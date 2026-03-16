Cơ hội cuối sở hữu ô tô và xe máy từ Hanwha Life Việt Nam

Tháng 3 là tháng cuối cùng chương trình khuyến mại "Đồng hành vững bước" của Hanwha Life Việt Nam mang đến cơ hội trúng ô tô, xe máy cùng nhiều phần quà giá trị cho khách hàng. Tham gia trong thời gian này, khách hàng vừa có thể thiết lập "lá chắn" bảo vệ sức khỏe và tài chính cho gia đình, vừa có cơ hội trúng những phần thưởng hấp dẫn từ chương trình.

Chương trình khuyến mại “Đồng hành vững bước” với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,3 tỉ đồng

"Đồng hành vững bước" là chương trình khuyến mại quy mô lớn của Hanwha Life Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,3 tỉ đồng, được triển khai từ tháng 10-2025 đến hết tháng 3-2026 trên toàn quốc. Với mỗi 10 triệu đồng phí bảo hiểm kỳ đầu, khách hàng sẽ nhận được 1 mã số dự thưởng (MSDT) để tham gia quay số. Phí bảo hiểm càng cao, khách hàng càng có nhiều MSDT và gia tăng cơ hội trúng thưởng.

Các khách hàng có hợp đồng được phát hành trong thời gian diễn ra chương trình sẽ tham gia quay số trúng thưởng hàng tháng, với các phần quà gồm 1 xe máy điện Vinfast Klara Neo, 2 tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch và 2 tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds3.

Chưa hết, khách hàng vẫn tiếp tục được tham gia đợt quay số đặc biệt cuối chương trình, dự kiến tổ chức vào tháng 4, với 1 giải đặc biệt xe ô tô Hyundai Tucson và 3 giải nhất điện thoại iPhone Air 256 GB, qua đó mang đến nhiều cơ hội trúng thưởng cho khách hàng

Lộ diện các khách hàng may mắn trong đợt quay số lần 4

Mới đây, trong đợt quay số lần thứ 4 diễn ra tại Đà Nẵng, áp dụng cho các khách hàng có hợp đồng bảo hiểm phát hành từ 1 đến 31-1-2026, Hanwha Life Việt Nam đã tìm ra 5 khách hàng may mắn trúng thưởng.

Trong đó, xe máy điện VinFast Klara Neo thuộc về khách hàng Nguyễn Thị Thảo (Hưng Yên); 2 tivi Samsung Crystal UHD 4K 43 inch thuộc về khách hàng Cao Thị Hồng Nhung (Đồng Nai) và Nguyễn Trường Quý (Vĩnh Long); 2 tai nghe không dây Samsung Galaxy Buds3 thuộc về khách hàng Phạm Ngọc Anh Lâm (TP HCM) và Nguyễn Thị Xuân Thu (Gia Lai).

Lễ quay số trúng thưởng đợt 4 diễn ra tại Đà Nẵng với sự chứng kiến của đông đảo khách hàng

Song song với công tác tổ chức quay số trúng thưởng, Hanwha Life cũng đã tiến hành trao thưởng trực tiếp cho các khách hàng trúng giải ở đợt 2 và đợt 3 theo đúng thể lệ chương trình. Toàn bộ quá trình quay số và trao giải được tổ chức công khai và minh bạch cho tất cả khách hàng tham gia.

Chia sẻ khi nhận giải thưởng từ Hanwha Life Việt Nam, đại diện khách hàng cho biết quyết định tham gia bảo hiểm của công ty xuất phát từ mong muốn xây dựng kế hoạch bảo vệ sức khỏe và tài chính dài hạn cho gia đình. Vị khách may mắn cũng bày tỏ, phần quà nhận được là niềm vui bất ngờ, góp phần làm hành trình tham gia bảo hiểm của gia đình trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn.

Khách hàng Ngô Thị Bui trúng xe máy điện VinFast Klara Neo trong đợt quay số lần 2 chương trình khuyến mại "Đồng hành vững bước"

Không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng

Trên hành trình lấy khách hàng làm trọng tâm, Hanwha Life Việt Nam không ngừng đa dạng hóa danh mục sản phẩm và cải tiến dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tài chính ngày càng đa dạng của người dân.

Từ sản phẩm bảo hiểm liên kết chung "Đồng hành vững bước", bảo hiểm liên kết đơn vị "Đồng hành sống thỏa chất" cho đến các dòng bảo hiểm bảo vệ chuyên biệt như "Bảo hiểm 100 bệnh hiểm nghèo", "Bảo hiểm đồng hành trước rủi ro do tai nạn", bảo hiểm sức khỏe "Chăm sóc y tế toàn cầu" hay sản phẩm mới nhất "Bảo an trọn đời" (phân phối qua kênh đối tác ngân hàng), tất cả đều được thiết kế "đo ni" với nhu cầu của thị trường, đáp ứng mong muốn bảo vệ và khả năng tài chính đa dạng của người dân Việt Nam trên từng giai đoạn cuộc sống.

Bên cạnh đó, Hanwha Life Việt Nam cũng không ngừng đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Đơn cử, nhờ ứng dụng các công nghệ như định danh điện tử (eKYC), chữ ký điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI)… Hanwha Life Việt Nam đã triển khai hệ thống phát hành hợp đồng bảo hiểm tự động, giúp khách hàng nhận hợp đồng nhanh chóng chỉ trong vòng 30 phút.

Hay mới đây, công ty đã cho ra mắt bộ hợp đồng bảo hiểm phiên bản mới, được tinh gọn số trang, cấu trúc nội dung mạch lạc, thiết kế hiện đại, ấn tượng, giúp khách hàng dễ hiểu và dễ dàng tra cứu các quyền lợi, nghĩa vụ trong suốt hành trình tham gia bảo hiểm.

Có thể thấy, thông qua việc liên tục cải tiến dịch vụ, số hóa quy trình vận hành và đa dạng danh mục sản phẩm, Hanwha Life Việt Nam không ngừng mang đến trải nghiệm ngày càng thuận tiện, minh bạch và an tâm hơn cho khách hàng trong suốt hành trình tham gia bảo hiểm.

Chương trình khuyến mại "Đồng hành vững bước" sẽ kết thúc vào ngày 31-3, tham gia ngay bảo hiểm cùng Hanwha Life Việt Nam để vừa an tâm được bảo vệ sức khỏe và tài chính, vừa có cơ hội sở hữu ô tô và loạt giải thưởng giá trị trong chương trình.




