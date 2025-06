Lựa chọn dự án trong khu phức hợp đã hiện hữu giúp người mua giảm thiểu rủi ro khi mua nhà an cư (Ảnh: DCT Partners VN)

Lựa chọn an cư giữa đô thị "đang sống"

Bước sang năm 2025, nguồn cung căn hộ tại thị trường phía Nam gia tăng đáng kể khi nhiều dự án mới đồng loạt khởi công và chào bán. Tuy nhiên, đối lập với sự sôi động về nguồn cung, người mua nhà ở thực đang ngày càng thận trọng hơn.

Với nhu cầu an cư là ưu tiên hàng đầu, nhóm khách hàng mua để ở không chỉ cân nhắc năng lực của chủ đầu tư hay tiến độ thi công, mà còn đặc biệt chú trọng đến hệ tiện ích và môi trường sống thực tế. Trong đó, các khu đô thị đã đưa vào vận hành phần nào giúp người mua loại bỏ nỗi lo "mua nhà trên giấy", vốn tiềm ẩn nhiều bất định về chất lượng bàn giao, thời điểm hoàn thiện tiện ích…

Ông Đặng Trung - nhà môi giới với hơn 10 năm kinh nghiệm - phân tích việc mua nhà để ở đòi hỏi người mua phải tính đến hàng loạt yếu tố gắn liền với đời sống hàng ngày, từ môi trường xung quanh, tiện ích nội khu đến chất lượng vận hành. Do đó, tâm lý e ngại rủi ro khi chọn các dự án chỉ mới khởi công là điều dễ hiểu.

Loạt tiện ích hiện hữu, vận hành đồng bộ tạo lợi thế cho The Infinity Dĩ An (Ảnh: DCT Partners VN)

Tại TP Dĩ An, dự án The Infinity là một ví dụ cho xu hướng tận dụng lợi thế khu đô thị hiện hữu để thu hút người mua nhà ở thực. Dù đang trong quá trình xây dựng, The Infinity Dĩ An được đánh giá cao nhờ tọa lạc bên trong Charm City - khu đô thị đã vận hành với hệ tiện ích hoạt động ổn định.

Theo ghi nhận thực tế, Charm City hiện có hơn 45 căn shophouse kinh doanh dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cư dân như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà thuốc, salon tóc, trung tâm Anh ngữ, spa… Bên cạnh đó, dự án còn nằm bên cạnh trung tâm thương mại Vincom Plaza duy nhất tại TP Dĩ An - điểm đến mua sắm, giải trí quen thuộc của người dân trong khu vực.

Bên trong nội khu, loạt tiện ích như hồ bơi, sân bóng đá mini, bóng bàn, thư viện, khu vui chơi trẻ em… cũng đã hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân The Infinity trong tương lai. Những yếu tố này đặc biệt hấp dẫn với các gia đình trẻ có con nhỏ, những người cao tuổi cần không gian sinh hoạt cộng đồng…

Chủ đầu tư hiện đang tổ chức chuỗi sự kiện cuối tuần để khuyến khích khách hàng trực tiếp xuống tìm hiểu và cảm nhận thực tế không gian sống (Ảnh: DCT Partners VN)

Theo chủ đầu tư, 70% khách hàng của The Infinity Dĩ An trong giai đoạn đầu là để ở. Mỗi tuần dự án đón hàng trăm lượt khách đến tham quan nhà mẫu đồng thời trực tiếp cảm nhận nhịp sống hiện hữu của khu phức hợp. Một số khách hàng còn chủ động tiếp cận cư dân đang sinh sống trong khu đô thị để tìm hiểu thông tin, bởi "không ai hiểu rõ bằng người đã và đang sống ở đó".



Theo các chuyên gia, "tính hiện hữu" đang là một trong những tiêu chí quan trọng trong quyết định mua nhà ở thực. Những dự án đã có cộng đồng cư dân, tiện ích vận hành ổn định và môi trường sống an toàn sẽ luôn có ưu thế cạnh tranh trên thị trường, không chỉ ở thời điểm hiện tại mà cả về lâu dài.

Thanh toán chỉ 10% đến nhận nhà

Bên cạnh các giá trị hiện hữu, The Infinity Dĩ An còn tạo lợi thế cạnh tranh nhờ gói chính sách tài chính và ưu đãi đi kèm dành cho khách hàng có nhu cầu ở thực lẫn đầu tư. Trong đó, điểm nhấn là phương án thanh toán chỉ cần đóng 10% cho đến khi nhận nhà, kết hợp ưu đãi vay 0% lãi suất trong 24 tháng.

Với chính sách này, người mua chỉ cần chuẩn bị nguồn vốn ban đầu từ 218 triệu đồng cho căn 1 phòng ngủ, khoảng 318 triệu cho căn 2 phòng ngủ và 418 triệu đồng cho căn 3 phòng ngủ, giảm đáng kể áp lực tài chính giai đoạn trước nhận nhà.

Ban công rộng tặng kèm gói decor, giúp gia chủ dễ dàng tạo không gian thư giãn và sống xanh ngay tại nhà (Ảnh: phối cảnh The Infinity Dĩ An)

Song song với chính sách thanh toán linh hoạt, The Infinity Dĩ An còn đưa ra loạt ưu đãi tài chính và quà tặng nhằm gia tăng giá trị sử dụng thực tế. Người mua có cơ hội nhận chiết khấu đến 10%, gói decor ban công, gói hỗ trợ nội thất lên đến 300 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng như kỳ nghỉ dưỡng tại Charm Resort Long Hải hay voucher mua sắm mỹ phẩm cao cấp.

Trong đó, gói decor ban công được xem là điểm nhấn phù hợp với xu hướng sống xanh tại đô thị hiện đại. Nhờ thiết kế ban công rộng và thông thoáng, người mua có thể dễ dàng biến không gian này thành vườn treo, góc đọc sách hoặc nơi thư giãn riêng trong căn hộ.

Mức giá từ 39 triệu đồng mỗi m² tại The Infinity cũng được đánh giá là hợp lý trong bối cảnh Dĩ An đang chuyển mình trở thành khu đô thị mới của TP HCM sau sáp nhập. Việc trở thành một phần của TP HCM không chỉ mang ý nghĩa về mặt quản lý hành chính mà còn thúc đẩy dòng vốn đầu tư, phát triển hạ tầng và tạo lực đẩy cho giá trị bất động sản gia tăng trong tương lai.