In bài viết

Việc Dĩ An trở thành một phần của TP HCM mở rộng đang tạo ra chuyển biến lớn về hạ tầng và quy hoạch đô thị, đồng thời mở ra cơ hội phát triển không gian sống hiện đại cho lực lượng chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp trọng điểm khu vực phía Nam.

Tiềm năng Dĩ An sau sáp nhập

Dĩ An là một trong những địa phương công nghiệp hóa sớm của tỉnh Bình Dương (cũ), giữ vai trò trung tâm sản xuất trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Nhờ vị trí giáp ranh TP Thủ Đức (cũ), kết nối trực tiếp qua các trục giao thông lớn như quốc lộ 1K, Xa lộ Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng và tuyến metro số 1… khu vực này thuận lợi cho cả hoạt động công nghiệp lẫn tiếp cận trung tâm TP HCM.

Khu vực ngã tư 550, thuộc phường Dĩ An

Trên địa bàn hiện có nhiều khu công nghiệp quy mô lớn như Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Bình Đường, Tân Đông Hiệp… thu hút hàng chục nghìn lao động, trong đó có một lượng lớn chuyên gia và kỹ sư nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và các quốc gia châu Âu.

Theo báo cáo của tỉnh Bình Dương (cũ), năm 2024 toàn tỉnh có hơn 31.000 lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp FDI, phần lớn tập trung tại Dĩ An và Thuận An.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, Dĩ An chủ yếu được lựa chọn là nơi làm việc, trong khi nơi ở của chuyên gia thường là TP Thủ Đức (cũ) hoặc trung tâm TP HCM do hạ tầng đô thị, dịch vụ quốc tế và nhà ở cao cấp tại địa phương còn hạn chế.

Sự kiện sáp nhập Dĩ An vào TP HCM được kỳ vọng sẽ thay đổi điều này. Theo định hướng phát triển, Dĩ An sẽ trở thành vùng lõi công nghiệp - dịch vụ ở cửa ngõ Đông Bắc TP HCM.

Hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng cũng được đẩy mạnh với các dự án như vành đai 3, cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, metro số 1… giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Dĩ An và các trung tâm kinh tế lớn.

Nhu cầu nhà ở chất lượng cao cho chuyên gia

Bước sang năm 2025, thị trường căn hộ tại Dĩ An ghi nhận nguồn cung tăng mạnh, song phần lớn tập trung ở phân khúc trung cấp. Các sản phẩm nhà ở dành cho chuyên gia, vốn yêu cầu cao về không gian sống riêng tư, tiện ích đầy đủ và kết nối thuận tiện vẫn còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, một số dự án cao cấp được đánh giá có khả năng đáp ứng nhu cầu chuyên biệt này, trong đó có The Infinity Dĩ An. Dự án tọa lạc trên trục đường ĐT743, ngay giao lộ ngã tư 550, kết nối nhanh với các khu công nghiệp cũng như TP Thủ Đức (cũ).

Phối cảnh căn hộ The Infinity Dĩ An

Về thiết kế, The Infinity Dĩ An phát triển theo mô hình căn hộ sức khỏe (wellness), với hai đến ba ban công , cửa kính chạm trần, phòng giặt riêng và nhiều mặt thoáng nhằm tối ưu thông gió, ánh sáng tự nhiên.

Bên cạnh đó là hệ thống tiện ích cao cấp như hồ bơi điện phân muối, spa Jjim Jil Bang, khu thể thao, nhà hàng, trung tâm thương mại, khu vui chơi trẻ em… đặc biệt liền kề Vincom Plaza duy nhất tại Dĩ An và thừa hưởng hệ sinh thái dịch vụ đã hoàn thiện từ tổ hợp Charm City.

Hiện Charm City đã có hàng nghìn cư dân sinh sống, hình thành cộng đồng đô thị hiện hữu. Điều này tạo điều kiện để người nước ngoài nhanh chóng an cư, tận hưởng thay vì chờ đợi tiện ích dần hình thành như tại một số dự án mới.

Charm City sở hữu hệ tiện ích hiện hữu hiện đại, sẵn sàng phục vụ cư dân The Infinity

Theo các đơn vị phân phối, mức giá cho thuê căn hộ với đầy đủ nội thất tại đây dao động từ 10-15 triệu đồng/tháng, phù hợp với ngân sách cho các chuyên gia nước ngoài tại Dĩ An.

Đồng thời, đây cũng là một trong số ít dự án trên địa bàn đủ điều kiện bán nhà ở cho khách hàng là người nước ngoài theo quy định pháp luật.

Sự hiện diện ngày càng nhiều của các dự án an cư chất lượng cao được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho các chuyên gia an cư lâu dài tại Dĩ An.

Trong dài hạn, nếu địa phương tiếp tục duy trì định hướng quy hoạch theo tiêu chuẩn đô thị trung tâm, đồng thời nâng cấp hạ tầng xã hội, Dĩ An sẽ không chỉ là nơi làm việc mà còn trở thành lựa chọn an cư thực sự cho lực lượng lao động chất lượng cao - nhóm nhân lực đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập và phát triển của TP HCM mở rộng.