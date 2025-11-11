PVOIL và PVEP tăng cường hợp tác, nâng cao chuỗi giá trị Petrovietnam

Nhằm tăng cường, mở rộng và làm sâu sắc sự hợp tác giữa các đơn vị thành viên, nâng cao chuỗi giá trị gia tăng của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), ngày 10-11-2025, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Toàn cảnh lễ ký kết

Tham dự buổi lễ có ông Trần Hồng Nam - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; ông Dương Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn.

Lãnh đạo PVEP có ông Nguyễn Thiện Bảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc và các ban chuyên môn Tổng công ty.

Về phía PVOIL có ông Cao Hoài Dương - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; ông Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty; cùng các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các ban chuyên môn Tổng công ty.

Lãnh đạo Petrovietnam, Lãnh đạo PVOIL và PVEP chứng kiến đại diện hai doanh nghiệp ký kết Thỏa thuận hợp tác

Theo đó, phát huy thế mạnh của mỗi doanh nghiệp trên các lĩnh vực hoạt động, PVOIL và PVEP sẽ tăng cường hợp tác, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Hai doanh nghiệp cùng nghiên cứu để xúc tiến các hoạt động cụ thể nhằm khai thác tốt nhất thế mạnh, tiềm năng kinh doanh truyền thống của mỗi Bên và các lĩnh vực khác mà hai Bên cùng quan tâm để cùng gia tăng giá trị.

Các nội dung hợp tác sẽ được hai doanh nghiệp triển khai thống nhất, hiệu quả trên toàn bộ hệ thống từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên, phù hợp với mô hình tổ chức của mỗi đơn vị và tuân thủ theo các quy định pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc PVEP phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thiện Bảo - Tổng Giám đốc PVEP nhấn mạnh, PVOIL và PVEP cùng là đơn vị thành viên Petrovietnam. Trên tinh thần “Một đội ngũ”, hai bên đã xây dựng mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp. Việc ký kết Thoả thuận hợp tác nhằm tiếp tục gia hạn, mở rộng và nâng tầm những kết quả đã đạt được.

Ông Nguyễn Thiện Bảo cho biết, trong 5 năm qua, với vai trò là đại lý bán dầu, PVOIL đã hỗ trợ PVEP và các đối tác trong các dự án của PVEP tiêu thụ khoảng 220 triệu thùng dầu. Gần như toàn bộ nhiên liệu phục vụ công tác vận hành các dự án của PVEP cũng được cung cấp bởi PVOIL. Bên cạnh việc khẳng định gia hạn và củng cố những hợp tác truyền thống này, ông Nguyễn Thiện Bảo đánh giá cao dư địa phát triển hợp tác giữa hai Bên trong bối cảnh sản lượng khai thác trong và ngoài nước của PVEP đang có chiều hướng gia tăng. PVEP cam kết sẽ đồng hành chặt chẽ với PVOIL để cùng nhau đem lại những thành tựu lớn hơn trong tương lai.

Ông Nguyễn Đăng Trình - Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại lễ ký kết

Ông Nguyễn Đăng Trình - Tổng Giám đốc PVOIL nhấn mạnh, PVEP và PVOIL là hai đơn vị thành viên chủ lực trong khâu thượng nguồn và hạ nguồn của Petrovietnam; trong thời gian qua, hai bên đã có sự phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả. Trên cơ sở quan hệ hợp tác bền chặt đó, việc ký kết Thoả thuận hợp tác là bước phát triển quan trọng đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Bên. Thỏa thuận không chỉ nhằm mục tiêu khai thác, phát huy tốt nhất thế mạnh, tiềm năng của mỗi Bên, mà còn là cụ thể hóa chủ trương tăng cường liên kết, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và gia tăng sức cạnh tranh của các đơn vị thành viên trong chuỗi giá trị Petrovietnam.

Lãnh đạo PVOIL tin tưởng rằng, với tinh thần hợp tác chân thành, trách nhiệm và chuyên nghiệp, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa PVEP và PVOIL sẽ không ngừng được củng cố, phát triển, đưa hiệu quả hợp tác lên một tầm cao mới, tương xứng với tiềm lực, vị thế của hai Bên và kỳ vọng của Tập đoàn.