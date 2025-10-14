Hệ thống sân Tennis chuẩn quốc tế – Điểm nhấn của Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia Cúp NovaWorld 2025

Từ ngày 13.10 – 19.10, Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp NovaWorld 2025 chính thức diễn ra tại Lâm Đồng, quy tụ hơn 100 tay vợt chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm hạt giống cho SEA Games 33. Bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác tổ chức, cụm sân quần vợt NovaWorld International Tennis Complex là điểm nhấn ấn tượng trong toàn giải đấu.

Thời gian qua, Nova Group cùng đơn vị thành viên Nova Sports đã đầu tư, nâng cấp toàn diện hệ thống sân tại NovaWorld Phan Thiet, chính thức mang tên NovaWorld International Tennis Complex. Tổ hợp hiện sở hữu 14 sân đấu được cải tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, phủ bề mặt Laykold – vật liệu thi đấu chính thức của giải Grand Slam US Open. Trong đó, bốn sân được trang bị hệ thống mái che di động cùng clubhouse hiện đại, mang đến điều kiện luyện tập và thi đấu tối ưu cho các vận động viên chuyên nghiệp.

Đây không chỉ là một cơ sở hạ tầng thể thao hiện đại mà còn là thể hiện định hướng đầu tư bài bản, lâu dài của NovaGroup và Nova Sports, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của quần vợt Việt Nam.

NovaWorld International Tennis Complex sẽ là nơi diễn ra các giải thi đấu lớn mang tầm quốc tế.

Không chỉ dừng ở hạ tầng, Nova Sports còn công bố kế hoạch đăng cai hàng loạt giải đấu quốc tế từ nay đến năm 2026. Trong đó có: Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia – Cúp NovaWorld 2025, sự kiện quan trọng để tuyển chọn vận động viên đại diện Việt Nam tham dự SEA Games; 7 giải thuộc hệ thống Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) gồm các giải trẻ U18, giải Nhà nghề nam và nữ. Và đặc biệt, vòng đấu Billie Jean King Cup - Nhóm III Khu vực châu Á, quy tụ các đội tuyển nữ đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trên sân nhà.

Phát biểu tại lễ khai mạc Giải quần vợt sáng 13.10, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn cho biết: "Liên đoàn Quần vợt cam kết đồng hành cùng Lâm Đồng và NovaWorld Phan Thiet để xây dựng nơi đây trở thành thủ đô mới của quần vợt Việt Nam và khu vực Đông Nam Á".

Toàn cảnh Lễ khai mạc Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia - Cúp NovaWorld 2025 diễn ra tại sân NovaWorld International Tennis Complex.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đánh giá cao nỗ lực của NovaGroup trong việc tiên phong đồng hành cùng địa phương phát triển thể thao gắn với du lịch và dịch vụ, đưa NovaWorld Phan Thiet trở thành điểm đến của những sự kiện thể thao quy mô, chuyên nghiệp và sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, tennis là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái thể thao của Nova Sports. Hệ thống sân sẽ tiếp tục được mở rộng nhằm đáp ứng quy mô của các giải lớn.

Đồng thời Nova Sports cũng dự kiến hợp tác cùng Alexander Waske International Tennis Academy để tổ chức các trại huấn luyện quốc tế từ năm 2026. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng đã ký kết với ATP Tour để đăng cai 6 giải Challenger 50, dành cho nhóm tay vợt top 250 thế giới.

NovaWorld Phan Thiet - điểm đến mới cho du lịch – thể thao Việt Nam.

Với tầm nhìn đầu tư bài bản và cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế, NovaWorld International Tennis Complex không chỉ là nơi hội tụ của những tay vợt hàng đầu, mà còn hướng tới trở thành điểm đến mới của quần vợt chuyên nghiệp toàn cầu.