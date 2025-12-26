200 doanh nghiệp tại TP HCM chậm đóng BHXH

Số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 30-11-2025, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 23-12-2025.
STT
BHXH cơ sở
Tên đơn vị
Địa chỉ
Số lao động
Tỷ lệ nợ
Số tiền nợ
1
VP TP Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Euroasiatic Việt Nam
Số 413/15B - 413/19 - 413/21, Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM
19
8.421
1,350,867,089
2
VP TP Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Bảo Dưỡng Công Nghệ Toàn Cầu VN
51 Đường số 9, Khu dân Cư Him Lam, P. Tân Hưng, TP.HCM
91
8.015
983,789,942
3
VP TP Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần GENUWIN D&C
Căn hộ LM81-26.02, Tầng 26, Nhà Chung cư số Landmark 81, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
10
7
670,600,174
4
VP TP Hồ Chí Minh
ViệnThủy Lợi Và Môi Trường
Số 02 Trường Sa, phường Gia Định, TP.HCM
17
6.861
277,752,983
5
VP TP Hồ Chí Minh
Công ty Cổ phần Tiên Phong CDS
Tầng 1, tòa nhà 232 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM
20
10
210,071,577
6
VP TP Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật lạnh Phi Tân
1 đường số 81, phường Tân Hưng, TP.HCM
13
6.526
89,005,871
7
VP TP Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Văn Khánh HVAC
Số 55 Đường số 3, phường Tân Mỹ, TP.HCM
10
7
80,754,318
8
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Công ty TNHH Đại Tân
Khu A, Lô G.27c-28b, đường số 8, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM
164
6
1,803,695,567
9
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Công ty TNHH Rotomatik VN
141 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TP.HCM
31
10
475,434,421
10
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Công ty TNHH Rotoaccess VN
141 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận, TP.HCM
32
7.448
326,154,375
11
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Lương Nguyên
K3-1 tầng 1, kho K2-K3 đường N2 và N4 khu thương mại Bắc thuộc KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM
28
6.902
294,748,811
12
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Công ty cổ phần Đầu tư Mê Kông Sài Gòn
332 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận, TP.HCM
20
6
277,328,271
13
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Công ty Cổ phần Envilab Việt Nam
29/18 Đường 1, phường Tân Thuận, TP.HCM
22
6.012
169,793,115
14
BHXH cơ sở Xóm Chiếu
Công ty TNHH Tiếp vận Song Nguyễn
52/11A Nguyễn Thị Thập, phường Tân Thuận, TP.HCM
13
6
134,249,266
15
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH Yujin Vina
Lô 71-74 - Kcx, phường Linh Xuân, TP.HCM
397
9
6,665,486,082
16
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH Việt Thắng Luch 1
127 Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, TP.HCM
211
6.791
2,377,133,589
17
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty cổ phần xây lắp kỹ thuật Việt
127/14 Đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Xuân, TP.HCM
65
8.418
892,121,247
18
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty Cổ Phần Thời Trang Lyb
Số 43/15-43/17, Đường Số 38, Khu phố 1, phường An Khánh, TP.HCM
79
8.298
803,279,615
19
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty Cổ phần Dược Nature Việt Nam
19, Đường 18, Khu Phố 7, phường Thủ Đức, TP.HCM
60
6.327
730,434,707
20
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH May Mặc - Thương Mại Mai Lan Anh
62 Đường Đỗ Quang, phường An Khánh, TP.HCM
79
7
717,651,174
21
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lê Phú Gia
490, Ql 1A, Khu Phố 2, phường Tam Bình, TP.HCM
42
8
653,384,380
22
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty Cổ phần Bê Tông Ngoại Thương
25 Bác Ái, phường Thủ Đức, TP.HCM
55
6.23
618,832,502
23
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Dttcons
53 Đường 7, Khu Đô Thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM
14
10
485,275,606
24
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH Dmq Clothing
Số 8, Đường 15, Khu Phố 4, phường Linh Xuân, TP.HCM
33
6
365,766,318
25
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH In Bao Bì Quốc Bảo
19, Đường 22, Khu Phố 4 phường Hiệp Bình, TP.HCM
35
6
340,796,920
26
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH Thành Tấn Phát
Số 1B, Đường 30, Khu Phố 2, phường An Khánh, TP.HCM
14
9
322,031,271
27
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ và Đầu Tư Maison Indochine
Số 52 Xuân Thủy, phường An Khánh, TP.HCM
29
7.698
320,730,434
28
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty Cổ Phần Thang Máy Sáng Nghiệp
80/22A Đường 17, phường Hiệp Bình, TP.HCM
26
6.797
241,618,343
29
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty Cổ phần Maxdream
27 Đường 5, Khu Nhà Ở Vạn Phúc 1, Khu Phố 5, phường Hiệp Bình, TP.HCM
16
9
237,276,149
30
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH Một thành viên Bảo Lan
Số 27 Nguyễn Bá Huân, phường An Khánh, TP.HCM
15
8
194,952,367
31
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Sơn Hà Group
58 Đường Số 10, Khu Phố 5, phường Hiệp Bình, TP.HCM
14
6
132,614,574
32
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH DV Suất Ăn Công Nghiệp Tân Mê Kông
121A Đường Số 8, Kp.1, phường Linh Xuân, TP.HCM
15
6
112,276,649
33
BHXH cơ sở Thủ Đức
Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Ô Tô An Thành
17A/28 Đường 22, Khu Phố 7, phường Hiệp Bình, TP.HCM
10
6
93,550,203
34
BHXH cơ sở Thới An
Công ty TNHH Cung ứng Dịch vụ Gia Hưng
94/22/2 Thới An 16, phường Thới An, TP.HCM
27
8.823
500,658,795
35
BHXH cơ sở Thới An
Công ty TNHH GARMENT BASIC Q&A
551/266/3 Đường Lê Văn Khương, Khu phố 7, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM.
34
6
290,393,970
36
BHXH cơ sở Thới An
Công Ty TNHH Elip
45/8C Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM
12
8.038
145,613,748
37
BHXH cơ sở Tân Uyên
Công ty TNHH Đồ Gỗ Burden
Số 85, Kp7, Tân Uyên, TP.HCM
156
8
2,536,655,719
38
BHXH cơ sở Tân Uyên
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lê Phú Gia Bình Dương
Lô E14 và E15, đường N4 Và D1, KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, phường Bình Cơ, TP.HCM
69
8.007
1,289,906,062
39
BHXH cơ sở Tân Uyên
Công ty TNHH Sản xuất gỗ Phong Thịnh
Thửa Đất Số 266, Tbd Số 43, Kp Khánh Vân, P Tân Hiệp, TP Hồ Chí Minh
36
9.042
600,721,759
40
BHXH cơ sở Tân Uyên
Công ty TNHH Thanh Thanh Viễn
KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, phường Tân Uyên, TP.HCM
53
7.346
594,173,701
41
BHXH cơ sở Tân Uyên
Công ty TNHH Quốc tế Chen Dong
Thửa Đất Số 813, TBĐ Số 41, KP Bình Chánh, P Tân Hiệp, TP.HCM
49
7
457,303,083
42
BHXH cơ sở Tân Uyên
Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Thành Công
Số 19, Kp. 1, phường Bình Cơ, TP.HCM
12
10
199,837,353
43
BHXH cơ sở Tân Uyên
Công ty TNHH Duy Anh DAWA
Thửa Đất Số 97, Tờ Bản Đồ 7, đường Tân Hiệp, TP.HCM49, khu phố Tân Hội, P Tân Hiệp, TP.HCM
14
7
161,366,963
44
BHXH cơ sở Tân Uyên
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đồng Thuận
Tổ 1, khu phố Khánh Lộc, phường Tân Khánh, TP.HCM
11
7
138,795,841
45
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công ty TNHH Inflow
384/8 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP.HCM
20
6.769
617,502,328
46
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Du Lịch Vietnam Tourist
Số 12 Bàu Cát 8, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
39
9.979
584,392,836
47
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công Ty TNHH Xây dựng và Môi trường Hoàng Long An
40/C2 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Bình, TP.HCM
27
7.486
397,326,464
48
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
81 Trần Mai Ninh, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
42
7.125
356,215,093
49
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế XD Không Gian Đẹp
363 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
25
7.544
284,982,885
50
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công Ty Cổ Phần Sản xuất Thương mại Eskimos
139 Bàu Cát, Phường Tân Bình, TP.HCM
19
8.879
272,884,115
51
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đại Thành
4/5 Hậu Giang , phường Tân Sơn Nhất , TP.HCM
20
6.892
198,842,216
52
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công Ty TNHH Sản xuất Xây dựng Thành Phát
571/32 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TP.HCM
12
7.367
132,394,325
53
BHXH cơ sở Tân Sơn Hòa
Công ty Cổ phần Pim
365 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
11
6.534
120,105,364
54
BHXH cơ sở Tân Phú
Công ty Cổ phần RAITEK
Căn nhà C20, Đường số 01, số 295 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM
67
9.867
698,726,358
55
BHXH cơ sở Tân Phú
Công ty Cổ phần Xây Dựng TOP DEC
Số 86 Đường Hoa Bằng, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM
21
9.3
339,080,790
56
BHXH cơ sở Tân Phú
Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế LEGO
Số 57 Đường Kênh 19/5, phường Tây Thạnh, TP.HCM
13
10
225,703,285
57
BHXH cơ sở Tân Phú
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Newtech
85/4 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM
19
6.909
203,803,265
58
BHXH cơ sở Tân Phú
Công Ty Tnhh Xây Dựng Thương Mại Hoàng Tâm
101 Diệp Minh Châu, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM
11
6.771
116,007,385
59
BHXH cơ sở Tân Nhựt
Cty TNHH Doolim Bình Chánh Factory
A6/7L Đường Vĩnh Lộc, Ấp 1 A, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM
63
9.588
1,040,531,571
60
BHXH cơ sở Tân Nhựt
Công ty CP Tập Đoàn Xuân Nguyên
A5 Phạm Văn Sáng, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM
26
7.13
257,070,351
61
BHXH cơ sở Tân Nhựt
Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghiệp Hải Long
B14C/22 Đường Cây Cám, Ấp 2, Xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM
14
8.991
237,285,930
62
BHXH cơ sở Tân Nhựt
Cty TNHH trang trí nội thất CA SA
1A/203 Hương Lộ 80, Ấp 1, Xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM
20
6.013
195,971,329
63
BHXH cơ sở Tân Nhựt
Công ty TNHH Nhựa Trung Thiện
C6/18A Đường Liên Ấp 2-3-4 Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM
11
7.257
141,724,228
64
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP Kiến Trúc MH
18 bis/22/1D Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Định, TP.HCM
59
7.513
2,640,754,793
65
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP Quốc Tế Truyền Thông
62 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TP.HCM
51
8.395
2,077,911,167
66
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH EDGE8 AI
11 Bis Phan Ngữ, phường Tân Định, TP.HCM
25
6.33
1,719,760,857
67
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP Đầu Tư Thương Mại TTV
Số 58 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP.HCM
85
7.274
1,264,766,314
68
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu NT BEAUTY
Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP.HCM
94
6.874
1,069,819,307
69
BHXH cơ sở Tân Định
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Atom
Phòng 802,Lầu 8, tòa nhà Vietnam Business Center, 57-59 Hồ T, phường Sài Gòn, TP.HCM
85
6
891,426,346
70
BHXH cơ sở Tân Định
CTY TNHH XD SX TM Tài Nguyên
10 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM
16
8.516
845,556,635
71
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty Cổ phần ON25
124 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, TP.HCM
23
6.386
775,045,987
72
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty Cổ phần TM Quảng cáo BIZADS
Lầu 5, Tòa nhà Vietcomreal, Số 68 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM
15
9.873
737,871,102
73
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH Decision Lab
Số 15B8 đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM
19
8.089
726,311,781
74
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH POPS Music Việt Nam
Tầng 9, Tòa nhà ROX Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Bến Thành, TP.HCM
20
6.823
714,248,084
75
BHXH cơ sở Tân Định
Công Ty TNHH TM DV Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam
Phòng 1505, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM
38
9.5
657,138,464
76
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH SX Phần mềm VINA
7D Phùng Khắc Khoan, phường Sài Gòn, TP.HCM
32
7.236
626,338,731
77
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH SX Phần mềm VINA (TZ0622A)
7D Phùng Khắc Khoan, phường Sài Gòn, TP.HCM
38
8.313
586,657,871
78
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP Imperial
Tầng 12, tòa nhà Petro Việt Nam, số 1 - 5 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM
49
6.336
581,827,791
79
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty Cổ phần HOUSE OF DEERA
P.903 Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TPHCM
32
6.072
370,752,695
80
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH TM ELISA
Tầng 3 Khu A, Toà nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình, phường Tân Định, TP.HCM
31
7.339
290,963,553
81
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP Công Nghệ Fus
144-146 Nguyễn Thái Bình, phường Bến Thành, TP.HCM
16
7
260,300,150
82
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty CP Vườn ảnh Điểm
12/23-24 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Định, TP.HCM
19
7
251,967,529
83
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty Cổ phần É Té
212b/18 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
10
10
248,497,538
84
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH TM Thịnh Luân
59 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM
15
7.568
192,933,943
85
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty Cổ phần SBS TRANSPORT
Tầng 2 tòa nhà M&H số 31 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, TP.HCM
12
7.632
150,461,927
86
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH Đoàn Thị
37 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM
12
7
147,837,879
87
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH TADA LABS
Phòng 05 - Tầng 1,Số 49 Điện Biên Phủ, phường Tân Định, TP.HCM
11
6.076
125,361,578
88
BHXH cơ sở Tân Định
Công ty TNHH dịch vụ vận tải Go
31 Trần Khắc Chân, phường Tân Định, TP.HCM
11
7
113,393,368
89
BHXH cơ sở Tân An Hội
Công ty TNHH TM May mặc VIGAWELL
11 Quốc lộ 22, Ấp Trạm Bơm,xã Củ Chi, TP.HCM
279
6.446
3,098,288,524
90
BHXH cơ sở Tân An Hội
Công Ty TNHH Vĩnh Phát Motors
Lô G1, Đường số 9, Khu công nghiệp Cơ Khí Ô Tô TP.HCM, Xã Bình Mỹ, TP.HCM
42
9.474
585,863,389
91
BHXH cơ sở Tân An Hội
Công Ty Cổ Phần TMDV Nha Khoa Ador
88 Tỉnh Lộ 8, Khu phố 2, xã Tân An Hội, TP.HCM
26
7
353,393,784
92
BHXH cơ sở Tam Thắng
Công ty TNHH TM & DV kỹ thuật C.A.N.D.T
Đường số 7, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP.HCM
39
6.744
966,657,199
93
BHXH cơ sở Tam Thắng
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cơ Khí Hòa Hiệp
847/11 Đường 30/4, phường Phước Thắng, TP.HCM
16
8.213
242,936,894
94
BHXH cơ sở Tam Thắng
Công ty TNHH Tuấn Vũ
116 Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng, TP.HCM
11
7.442
118,141,349
95
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons
53 Trần Quốc Thảo phường Xuân Hòa TP.HCM
210
6.121
4,550,198,882
96
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty Cổ Phần Goody Group
139 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM
92
9.135
1,462,363,525
97
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Cty TNHH TM DV Kỹ Thuật Nông Nghiệp Phát Nghĩa
798 Trường Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM
39
6.323
704,662,446
98
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty Cổ phần Giải pháp Thiết kế & Xây dựng Công Trình Xanh
16 Lê Quý Đôn, phường Phú Nhuận, TP.HCM
28
9.288
598,062,378
99
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty Cổ phần IMPERIAL DELICACIES
Số 251 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TP.HCM
52
6.278
487,692,520
100
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Sao Mai Việt
A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP.HCM
10
6.141
309,161,844
101
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty TNHH SW Việt Nam
185 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM
21
9
280,419,175
102
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty Cổ phần Tâm Việt Foods
P.702A tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM
26
6.527
240,545,107
103
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty TNHH TM SX Trung An
244/29 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM
12
7
224,412,800
104
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Tia Chớp Xanh
Số 17 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP.HCM
12
7.966
160,152,540
105
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty TNHH TM Vận tải Minh Phương
518/6 Lê Văn Sỹ, phường Phú Nhuận, TP.HCM
19
6
151,921,916
106
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Đông Dương
38 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP.HCM
10
7.859
147,832,660
107
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công ty Cổ Phần VK
309/1 Huỳnh Văn Bánh, phường Phú Nhuận, TP.HCM
13
7
138,210,103
108
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Và Thiết Bị Y Khoa Golden Mouse
Số 19 đường Đặng Văn Ngữ, phường Phú Nhuận, TP.HCM
13
7
127,625,285
109
BHXH cơ sở Nhiêu Lộc
Cty CP Tin Học Tri Thức
158A Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM
11
6
116,650,902
110
BHXH cơ sở Nhà Bè
Công ty TNHH CLEANDYE Việt Nam
Lô C28-C29, 16, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
43
9.497
1,541,677,364
111
BHXH cơ sở Nhà Bè
Cty TNHH Sản xuất Tủ Bảng Điện Hải Nam
Lô C32 9, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
91
6.416
1,363,031,666
112
BHXH cơ sở Nhà Bè
Công ty TNHH PANOVAL ASIA
Lô E9-2b, 1, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
34
8.837
1,198,922,772
113
BHXH cơ sở Nhà Bè
Công ty TNHH TM_DV&SX Hảo Hạnh
Lô B7C Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
29
8
607,182,843
114
BHXH cơ sở Nhà Bè
CN Nam Sài Gòn Cty TNHH XD SX TM Tài Nguyên
Số 116A, ấp 5, Xã Nhà Bè, TP.HCM
22
8.797
546,915,348
115
BHXH cơ sở Nhà Bè
Công ty TNHH Tư vấn Phát triển Xây dựng Minh Đức
Số 10, đường 19, Khu dân cư Vina Nam Phú, xã Nhà Bè, TP.HCM
17
7.428
315,959,476
116
BHXH cơ sở Nhà Bè
Công ty TNHH Đầu tư Kỹ thuật Nhật Anh
Lô D6, 01, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
18
8.153
269,702,975
117
BHXH cơ sở Nhà Bè
Công ty CP NOTE AI
Số 322/6/6, đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM
14
6.26
153,125,147
118
BHXH cơ sở Nhà Bè
Trung tâm dạy nghề và đào tạo lái xe Thiên Tâm
Số 428, đường Huỳnh Tấn Phát, xã Nhà Bè, TP.HCM
10
6.009
103,481,842
119
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty cổ phần Fine Hospitality Furnishings
T1/21M Tổ 1, Khu Phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP.HCM
242
6.087
3,329,974,699
120
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty CP Giải pháp Xây dựng Xanh TDH
thửa đất số 555, tờ bản đồ số 83, khu phố Trung, phường Bình Hòa, TP.HCM
30
6.093
752,593,070
121
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty TNHH Giày Ngân Cường Phát
269A Đường Hưng Định 31, phường Thuận An, TP.HCM
29
7
403,327,884
122
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty TNHH Vĩ Lực
Thửa đất số 585, Tờ bản đồ số 12, KP Bình Quới B, phường Thuận Giao, TP.HCM
18
6
208,914,844
123
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty TNHH Poker Bình Dương
Số 68, Đại lộ Bình Dương, Khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, TP.HCM
14
7
198,434,759
124
BHXH cơ sở Lái Thiêu
Công ty TNHH Mỹ phẩm Trường Phúc
Thửa 1497, Tờ bản đồ số 132, Khu Phố 1B, phường An Phú, TP.HCM
13
8
171,912,171
125
BHXH cơ sở Hóc Môn
Công ty TNHH SX TM XNK May Thành Long
40/9B Trịnh Thị Miếng, ấp Đông, xã Đông Thạnh, TP.HCM
89
7.576
1,000,782,170
126
BHXH cơ sở Hóc Môn
Công ty TNHH Thiên Kim Garmen
87/9D ấp Xuân Thới Sơn 1, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM
51
6.983
525,180,272
127
BHXH cơ sở Hóc Môn
Công ty TNHH May Mặc Tân Bảo Anh
10/8A ấp 1, xã Bà Điểm, TP.HCM
44
6.345
341,523,576
128
BHXH cơ sở Hóc Môn
Công ty TNHH SX TM Cà Mèn
37/8M ấp Thới Tây 2, xã Hóc Môn, TP.HCM
11
9.41
188,277,445
129
BHXH cơ sở Hóc Môn
CN Công ty TNHH Cơ khí Việt Khoa
307H Tô Ký, xã Hóc Môn, TP.HCM
13
8.403
175,627,089
130
BHXH cơ sở Hóc Môn
Công Ty Tnhh Sản Xuất Thương Mại Dệt Len Sefa
48/4B Lý Thường Kiệt, khu phố 3, xã Hóc Môn, TP.HCM
16
6.111
139,786,988
131
BHXH cơ sở Hóc Môn
Công ty TNHH MTV TM DV XD Tô Minh Châu
24/5A Nguyễn Thị Thử, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM
11
6.702
110,469,460
132
BHXH cơ sở Hòa Hưng
Công ty TNHH FILESTRING (Việt Nam)
Lầu 2 Tòa nhà Mirae Business Center 268 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM
19
8.91
930,063,926
133
BHXH cơ sở Hòa Hưng
Công ty CP Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen- Chi nhánh Hồ Chí Minh
781/C2 Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, TP.HCM
31
6
386,552,933
134
BHXH cơ sở Hòa Hưng
Công ty TNHH Xây dựng Kỹ Thuật Ngọc Phát
116/3/5 Thiên Phước, Phường Tân Hòa, TP.HCM
13
7
160,592,434
135
BHXH cơ sở Hạnh Thông
Công ty TNHH SX-TM Kin Anh
73/7 Quang Trung, phường Gò Vấp, TP.HCM
48
6.42
555,991,126
136
BHXH cơ sở Hạnh Thông
Công ty TNHH Tree Studios
103 Phạm Văn Đồng, phường Hạnh Thông, TP.HCM
17
9.903
306,307,769
137
BHXH cơ sở Hạnh Thông
Công ty CP Phần mềm Thịnh Phát
1047D Nguyễn Kiệm, phường Hạnh Thông, TP.HCM
12
7.305
250,357,548
138
BHXH cơ sở Hạnh Thông
Công ty TNHH Hiền Khánh
1/3/13 Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, TP.HCM
14
8
206,862,464
139
BHXH cơ sở Hạnh Thông
Công ty TNHH SX-TM Lê Hoàng Gia
278/17 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP.HCM
18
6
200,920,210
140
BHXH cơ sở Hạnh Thông
Công ty TNHH MTV TM-XD Tài Nguyên
32/76 Lê Thị Hồng, phường Gò Vấp, TP.HCM
14
6.92
150,794,739
141
BHXH cơ sở Hạnh Thông
Công ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận Vận Tải & TM Mạnh Phát
38D/404 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP.HCM
11
8.015
121,852,994
142
BHXH cơ sở Hạnh Thông
Công ty TNHH Thương Mại và xây dựng queenviet miền nam
12/78C Phan Huy ích, phường An Hội Tây, TP.HCM
12
6.192
115,301,545
143
BHXH cơ sở Hạnh Thông
Công ty TNHH TM DV May VU'S
1331/15/95 Lê Đức Thọ, phường An Hội Tây, TP.HCM
11
6.319
107,809,625
144
BHXH cơ sở Dĩ An
Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Lê Minh
Thửa đất số 5263, tờ bản đồ số 01, khu phố Chiêu Liêu, phường Dĩ An, TP.HCM
46
6
520,361,145
145
BHXH cơ sở Dĩ An
Công ty cổ phần đầu tư Rolex
Số 38, Đường E, Khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP.HCM
11
9.672
390,427,009
146
BHXH cơ sở Dĩ An
Công ty TNHH Phúc Lộc An
Số 26/6A, Tân Phước, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM
15
7.265
320,447,261
147
BHXH cơ sở Dĩ An
Công ty TNHH MTV TMDV Vận tải Hà Thanh Sơn
1144/11B Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM
10
7.241
130,506,998
148
BHXH cơ sở Dĩ An
Cty TNHH Xây dựng HKCONS
Số 12, Đường D18 KDC-DV phường Tân Đông Hiệp, khu phố Tân Thắng, phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM
10
7
115,776,689
149
BHXH cơ sở Dầu Tiếng
Công ty Cổ phần Thép Bình Dương
Thửa đất số 192, Tờ bản đồ 30, ấp Long Nguyên, Xã Long Hòa, TP.HCM
45
8.01
675,587,694
150
BHXH cơ sở Đất Đỏ
Công Ty TNHH Du Lịch Và Sự Kiện Xuyên Mộc
10/17 ấp Thạnh Sơn 2B, xã Hồ Tràm, TP.HCM
10
6.683
91,986,831
151
BHXH cơ sở Đất Đỏ
Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Tân Thuận
KP. Tường Thành, Xã Đất Đỏ,TP.HCM
15
6
91,460,116
152
BHXH cơ sở Chợ Lớn
Công ty TNHH MTV TM - SX - Trồng trọt Tân Tân
780 Nguyễn Duy, phường Phú Định, TP.HCM
162
7.959
1,987,459,260
153
BHXH cơ sở Chợ Lớn
Công ty TNHH TM và DV PCCC Tân Long Hải
Văn phòng số 6.11 và số 6.12 Chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ số 290 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TP.HCM
62
8.283
659,806,247
154
BHXH cơ sở Chợ Lớn
Công ty TNHH 1TV may mặc XNK Minh Thư
62 Lương Ngọc Quyến, phường Phú Định, TP.HCM
41
7
388,198,127
155
BHXH cơ sở Chợ Lớn
Công Ty TNHH Gold Logistics
119/14 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TP.HCM
20
9.265
332,129,897
156
BHXH cơ sở Chánh Hưng
Công ty TNHH Khương Mai
366/1 Bùi Minh Trực, phường Bình Đông, TP.HCM
63
8.792
821,581,752
157
BHXH cơ sở Chánh Hưng
Công ty TNHH Nội Thất Vĩnh Phát
Số 17 đường 4B, KDC Đại Phúc Green Villas, xã Bình Hưng, TP. HCM
37
6.66
354,567,266
158
BHXH cơ sở Chánh Hưng
Công ty Cổ Phần Note Việt Nam
102 Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng, TP.HCM
25
6.215
251,842,669
159
BHXH cơ sở Chánh Hưng
Công ty CP Công nghệ Thiết bị Dịch vụ và Môi trường Ánh Thủy
235 Quốc Lộ 50, phường Bình Đông, TP.HCM
12
8.333
174,044,893
160
BHXH cơ sở Chánh Hưng
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bánh Việt
178 Đặng Thúc Liêng, phường Chánh Hưng, TP.HCM
12
8
110,702,809
161
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty TNHH Công nghệ GOJOB Việt Nam
Tầng 7, Tòa Nhà 497 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, TP.HCM
14
8.124
672,639,993
162
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty Cổ Phần Onefin Việt Nam
Số 1 Đường Đ8 Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
22
8
656,685,193
163
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng 515
Số 92-94, đường Võ Oanh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
15
8
548,178,471
164
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty TNHH AUTO AP
Tòa Nhà Saigon Building, Số 428 Trường Sa, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
29
8
513,426,681
165
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty CP NDS Vietnam
42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
26
6.637
491,529,140
166
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty TNHH Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ VCAD
Số 243A20, đường, đường Nguyễn Thượng Hiền, phường Gia Định, TP.HCM
31
7
377,932,819
167
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty TNHH 8A Education
Số 113, đường Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
25
6.78
284,183,292
168
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty TNHH Anh Cao
Số 94/9/5A, đường Võ Oanh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
19
8.704
279,614,298
169
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai
1 Hoa Cau, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
12
7.266
232,906,438
170
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công Ty Tnhh Tư Vấn Kế Toán Horizon
Số 69 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP.HCM
10
8.286
170,817,678
171
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty CP Thương mại Dịch vụ Giải pháp Công nghệ Trải nghiệm First
Số 441/19, đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
13
8
164,651,446
172
BHXH cơ sở Cầu Kiệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tín chỉ Carbon Asean
129 Nguyễn Trọng Tuyển, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
12
6.28
154,209,958
173
BHXH cơ sở Cát Lái
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity
142B đường Số 1, KDC Sông Giồng, Khu phố 2, phường Bình Trưng, TP.HCM
179
9.321
3,153,156,161
174
BHXH cơ sở Cát Lái
Công Ty Tnhh Vận Tải Green Leaf Việt Nam
104 – 106 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP.HCM
317
6.044
2,860,005,181
175
BHXH cơ sở Cát Lái
Công ty cổ phần Hải Đăng
38 đường 94, phường Cát Lái, TP.HCM
109
9
2,762,142,656
176
BHXH cơ sở Cát Lái
Công ty TNHH Đầu tư A.R.T
9/12 Đường số 14, phường Bình Trưng, TP.HCM
27
8.282
419,298,514
177
BHXH cơ sở Cát Lái
Công ty Cổ phần DHN Global
18 đường số 5, KDC Sông Giồng, phường Bình Trưng, TP.HCM
15
6.803
306,045,143
178
BHXH cơ sở Cát Lái
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Xăng Dầu Tuấn Do
153/12 Bưng Ông Thoàn, phường Long Trường, TP.HCM
17
7
251,236,869
179
BHXH cơ sở Cát Lái
Công Ty TNHH Wood Furniture
1137A Nguyễn Xiển, phường Long Bình, TP.HCM
22
6.101
162,360,072
180
BHXH cơ sở Cát Lái
Công Ty Tnhh Nghiệp Hưng
Số 84 Đường 57-TML, phường Cát Lái, TP.HCM
11
7
157,298,842
181
BHXH cơ sở Cát Lái
CôngTy TNHH MTV Phố ốc
271 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 1, phường Bình Trưng, TP.HCM
10
9.034
140,390,450
182
BHXH cơ sở Cát Lái
Trường Mầm non Vườn Ánh Sao
189, đường 2, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
13
6.289
115,774,115
183
BHXH cơ sở Bình Tiên
Công ty Cổ phần Ba Huân
22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM
401
8.915
6,576,500,780
184
BHXH cơ sở Bình Tiên
Công ty TNHH Thực phẩm và Nước giải khát COOL SMOOTHIE
Số 110-112, Đường Kinh Dương Vương, phường Phú Lâm, TP.HCM
19
8.074
223,800,103
185
BHXH cơ sở Bình Tiên
Công ty TNHH INAFO Việt Nam
240/127/26 Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú, TP.HCM
15
8.744
210,935,228
186
BHXH cơ sở Bình Tiên
Công ty TNHH MTV Thương mại Vận tải Ngọc Hải
1051/28H Hậu Giang, phường Bình Phú, TP.HCM
11
8
158,950,671
187
BHXH cơ sở Bình Thới
Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật An Hưng Phát
374 Hồng Bàng, phường Minh Phụng, TP.HCM
46
6.559
532,263,769
188
BHXH cơ sở Bình Thới
Công ty Cổ phần Phần mềm PATSOFT
44 Đường Số 7, Cư xá Bình Thới, phường Bình Thới, TP.HCM
18
7.915
223,904,358
189
BHXH cơ sở Bình Thới
Công ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Đại Dương
A6 Khu nhà ở TM Thuận Việt, Số 319 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP.HCM
19
6.563
205,220,816
190
BHXH cơ sở Bình Thạnh
Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Dầu Khí Bình Chuẩn
Tầng 9, Khu văn phòng Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
25
10
853,151,252
191
BHXH cơ sở Bình Thạnh
Công ty TNHH Đầu Tư M&H
Số 32A, đường Nguyễn An Ninh, phường Bình Thạnh, TP.HCM
32
6.668
596,315,769
192
BHXH cơ sở Bình Thạnh
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại A.S.T.A
Số 203/2/27 Đường Trục, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
29
7.276
422,796,918
193
BHXH cơ sở Bình Thạnh
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Wiintek
Số 183C, đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM
14
7
210,527,582
194
BHXH cơ sở Bến Cát
Công ty TNHH DING XIN INDUSTRIAL
Ấp 3, phường Tây Nam, TP.HCM
65
7
882,757,734
195
BHXH cơ sở Bắc Tân Uyên
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Hưng Vượng Phát
Thửa đất số 316, tờ bản đồ số 37, đường Tân Định 68, ấp Vườn Ươm, xã Bắc Tân Uyên, TP.HCM
10
6
115,227,115
196
BHXH cơ sở An Lạc
Công ty TNHH Thiết kế XD - TM DATRACO
Số 479/14 Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, TP.HCM
12
10
291,028,331
197
BHXH cơ sở An Lạc
Trường Mầm Non ANPHA Miền Nam
Số 01 Đường 3, KDC Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, TP.HCM
22
8.205
246,406,040
198
BHXH cơ sở An Lạc
Công ty TNHH Mộc Urban
Số 205/20/26A - 26B Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM
14
8.673
182,438,453
199
BHXH cơ sở An Lạc
Công ty TNHH Hạ tầng giao thông Sài Gòn
Số 28/96 Đường số 18, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM
13
7.333
156,440,189
200
BHXH cơ sở An Lạc
Công Ty TNHH Phòng Sạch M&E Hoàng Sa
Số 94 Đường số 20, phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM
11
7.643
152,934,643