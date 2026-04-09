PVOIL giữ vững “mạch nguồn” xăng dầu trong quý I-2026

Ngày 08-4-2026, tại TP HCM, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị lần thứ năm (mở rộng) nhằm sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh quý I-2026, đồng thời quán triệt triển khai Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.

Hội nghị do đồng chí Cao Hoài Dương – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Đăng Trình – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các Ban/ Văn phòng, Đơn vị trực thuộc, Đơn vị thành viên Tổng công ty.

Linh hoạt điều hành, đảm bảo nguồn cung

Quý I-2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động mạnh từ xung đột tại Trung Đông, khiến nguồn cung và giá xăng dầu biến động khó lường. Trước tình hình đó, Đảng ủy và Ban lãnh đạo PVOIL đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và giảm thiểu tác động bất lợi từ thị trường.

Đáng chú ý, trong thời điểm thị trường đối mặt với nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, PVOIL không chỉ đảm bảo nguồn hàng thông suốt trong toàn hệ thống, mà còn hỗ trợ khách hàng, góp phần ổn định thị trường, củng cố niềm tin của đối tác và khách hàng.

Theo báo cáo tại Hội nghị, sản lượng kinh doanh xăng dầu của PVOIL trong 3 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 1,6 triệu m³/tấn. Toàn hệ thống tiếp tục mở rộng mạng lưới với 37 cửa hàng xăng dầu mới, nâng tổng số cửa hàng lên 986 cửa hàng trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, PVOIL tiếp tục đẩy mạnh khai thác hệ sinh thái tại các cửa hàng xăng dầu, phát triển các dịch vụ bổ trợ, đồng thời triển khai thêm trạm sạc xe điện tại một số điểm phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động. Tổng công ty cũng tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống pha chế để sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn hệ thống trong tháng 4-2026. Song song đó, công tác chuẩn bị cho mảng kinh doanh nhiên liệu bay (Jet A1) đang được triển khai quyết liệt, dự kiến vận hành từ quý IV-2026.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL Cao Hoài Dương đã quán triệt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 79, gắn liền với thực tiễn hoạt động và định hướng chiến lược phát triển của Tổng công ty. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Linh Giang – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT Tổng công ty đã trình bày về nguyên tắc quản trị theo OECD được đặt ra với các DNNN tại Nghị quyết 79 để triển khai tại PVOIL.

Chủ động quản trị rủi ro, sẵn sàng cho biến động quý II

Thay mặt Ban điều hành, Tổng Giám đốc PVOIL Nguyễn Đăng Trình đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng trong toàn hệ thống, giúp PVOIL điều hành hiệu quả trước những biến động của thị trường, tận dụng cơ hội và giảm thiểu tác động bất lợi.

Tổng Giám đốc PVOIL nhận định, kết quả quý I là nền tảng quan trọng để Tổng công ty ứng phó với rủi ro trong quý II, đặc biệt là kịch bản giá dầu giảm mạnh trong tháng 4. Trước biến động nhanh và khó dự báo của thị trường, toàn hệ thống được yêu cầu tăng cường công tác dự báo, linh hoạt điều tiết tồn kho nhằm giảm thiểu rủi ro.

Bên cạnh đó, PVOIL tiếp tục tập trung phát triển khách hàng, mở rộng hệ thống bán lẻ và nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững. Tổng công ty cũng triển khai kế hoạch tăng vốn tại các đơn vị thành viên nhằm tạo nguồn lực tài chính cho các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL Cao Hoài Dương đánh giá cao những kết quả đạt được trong quý I-2026, đặc biệt là công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong bối cảnh thị trường biến động. Theo đó, PVOIL đã chủ động tối ưu hóa nguồn hàng nội địa từ hai nhà máy lọc dầu trong nước, đồng thời duy trì nhập khẩu ổn định, góp phần tạo nền tảng mở rộng thị phần.

Trước áp lực rủi ro trong quý II, lãnh đạo PVOIL yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục siết chặt quản trị tồn kho, linh hoạt điều hành nhằm giảm thiểu tác động từ biến động thị trường.

Đồng thời, Tổng công ty cũng định hướng đẩy mạnh "xanh hóa" hệ thống kinh doanh thông qua nghiên cứu lắp đặt trạm sạc công suất lớn, phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại các cửa hàng xăng dầu nhằm tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với định hướng điều hành linh hoạt và chủ động, PVOIL đặt mục tiêu tiếp tục đảm bảo nguồn cung ổn định, ứng phó hiệu quả với biến động thị trường, hướng tới hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2026.