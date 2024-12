Chìa khóa duy trì lối sống lành mạnh tại The Infinity

"Với những tiện ích và môi trường sống lý tưởng, đây chính là nơi giúp họ duy trì lối sống lành mạnh và tràn đầy năng lượng. Chúng tôi tin rằng, một cộng đồng nơi mọi người đều hướng tới lối sống tích cực chính là nền tảng cho một cuộc sống chất lượng và bền vững", đại diện chủ đầu tư chia sẻ thêm.

The Infinity là tòa tháp 35 tầng, nằm trong khu phức hợp Charm City. Tọa lạc tại ngã tư 550, trung tâm thành phố Dĩ An, dự án kết nối các khu vực lân cận như Thuận An, Biên Hòa, Thủ Dầu Một, TP HCM…