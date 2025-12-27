TP HCM thúc tiến độ dự án Vành đai 3, Vinhomes Grand Park sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới

Trong bối cảnh TP HCM sẽ áp dụng bảng giá đất mới từ ngày 1-1-2026, Vinhomes Grand Park trở thành đại đô thị "chiếm sóng" thị trường nhờ loạt lợi thế độc tôn và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Hạ tầng chiến lược phía Đông "chạy nước rút", bất động sản tăng nhiệt từng ngày

Thị trường bất động sản phía Đông TP HCM đang tăng nhiệt từng ngày trước loạt diễn biến mới của tuyến Vành đai 3. Dự án có tổng chiều dài 76,3 km, tổng mức đầu tư 75.378 tỉ đồng, đi qua TP HCM (bao gồm Bình Dương trước đây), Đồng Nai và Tây Ninh. Đoạn trên cao kết thúc tại nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành, nơi các nhịp cầu đã được kết nối liền mạch và đang tiếp tục hoàn thiện các nhánh dẫn vào cao tốc Bến Lức - Long Thành và cầu Nhơn Trạch.

Mới đây nhất, sau chuyến kiếm tra công trường dự án, lãnh đạo UBND TP HCM đã ra văn bản chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu huy động nguồn lực, điều chỉnh giải pháp thi công phù hợp, mục tiêu đưa dự án vào khai thác trước ngày 30-4-2026 - về đích sớm hơn dự kiến 2 tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, sản lượng thi công toàn Vành đai 3 đạt trên 68%. Riêng 14,7 km cầu cạn trên cao qua TP Thủ Đức (cũ), trong đó có đoạn chạy xuyên tâm Vinhomes Grand Park dài hơn 3 km, đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19-12-2025, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn xây dựng sang vận hành chính thức.

14,7 km Vành đai 3 đoạn trên cao xuyên tâm Vinhomes Grand Park thông xe kỹ thuật ngày 19-12-2025 (Ảnh: Như Ngọc)

Khi đi vào khai thác, tuyến cầu cạn xuyên tâm đại đô thị phía Đông giữ vai trò trục giao thông liên vùng then chốt, góp phần giảm áp lực cho Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian kết nối giữa TP HCM với Đồng Nai và Tây Ninh.

Trên phạm vi rộng hơn, Vành đai 3 cũng chuẩn bị thông xe kỹ thuật thêm một số đoạn với tổng chiều dài gần 30 km trên địa bàn Đồng Nai và Tây Ninh. Toàn tuyến dự kiến khai thác đồng bộ vào giữa năm 2026, hình thành mạng lưới liên kết xuyên suốt vùng Đông Nam bộ. Trong cấu trúc giao thông vùng, Vành đai 3 đóng vai trò như trục xương sống thúc đẩy lưu chuyển hàng hóa, lực lượng lao động, dân cư, dòng vốn và hình thành các cực phát triển đô thị - công nghiệp - dịch vụ mới ở các khu vực ngoài trung tâm.

Vinhomes Grand Park tăng nhiệt từng ngày khi Vành đai 3 chạy xuyên tâm chuẩn bị về đích (Ảnh: Tâm Tú)

Lợi thế độc tôn của Vinhomes Grand Park khi bảng giá đất TP HCM tăng tới 8 lần

Giữa hàng loạt dự án hưởng lợi từ Vành đai 3, Vinhomes Grand Park là đại đô thị duy nhất có tuyến giao thông huyết mạch này chạy xuyên tâm. Đây là lợi thế độc tôn giúp đại đô thị kết nối trực tiếp và liền mạch với trung tâm TP HCM, sân bay quốc tế Long Thành và các cực tăng trưởng vệ tinh.

Chưa kể, dự án cách ga metro số 1 chỉ 10 phút di chuyển. Sân bay Long Thành đã đón những chuyến bay đầu tiên vào ngày 19-12, chuẩn bị đi vào khai thác thương mại giai đoạn 1 từ giữa năm 2026, với công suất 25 triệu hành khách/năm.

Bộ 3 hạ tầng tỉ đô này khi bước vào giai đoạn vận hành thực tế không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn thúc đẩy dòng chảy thương mại, dịch vụ, gia tăng hiệu quả khai thác kinh doanh, cho thuê và tạo nền tảng cho giá trị bất động sản tăng trưởng bền vững theo thời gian.

Trong bức tranh đó, Vinhomes Grand Park nổi bật nhất khi hội tụ các điều kiện mang tính quyết định với quy mô 271 ha, hệ sinh thái tiện ích all-in-one tiêu chuẩn quốc tế, cộng đồng cư dân hiện hữu hơn 70.000 người. Lợi thế hiếm có này giúp giá trị đại đô thị bước vào giai đoạn tăng trưởng kép bởi nhu cầu ở thực và dòng vồn đầu tư đều đang tăng tốc đổ về.

Vinhomes Grand Park mở ra một miền sống xanh rộng lớn hiếm có giữa lòng khu Đông TP HCM

Ở góc độ thị trường, một yếu tố quan trọng khác tạo lực đẩy cho bất động sản khu Đông là việc TP HCM đã chính thức thông qua bảng giá đất mới, áp dụng từ 1-1-2026 trên toàn địa bàn sau hợp nhất TP HCM - Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Bảng giá mới được xây dựng theo Luật Đất đai 2024, tiệm cận giá thị trường, trong đó có khu vực tăng gấp 8 lần so với bảng giá cũ. Điều này đồng nghĩa, các dự án triển khai trong tương lai sẽ phải chịu chi phí đất cao hơn, kéo theo mặt bằng giá bán mới đắt đỏ hơn.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng cạn kiệt, nguồn cung hạn chế, dòng tiền có xu hướng tìm đến những đại đô thị đã vận hành như Vinhomes Grand Park, nơi giá bán hiện tại vẫn thấp hơn nhiều so với tiềm năng. Đồng thời, dư địa tăng trưởng cũng vượt trội nhờ các động lực hạ tầng và chính sách giá đất mới.

Giá căn hộ tại Vinhomes Grand Park vẫn ở giai đoạn "chân sóng", thu hút nhà đầu tư

Nằm đúng trục phát triển chiến lược phía Đông, đã hình thành cộng đồng cư dân quy mô lớn và đang chuẩn bị hoàn thiện những tòa tháp cuối cùng, Vinhomes Grand Park thuộc nhóm dự án sẽ sớm thiết lập mặt bằng giá mới. Thời điểm này chính là cơ hội vàng cuối cùng để khách hàng và nhà đầu tư xuống tiền để được hưởng lợi ích kép: giá tốt nhất và biên độ tăng trưởng rộng nhất.