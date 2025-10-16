PVOIL tiến gần đến cột mốc doanh thu năm 2025

Ngày 14-10-2025, tại TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba (mở rộng) nhằm sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025.

Đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị; cùng sự tham gia của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

Đ/c Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (bên phải) và đ/c Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty chủ trì Hội nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo sơ kết công tác Đảng và sơ kết hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2025; báo cáo chuyên đề về công trình thí điểm Điện mặt trời mái nhà tại CHXD Phú Hữu - Timexco.

Các báo cáo và phát biểu tại Hội nghị cho thấy, trong quý III và 9 tháng đầu năm, thị trường kinh doanh xăng dầu tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Trung bình 9 tháng, giá dầu thô giảm 14% so với cùng kỳ năm trước; nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước giảm do tác động tiêu cực từ thiên tai, bão lụt, sự phát triển của xe điện… đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tiêu thụ và hiệu quả kinh doanh của PVOIL.

Vượt qua bối cảnh khó khăn của thị trường, PVOIL nỗ lực duy trì đà tăng trưởng và mở rộng quy mô hoạt động. Kết quả 9 tháng đầu năm ghi nhận sản lượng kinh doanh xăng dầu toàn hệ thống hoàn thành 104% kế hoạch 9 tháng, trong đó kênh bán lẻ tăng trưởng 11% so với cùng kỳ; thực hiện tốt việc tổ chức bốc và xuất khẩu/bán dầu thô, condensate đạt 113% kế hoạch 9 tháng; đảm bảo nguồn dầu thô cung cấp ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất của BSR từ nguồn trong nước và nguồn nhập khẩu đạt 136% kế hoạch 9 tháng; tổng doanh thu hợp nhất đạt 107.000 tỉ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm, đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động kinh doanh quốc tế tăng trưởng mạnh, đóng vai trò quan trọng trong việc bù đắp khó khăn cho doanh thu từ thị trường trong nước; nộp ngân sách nhà nước hơn 7.000 tỉ đồng, đạt 116% kế hoạch 9 tháng. Hệ thống bán lẻ được mở rộng với gần 100 CHXD mới được phát triển dự kiến hết quý III và năm 2025.

Bên cạnh đó, PVOIL tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chiến lược chuẩn bị cơ sở vật chất cho kế hoạch sản xuất và thí điểm bán xăng sinh học E10 RON95 trên toàn quốc; đảm bảo có thể triển khai kinh doanh xăng sinh học đồng bộ trong toàn hệ thống ngay khi lộ trình chính thức được áp dụng. PVOIL cũng định hướng việc đầu tư không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại và khách hàng hiện hữu mà còn sẵn sàng gia công chế biến, pha chế cho các đầu mối khác, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng sinh học ổn định cho thị trường. Tiếp tục phát triển chuỗi các dịch vụ phi xăng dầu, trạm sạc nhằm gia tăng tiện ích tại hệ thống CHXD bán lẻ trực thuộc.

Đặc biệt, công trình thí điểm Điện mặt trời mái nhà tại CHXD Phú Hữu - Timexco (cung cấp điện cho trạm sạc xe ô tô điện) bước đầu đạt kết quả khả quan. Với thời gian thu hồi vốn ngắn (khoảng 4,5 năm), điện mặt trời mái nhà mang lại hiệu quả kinh tế, môi trường và nâng cao hình ảnh thương hiệu, hướng tới tham gia thị trường tín chỉ carbon. Mô hình này có tính khả thi để nhân rộng trên toàn hệ thống PVOIL để tối ưu chi phí, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Chỉ đạo các ban chuyên môn của Tổng công ty và các đơn vị liên quan đến hoạt động SXKD, đồng chí Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty nhận định nhiệm vụ trong quý IV còn rất nặng nề và thách thức do thị trường tiếp tục diễn biến không thuận lợi. Do đó, toàn hệ thống PVOIL cần nỗ lực tìm kiếm giải pháp gia tăng sản lượng kinh doanh cũng như gia tăng tổng doanh thu hợp nhất.

Tổng Giám đốc PVOIL yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác quản trị hàng tồn kho hợp lý và tối ưu hóa hoạt động bán hàng để bảo toàn và gia tăng lợi nhuận trong các tháng cuối năm; đảm bảo công tác tạo nguồn, pha chế và kinh doanh xăng sinh học theo lộ trình của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Đăng Trình biểu dương các đơn vị có nhiều nỗ lực phát triển hệ thống CHXD, khẳng định đây là tiền đề quan trọng giúp gia tăng sản lượng bán lẻ; đồng thời, các đơn vị cần đẩy mạnh phát triển các dịch vụ phi xăng dầu, tạo thêm nhiều động lực mới giúp PVOIL chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian tới.

Chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá điểm sáng trong 9 tháng đầu năm 2025 là PVOIL duy trì tăng trưởng doanh thu ở mức cao. Thành quả này khẳng định vai trò và trách nhiệm của PVOIL với tư cách là một trong những trung tâm doanh thu của Petrovietnam, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Tập đoàn. Đồng chí đánh giá cao nỗ lực của toàn hệ thống, đặc biệt biểu dương sự đóng góp lớn của PVOIL Singapore trong hoạt động kinh doanh quốc tế, nhất là khi bối cảnh thị trường trong nước gặp nhiều khó khăn.

Về nhiệm vụ sắp tới, đồng chí Cao Hoài Dương chỉ đạo các đơn vị cần cố gắng hơn nữa để bảo vệ thành quả, nắm bắt cơ hội gia tăng hiệu quả kinh doanh, quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2025, tạo đà thuận lợi cho năm 2026. Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cũng chỉ đạo ban điều hành và các đơn vị về những nội dung liên quan đến chuẩn bị các điều kiện để triển khai kinh doanh nhiên liệu bay Jet A1; nhân rộng mô hình điện mặt trời mái nhà tại các CHXD, kho xăng dầu để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh; tiếp tục phát triển hệ thống CHXD gắn liền với nâng cao chất lượng dịch vụ; thực hiện xây dựng và giao kế hoạch năm 2026 cho các đơn vị trong hệ thống.

Dịp này, PVOIL vinh danh 50 cửa hàng xăng dầu tiêu biểu trong hệ thống. Đây là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Petrovietnam; thể hiện niềm tự hào của PVOIL trong hành trình nửa thế kỷ phát triển của Tập đoàn.

