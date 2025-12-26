Setia Edenia: Trải nghiệm sống tại “ốc đảo xanh” hiếm hoi giữa thủ phủ công nghiệp

Gần 20% sản phẩm tại Edenia hút nhà đầu tư ngoại

Setia Edenia nằm trên trục Quốc lộ 13, Lái Thiêu, TP HCM. Nơi đây tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhờ mạng lưới khu công nghiệp quy mô quốc tế như VSIP, Sóng Thần, Việt Hương, Đồng An. Dòng vốn sản xuất, logistics, lao động đổ về đưa khu vực này trở thành "thủ phủ công nghiệp"; đồng thời tạo áp lực lên hạ tầng và chất lượng môi trường.

Trong sự phát triển dày đặc ấy, đô thị sinh thái Setia Edenia mang đến nhịp "sống chậm" cần thiết. Nằm trong lòng EcoXuân – "miền xanh di sản" quy mô lớn trên toàn trục Quốc lộ 13 với quỹ đất đến 17.062 m², Edenia được bao bọc bằng thảm thực vật phong phú được vun trồng suốt 2 thập kỷ. Những tán cây trưởng thành làm dịu nắng, lọc bụi và tách biệt với tiếng ồn; ngăn lại những xô bồ của nhịp sống công nghiệp.

Setia Edenia được kiến tạo như một "vườn địa đàng" giữa tâm mạch phát triển, nơi thiên nhiên, kiến trúc và nhịp sống an yên cùng hội tụ

Song, "sống chậm" tại Edenia không đồng nghĩa với đứng ngoài nhịp phát triển. Bao quanh khu nhà ở là mạng lưới tiện ích hiện hữu: chỉ vài phút đi bộ để tiếp cận Lotte Mart, bệnh viện quốc tế Becamex; vài phút di chuyển là AEON Mall, sân golf và các trung tâm dịch vụ lớn.

Hệ thống hạ tầng cũng đang tăng tốc: mở rộng Quốc lộ 13, tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 dần hình thành, cùng quy hoạch tuyến Metro trong tương lai chỉ cách khu đô thị vài bước chân. Sự song hành giữa không gian sinh thái và tâm điểm kết nối tạo giá trị khác biệt cho Setia Edenia: là "ốc đảo xanh" hiếm hoi, nhưng không tách rời khỏi quỹ đạo phát triển của toàn vùng.

Đáng chú ý, tuy mới ra mắt không lâu nhưng đến 20% sản phẩm tại Setia Edenia được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Đây là tỷ lệ cao so với mặt bằng chung thị trường bất động sản Bình Dương trước đây. Con số này phản ánh rõ sức hút đến từ các giá trị nền tảng mà dự án theo đuổi - không định vị "theo sóng" thị trường, mà là mô hình đô thị được phát triển bài bản, đáp ứng trực tiếp nhu cầu ở thực và thuê dài hạn của nhóm chuyên gia, quản lý nước ngoài.

Sống xanh như một khoản đầu tư dài hạn

Nếu tốc độ phát triển là đặc trưng của các "thủ phủ công nghiệp", thì "xanh" – theo cách Setia Edenia theo đuổi – lại là khoản đầu tư dài hạn. Ngay từ những bản vẽ đầu tiên, mật độ cư trú tại Setia Edenia đã được tiết chế, mảng xanh và tiện ích xen lẫn hài hoà, tạo nên cấu trúc quy hoạch liền mạch.

Ông Sherman Kam - Tổng Giám đốc S P Setia Việt Nam cho biết, Setia lựa chọn tạo ra không gian sống "đúng nhịp" cho con người. "Một khu đô thị bền vững không phải là nơi tô điểm lớp vỏ hào nhoáng, mà là ngôi nhà để cư dân an tâm sống khỏe mạnh, an yên và thịnh vượng trong rất nhiều năm. Là nơi con cái của bạn có thể vô tư chạy nhảy trong những lối dạo bộ rợp mát an toàn. Nơi cư dân thấy mình được tôn trọng qua cung cách vận hành tử tế, qua dịch vụ bảo đảm an ninh, cảnh quan, vệ sinh… thể hiện sự chăm sóc âm thầm nhưng bền bỉ", ông Sherman Kam khẳng định.

Sống xanh tại Setia Edenia được cụ thể hóa bằng hệ tiện ích hơn 39 hạng mục: từ hồ bơi, công viên, phòng tập, khu vui chơi trẻ em đến không gian thiền tĩnh, gợi mở cảm giác nghỉ dưỡng mỗi ngày. Hệ thống giao thông nội khu hướng đến việc giảm tiếng ồn, hạn chế khí thải, định hướng sử dụng xe điện và các phương tiện thân thiện môi trường.

Những tán cây trưởng thành tại Setia Edenia tạo nên "lớp đệm sinh thái", lọc bụi, lọc tiếng ồn giúp không khí thanh khiết, mát lành

Thực tế, khi nhịp thị trường chậm lại, chính chất lượng sống, hạ tầng và cộng đồng mới quyết định giá trị thật. Trong một "thủ phủ công nghiệp" luôn vận hành với cường độ cao, việc lựa chọn không gian sống xanh, được đầu tư nghiêm túc cho sức khỏe và môi trường, trở thành quyết định mang tính phòng thủ thông minh hơn là chạy theo làn sóng nhất thời.

Ở Setia Edenia, không gian xanh được xem là "tài sản cốt lõi", chứ không phải phần trang trí; tiện ích được thiết kế để sử dụng hàng ngày, chứ không chỉ để tạo hình ảnh; và việc vận hành là một cam kết lâu dài.

Trong bối cảnh "nơi nào có sóng thì thật sự nóng", Setia Edenia chọn cách đứng vững bằng giá trị thật, lựa chọn kiên định dành cho những người tìm kiếm sự an yên, bền vững và tỉnh táo giữa guồng quay đô thị ngày càng gấp gáp.

