

183

BHXH cơ sở Bình Tiên

Công ty Cổ phần Ba Huân

22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM

401

8.915

6,576,500,780

184

BHXH cơ sở Bình Tiên

Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát COOL SMOOTHIE

Số 110-112, Đường Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, TP.HCM

19

8.074

223,800,103

185

BHXH cơ sở Bình Tiên

Công ty TNHH INAFO Việt Nam

240/127/26 Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, TP.HCM

15

8.744

210,935,228

186

BHXH cơ sở Bình Tiên

Công ty TNHH MTV Thương mại Vận tải Ngọc Hải

1051/28H Hậu Giang, phường Bình Phú, TP.HCM

11

8

158,950,671

187

BHXH cơ sở Bình Thới

Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Hưng Phát

374 Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP.HCM

46

6.559

532,263,769

188

BHXH cơ sở Bình Thới

Công ty Cổ phần Phần mềm PATSOFT

44 Đường Số 7, Cư xá Bình Thới, phường Bình Thới, TP.HCM

18

7.915

223,904,358

189

BHXH cơ sở Bình Thới

Công ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Đại Dương

A6 Khu nhà ở TM Thuận Việt, Số 319 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP.HCM

19

6.563

205,220,816

190

BHXH cơ sở Bình Thạnh

Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dầu Khí Bình Chuẩn

Tầng 9, Khu văn phòng Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

25

10

853,151,252

191

BHXH cơ sở Bình Thạnh

Công ty TNHH Đầu Tư M&H

Số 32A, đường Nguyễn An Ninh, phường Bình Thạnh, TP.HCM

32

6.668

596,315,769

192

BHXH cơ sở Bình Thạnh

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại A.S.T.A

Số 203/2/27 Đường Trục, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

29

7.276

422,796,918

193

BHXH cơ sở Bình Thạnh

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Wiintek

Số 183C, đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

14

7

210,527,582

194

BHXH cơ sở Bến Cát

Công ty TNHH DING XIN INDUSTRIAL

Ấp 3, phường Tây Nam, TP.HCM

65

7

882,757,734

195

BHXH cơ sở Bắc Tân Uyên 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Hưng Vượng Phát

Thửa đất số 316, tờ bản đồ số 37, đường Tân Định 68, ấp Vườn Ươm, xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM

10

6

115,227,115

196

BHXH cơ sở An Lạc

Công ty TNHH Thiết kế XD - TM DATRACO

Số 479/14 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, TP.HCM

12

10

291,028,331

197

BHXH cơ sở An Lạc

Trường Mầm Non ANPHA Miền Nam

Số 01 Đường 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, TP.HCM

22

8.205

246,406,040

198

BHXH cơ sở An Lạc

Công ty TNHH Mộc Urban

Số 205/20/26A - 26B Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM

14

8.673

182,438,453

199

BHXH cơ sở An Lạc

Công ty TNHH Hạ tầng giao thông Sài Gòn

Số 28/96 Đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM

13

7.333

156,440,189

200

BHXH cơ sở An Lạc

Công Ty TNHH Phòng Sạch M&E Hoàng Sa

Số 94 Đường số 20, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM

11

7.643

152,934,643

từ khóa : bảo hiểm xã hội, BHXH
