Thị trường
14/10/2025 14:35

Hệ thống sân Tennis chuẩn quốc tế – Điểm nhấn của Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia Cúp NovaWorld 2025

In bài viết

Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp NovaWorld 2025 diễn ra tại Lâm Đồng, trên cụm sân quần vợt NovaWorld International Tennis Complex.

Từ ngày 13.10 – 19.10, Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp NovaWorld 2025 chính thức diễn ra tại Lâm Đồng, quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm hạt giống cho SEA Games 33. Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức, cụm sân quần vợt NovaWorld International Tennis Complex là điểm nhấn ấn tượng trong toàn giải đấu.

Thời gian qua, Nova Group cùng đơn vị thành viên Nova Sports đã đầu tư, nâng cấp toàn diện hệ thống sân tại NovaWorld Phan Thiet, chính thức mang tên NovaWorld International Tennis Complex. Tổ hợp hiện sở hữu 14 sân đấu được cải tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, phủ bề mặt Laykold – vật liệu thi đấu chính thức của giải Grand Slam US Open. Trong đó, bốn sân được trang bị hệ thống mái che di động cùng clubhouse hiện đại, mang đến điều kiện luyện tập và thi đấu tối ưu cho các vận động viên chuyên nghiệp.

Đây không chỉ là một cơ sở hạ tầng thể thao hiện đại mà còn là thể hiện định hướng đầu tư bài bản, lâu dài của NovaGroup và Nova Sports, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của quần vợt Việt Nam.

Hệ thống sân Tennis chuẩn quốc tế – Điểm nhấn của Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia Cúp NovaWorld 2025 - Ảnh 1.

NovaWorld International Tennis Complex sẽ là nơi diễn ra các giải thi đấu lớn mang tầm quốc tế.

Không chỉ dừng ở hạ tầng, Nova Sports còn công bố kế hoạch đăng cai hàng loạt giải đấu quốc tế từ nay đến năm 2026. Trong đó có: Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp NovaWorld 2025, sự kiện quan trọng để tuyển chọn vận động viên đại diện Việt Nam tham dự SEA Games; 7 giải thuộc hệ thống Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) gồm các giải trẻ U18, giải Nhà nghề nam và nữ. Và đặc biệt, vòng đấu Billie Jean King Cup - Nhóm III Khu vực châu Á, quy tụ các đội tuyển nữ đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên sân nhà.

Phát biểu tại lễ khai mạc Giải quần vợt sáng 13.10, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn cho biết: "Liên đoàn Quần vợt cam kết đồng hành cùng Lâm Đồng và NovaWorld Phan Thiet để xây dựng nơi đây trở thành thủ đô mới của quần vợt Việt Nam và khu vực Đông Nam Á".

Hệ thống sân Tennis chuẩn quốc tế – Điểm nhấn của Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia Cúp NovaWorld 2025 - Ảnh 2.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 diễn ra tại sân NovaWorld International Tennis Complex.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đánh giá cao nỗ lực của NovaGroup trong việc tiên phong đồng hành cùng địa phương phát triển thể thao gắn với du lịch và dịch vụ, đưa NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm đến của những sự kiện thể thao quy mô, chuyên nghiệp và sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, tennis là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái thể thao của Nova Sports. Hệ thống sân sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm đáp ứng quy mô của các giải lớn.

Đồng thời Nova Sports cũng dự kiến hợp tác cùng Alexander Waske International Tennis Academy để tổ chức các trại huấn luyện quốc tế từ năm 2026. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng đã ký kết với ATP Tour để đăng cai 6 giải Challenger 50, dành cho nhóm tay vợt top 250 thế giới.

Hệ thống sân Tennis chuẩn quốc tế – Điểm nhấn của Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia Cúp NovaWorld 2025 - Ảnh 3.

NovaWorld Phan Thiet - điểm đến mới cho du lịch – thể thao Việt Nam.

Với tầm nhìn đầu tư bài bản và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, NovaWorld International Tennis Complex không chỉ là nơi hội tụ của những tay vợt hàng đầu, mà còn hướng tới trở thành điểm đến mới của quần vợt chuyên nghiệp toàn cầu.

Hệ thống sân Tennis chuẩn quốc tế – Điểm nhấn của Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia Cúp NovaWorld 2025 - Ảnh 4.Sports Festival giai đoạn 2: Bùng nổ với Tennis, Golf, Bắn súng hơi tại NovaWorld Phan Thiet

Sports Festival 2025 trở lại từ 12-10 đến 30-11-2025 với 3 môn thể thao hấp dẫn, quy tụ VĐV trong và ngoài nước, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam ra thế giới

PV

TIN LIÊN QUAN

Novaworld Phan Thiet – điểm đến nghỉ dưỡng vui chơi, thể thao, ẩm thực chinh phục mọi du khách

Thị trường 18:18

Summer Fest 2025 tại NovaWorld Phan Thiet quy tụ các hoạt động thể thao, âm nhạc, thời trang, lễ hội ẩm thực,… khẳng định vị thế điểm đến lễ hội hàng đầu.

Giải Bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 sẽ chính thức khởi tranh tại NovaWorld Phan Thiet

Thị trường 17:33

Từ 20-23.8.2025, NovaWorld Phan Thiet tổ chức Giải bắn súng đĩa bay Compak Sporting 2025 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân.

Sức hút của NovaWorld Phan Thiet qua những sự kiện thể thao tầm cỡ

Nhịp sống 08:26

NovaWorld Phan Thiet thời gian qua trở thành lựa chọn lý tưởng để đăng cai các sự kiện lớn, giải thể thao trong nước và quốc tế

từ khóa : Giải Quần vợt, NovaWorld, tennis, NovaWorld Phan Thiet
PNJ triển khai Siêu thị mini 0 đồng – Hỗ trợ khẩn cấp đồng bào Miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ

PNJ triển khai Siêu thị mini 0 đồng – Hỗ trợ khẩn cấp đồng bào Miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ

Hoạt động cộng đồng 14:40

Trước thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền Bắc, Siêu thị mini 0 đồng được khởi động nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn.

Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp: Đón cơ hội tăng trưởng dài hạn

Từ hộ kinh doanh đến doanh nghiệp: Đón cơ hội tăng trưởng dài hạn

Ngân hàng 14:35

Hàng triệu hộ kinh doanh chuẩn bị lên doanh nghiệp để tận dụng ưu đãi thuế, mở rộng quy mô và tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn.

Villa Compound mặt biển nội đô Nha Trang: Đầu tư an toàn, bền vững

Villa Compound mặt biển nội đô Nha Trang: Đầu tư an toàn, bền vững

Bất động sản 11:19

Quỹ đất ven biển ngày càng hiếm hoi, giới đầu tư nên lựa chọn thế nào để tài sản vừa giữ giá trị, vừa tạo dòng tiền ổn định, an toàn dài hạn?

ABB mở rộng danh mục giải pháp dân dụng và ủy quyền nhà phân phối mới

ABB mở rộng danh mục giải pháp dân dụng và ủy quyền nhà phân phối mới

Tiêu dùng 08:00

ABB ủy quyền Công ty TNHH Thiết bị Điện Viễn Đông là nhà phân phối chính thức của ABB tại khu vực phía Nam.

NAPAS, Mastercard và Payoo trao tặng gói tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV cho phụ nữ yếu thế

NAPAS, Mastercard và Payoo trao tặng gói tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV cho phụ nữ yếu thế

Hoạt động cộng đồng 13:20

Đối tượng của chương trình được mở rộng tới những phụ nữ yếu thế như phụ nữ lao động ngoại tỉnh mưu sinh đường phố, bán hàng rong, giúp việc gia đình, công nhân

AIA Việt Nam tiếp tục hành trình “Vì một hành tinh xanh”

AIA Việt Nam tiếp tục hành trình “Vì một hành tinh xanh”

Hoạt động cộng đồng 13:20

Ngày 11-10, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam tiếp tục chiến dịch “Vì một hành tinh xanh”

The Felix - tổ ấm vững vàng cho người trẻ

The Felix - tổ ấm vững vàng cho người trẻ

Bất động sản 13:19

Pháp lý vững vàng, giá bán hợp lý, chính sách đồng hành và không gian sống được "may đo" cho thế hệ trẻ


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn