Chọn VinFast Evo Grand, tài xế chạy hơn 200 km/ngày không lo hết điện

Nhờ các chính sách hỗ trợ thiết thực, mẫu xe này được xem là khoản đầu tư hợp lý để nâng cao thu nhập cho những người chạy xe công nghệ.

Sạc đầy 2 pin đi thoải mái, bác tài dịch vụ "khỏe re"

Với tài xế chạy dịch vụ, chiếc xe chính là "cần câu cơm" mỗi ngày. Vì vậy, yêu cầu quan trọng nhất là đi được xa, vận hành ổn định, giúp tài xế giữ được nhịp chạy đều, tăng số cuốc và cải thiện doanh thu. VinFast Evo Grand được thiết kế để đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu này với cấu hình 2 pin tiện lợi. Với anh Thanh Nhàn (Hà Nội), đây là một mẫu xe "toàn diện" dành cho các anh em chạy xe công nghệ.

"Xe có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 262 km, quá dư cho nhu cầu chạy xe cả ngày mà không lo hết điện", anh Nhàn nói.

Tùy chọn 2 pin của Evo Grand cho phép tài xế như anh Nhàn chỉ cần xuống xe, thao tác chuyển đổi dây kết nối sang pin phụ là có thể tiếp tục hành trình thay vì phải chờ sạc. Đây là điều rất quan trọng để tài xế hạn chế được thời gian "chết" trong ngày, từ đó tối ưu doanh thu.

Đáng chú ý, pin trên Evo Grand là loại LFP - vốn được khẳng định chất lượng về hiệu suất, tuổi thọ và an toàn. Kết hợp với động cơ Inhub công suất 2.250 W và tiêu chuẩn chống nước IP67, mẫu xe này mang tới sự yên tâm khi di chuyển liên tục, kể cả trong điều kiện mưa ngập.

Ở góc độ tiện ích, anh Nhàn cũng đánh giá cao khả năng hỗ trợ công việc hằng ngày của Evo Grand với loạt trang bị "ngon" trong tầm giá. "Màn hình điện tử hiện đại hiển thị rõ các thông tin quan trọng, đèn full LED, cốp xe khi gắn pin phụ thì vẫn còn 16 lít không gian chứa đồ, vẫn đủ dùng", anh Nhàn chia sẻ.

Với nhóm tài xế chạy cuốc liên tục, những chi tiết nhỏ như cốp rộng hay màn hình dễ quan sát tạo nên trải nghiệm "nhàn hơn" sau mỗi ngày làm việc. Bên cạnh đó, yên xe Evo Grand được thiết kế to bản, rộng rãi, giúp cho hành trình của tài xế và hành khách trở nên êm ái và dễ chịu hơn.

Giá mềm, mua dễ, chạy tiết kiệm

Về bài toán tài chính, không ít tài xế muốn chuyển sang xe điện để giảm chi phí vận hành nhưng vẫn băn khoăn về khoản đầu tư ban đầu. Với VinFast Evo Grand, bài toán này đang được giải đáp thấu đáo nhờ mức giá hợp lý cùng với các ưu đãi từ nhà sản xuất.

Evo Grand có giá niêm yết 22,8 triệu đồng, chỉ ngang bằng những mẫu xe số chạy xăng hiện nay như Wave RSX. Đáng chú ý, các mẫu xe máy điện VinFast đang ưu đãi 6% trừ trực tiếp vào giá bán và hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe). Đặc biệt, trong tháng 3, VinFast cũng triển khai chương trình "Thu xăng - Đổi điện" với mức hỗ trợ 5% cho các khách hàng chuyển đổi từ xe xăng cũ.

Như vậy, mức giá mua thực tế của Evo Grand sau loạt ưu đãi hiện chỉ hơn 19 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe máy điện VinFast cũng có thể trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và nhận xe ngay. Đây được đánh giá là chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, đặc biệt phù hợp với tài xế mới vào nghề, giúp họ đưa xe vào vận doanh nhanh nhất có thể.

Quan trọng hơn, chi phí vận hành của xe đang được tối ưu nhờ chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm V-Green cho tới tháng 5-2027. Điều này đồng nghĩa, tài xế sẽ không phải lo tiền nhiên liệu trong hơn 1 năm tới. Với anh Đinh Linh, một tài xế ở TP HCM, chính sách này tác động trực tiếp đến khoản thu thực nhận.

"Một ngày tôi chạy gần 200 km và trước đây phải tốn cả triệu bạc tiền xăng mỗi tháng, chưa kể tiền trả cho ứng dụng nên thu về chả được bao nhiêu. Giờ thì coi như được miễn hoàn toàn chi phí nhiên liệu, từ đó thu nhập cũng khá hơn. Kể cả sạc tại nhà, đi làm mỗi ngày hết có 10.000 đồng, vẫn quá tiết kiệm so với xe xăng", anh Đinh Linh cho biết.

Ngoài lợi ích về chi phí đầu tư và vận hành, tài xế sử dụng Evo Grand còn được hậu thuẫn bởi chính sách chia sẻ doanh thu cố định lên tới 90% khi vận doanh trên Xanh SM Platform. Đây là mức chia sẻ cao trên thị trường hiện nay, giúp phần lớn doanh thu từ mỗi cuốc xe thuộc về tài xế. Trong khi đó, nhiều nền tảng khác chỉ cho phép tài xế nhận tối đa khoảng 70% doanh thu. Sự chênh lệch này khiến lợi ích kinh tế khi chọn xe điện trở nên rõ ràng hơn.