06/10/2025 15:48

Sports Festival giai đoạn 2: Bùng nổ với Tennis, Golf, Bắn súng hơi tại NovaWorld Phan Thiet

Sports Festival 2025 trở lại từ 12-10 đến 30-11-2025 với 3 môn thể thao hấp dẫn, quy tụ VĐV trong và ngoài nước, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam ra thế giới

Sports Festival 2025, chuỗi sự kiện quy mô lớn do Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam và NovaGroup phối hợp tổ chức, đã trở thành một trong những sự kiện thể thao đáng chú ý nhất năm 2025 khi giai đoạn 1 khép lại với nhiều dấu ấn mạnh mẽ, thu hút sự tham gia đông đảo của vận động viên và khán giả cả nước.

Tiếp nối thành công đó, Sports Festival giai đoạn 2 chính thức trở lại từ 12-10 đến 30-11-2025 với quy mô hoành tráng hơn, quy tụ ba bộ môn thể thao đầy sức hút: Quần vợt, Golf và Bắn súng hơi.

Sports Festival giai đoạn 2: Bùng nổ với Tennis, Golf, Bắn súng hơi tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 1.

Sports Festival giai đoạn 2 sẽ diễn ra từ 12-10-2025 đến 30-11-2025

Sports Festival giai đoạn 2 khởi động bằng Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia - Cúp NovaWorld 2025, diễn ra từ ngày 12-10 đến 19-10-2025, với sự góp mặt của 100 vận động viên đến từ các tỉnh, thành và câu lạc bộ quần vợt trên toàn quốc.

Đây là một trong những giải đấu chuyên nghiệp lớn nhất và quan trọng nhất trong năm của quần vợt Việt Nam, mang ý nghĩa then chốt bởi kết quả sẽ là cơ sở để tuyển chọn vận động viên nam và nữ vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho SEA Games cũng như nhiều giải đấu quốc tế.

Các trận đấu được tổ chức theo thể thức chuyên nghiệp 3 set thắng 2, trong các nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ hứa hẹn mang đến những màn so tài quyết liệt và kịch tính.

Sports Festival giai đoạn 2: Bùng nổ với Tennis, Golf, Bắn súng hơi tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 2.

Giải Quần vợt Vô địch Quốc gia sẽ diễn ra từ 12.10-19.10 là giải đấu mở màn cho chuỗi hoạt động Sports Festival 2025 giai đoạn 2

Từ ngày 14-11 đến 16-11-2025, giải Golf Đồng đội Quốc tế - Vietnam International Team Golf Championship 2025 sẽ chính thức khai mạc tại sân NovaWorld Phan Thiet Golf Club. Giải quy tụ khoảng 200 vận động viên, được chia thành 12 đội tuyển đến từ nhiều quốc gia, tạo nên một sân chơi quốc tế đầy cạnh tranh và hấp dẫn.

Đây không chỉ là cơ hội để các golfer Việt Nam cọ xát với những đối thủ đẳng cấp, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến thể thao - du lịch tiềm năng trên trường quốc tế.

Sports Festival giai đoạn 2: Bùng nổ với Tennis, Golf, Bắn súng hơi tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 3.

Giải Golf Đồng đội Quốc tế - Vietnam International Team Golf Championship 2025 sẽ có 12 đội tuyển đến từ nhiều quốc gia tham dự

Sports Festival Giai đoạn 2 tiếp tục đem đến cho khán giả trải nghiệm môn thể thao hiện đại và mới mẻ - Giải Bắn súng hơi Laser Runtival, tổ chức từ ngày 14-11 đến 16-11 tại Nova Shooting Center - NovaWorld Phan Thiet.

Giải đấu thu hút khoảng 500 vận động viên tham gia, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm khác biệt so với những môn thể thao quen thuộc. Sự xuất hiện của bộ môn này tại Sports Festival cho thấy nỗ lực không ngừng trong việc đa dạng hóa các hoạt động thể thao, đồng thời cập nhật những xu hướng mới trên thế giới.

Sports Festival giai đoạn 2: Bùng nổ với Tennis, Golf, Bắn súng hơi tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 4.

Giải Bắn súng hơi Laser Runtival với quy mô 500 vận động viên

Tất cả các giải đấu thuộc khuôn khổ Sports Festival giai đoạn 2 sẽ tiếp tục được tổ chức tại NovaWorld Phan Thiet. Với thế mạnh là đô thị du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí hàng đầu khu vực phía Nam với cơ sở vật chất bài bản, hệ thống hạ tầng hiện đại, bao gồm sân golf tiêu chuẩn quốc tế, cụm sân tennis và pickleball, trường bắn súng, cùng nhiều tiện ích nghỉ dưỡng và giải trí và ẩm thực đa dạng, NovaWorld Phan Thiet không chỉ đóng vai trò là địa điểm đăng cai tổ chức mà còn là điểm kết hợp thể thao và du lịch, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho vận động viên lẫn khán giả.

Sports Festival giai đoạn 2: Bùng nổ với Tennis, Golf, Bắn súng hơi tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 5.

NovaWorld Phan Thiet - Đô thi Du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đa dạng và thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế.

Sports Festival giai đoạn 2 không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn thể thao mà còn mở ra cơ hội gắn kết cộng đồng, thúc đẩy tinh thần thể thao, nâng cao hình ảnh du lịch Việt Nam và khẳng định vị thế của thể thao nước nhà trên trường quốc tế.

Với sự đồng hành của các đơn vị tổ chức uy tín cùng điểm đến NovaWorld Phan Thiet, sự kiện hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa giải giàu cảm xúc, góp phần đưa tinh thần thể thao Việt Nam vươn xa hơn nữa.

Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước hân hạnh là nhà tài trợ chính Sport Festival 2025.

Với hơn 32 năm kinh nghiệm, An Phước tự hào là thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam với phong cách lịch lãm, hiện đại và đẳng cấp quốc tế. Sở hữu 11 nhà máy cùng 5000 nhân viên lành nghề, An Phước luôn sáng tạo và cải tiến nhằm cho ra đời những thiết kế tinh tế, sang trọng. Hệ thống 182 cửa hàng trên toàn quốc mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, dịch vụ tận tâm. An Phước tỏa sáng phong cách Việt.

Sports Festival giai đoạn 2: Bùng nổ với Tennis, Golf, Bắn súng hơi tại NovaWorld Phan Thiet - Ảnh 6.Novaworld Phan Thiet – điểm đến nghỉ dưỡng vui chơi, thể thao, ẩm thực chinh phục mọi du khách

Summer Fest 2025 tại NovaWorld Phan Thiet quy tụ các hoạt động thể thao, âm nhạc, thời trang, lễ hội ẩm thực,… khẳng định vị thế điểm đến lễ hội hàng đầu.

