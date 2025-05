Hơn 500 khách hàng tham dự lễ giới thiệu dự án The Infinity Dĩ An

In bài viết

Theo đại diện chủ đầu tư dự án The Infinity , sau khi tiếp cận thông tin pháp lý, tiến độ và chính sách ưu đãi tại sự kiện, nhiều khách hàng đã quyết định giao dịch ngay.

Ông Nguyễn Văn Nam - chủ nhân sở hữu 12 căn hộ The Infinity Dĩ An đánh giá cao tiềm năng tăng trưởng của khu vực cũng như mô hình căn hộ gắn với chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, Bà Nguyễn Thị Lệ (nhà đầu tư tại quận 7) chỉ vừa tham quan dự án cách đây hai ngày cũng đã quyết định chốt liền ba căn hộ. Theo bà, The Infinity Dĩ An có nhiều tiềm năng tăng giá cũng như cho thuê khi nằm gần TP. HCM, cùng ưu đãi hấp dẫn trong ngày diễn ra sự kiện là yếu tố thúc đẩy bà đưa ra quyết định nhanh chóng.

Bên cạnh đó, khách hàng mua sản phẩm của The Infinity cũng đồng thời sở hữu nhiều dịch vụ trong hệ sinh thái Charm Group như nghỉ dưỡng tại Charm Resort Hồ Tràm, Charm Resort Long Hải; ưu đãi mua trang sức đá quý tại thương hiệu IJC, mỹ phẩm Hàn Quốc Maelyeong…

Đại diện đơn vị phân phối đánh giá, kết quả giao dịch tích cực cho thấy thị trường đang dành sự quan tâm lớn đến các dự án có pháp lý minh bạch, tiến độ thi công đúng cam kết và định hướng sống gắn với sức khỏe tại các đô thị vệ tinh.

Dự án The Infinity Dĩ An được xây dựng theo mô hình chăm sóc sức khỏe (wellness residence) - một xu hướng đang nhận được sự quan tâm tại các đô thị lớn. Thiết kế căn hộ hướng đến sự thông thoáng, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mảng xanh… Một số tiện ích nổi bật được triển khai trong nội khu gồm spa Hàn Quốc Jjim Jil Bang, hồ bơi điện phân muối, trung tâm thể thao và chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi trẻ em…

Dự án nằm trong khu phức hợp Charm City (bên cạnh ngã tư 550, tiếp giáp với TP Thủ Đức) đã vận hành gần 4 năm. Theo chủ đầu tư, việc nằm trong một khu phức hợp mang lại lợi thế rõ rệt cho The Infinity, khi cư dân có thể thụ hưởng trực tiếp hệ thống tiện ích đã hiện hữu như trung tâm thương mại Vincom Plaza, hồ bơi resort, khu thể thao và chuỗi cửa hàng dịch vụ đa dạng... Sự đồng bộ về hạ tầng và tiện ích được đánh giá là yếu tố có sức thuyết phục cao đối với nhóm khách hàng mua để ở.

So với mặt bằng giá khoảng 45 triệu/m2 tại khu vực giáp TP. Thủ Đức, mức giá từ 39 triệu đồng của The Infinity Dĩ An được xem là cạnh tranh, nhất là khi dự án có pháp lý rõ ràng, tiến độ ổn định đi kèm chính sách ưu đãi hấp dẫn. Ghi nhận tại sự kiện, nhiều khách hàng đã ra quyết định mua nhanh chóng nhờ gói quà tặng có tổng giá trị lên đến 18 tỷ đồng.

Về pháp lý, The Infinity Dĩ An đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và hiện đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Tính đến cuối tháng 5, công trường dự án đang tăng tốc để hoàn thiện tầng 4.

The Infinity Dĩ An còn hấp dẫn nhà đầu tư khi có lợi thế kết nối thuận tiện với các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 1K, đường Phạm Văn Đồng, cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn và Vành đai 3 đang triển khai… Nhờ đó, cư dân dễ dàng di chuyển đến TP Thủ Đức, khu công nghệ cao và trung tâm TP. HCM chỉ trong khoảng 30 phút.

Thông tin chi tiết, xem thêm tại: https://theinfinity.vn/#trang-chu