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09/06/2026 15:40

Phúc Huỳnh khẳng định vị trí top 1 pickleball châu Á

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Chiến thắng tại Pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 đã đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của vận động viên Phúc Huỳnh

Tối 07-6-2026 tại TP HCM, Phúc Huỳnh trở thành tâm điểm của Giải Pickleball Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 khi lần lượt vượt qua Quang Dương và Lý Hoàng Nam để giành chức vô địch nội dung đơn nam chuyên nghiệp.

Phúc Huỳnh thi đấu hết mình trên sân và đã có một giải đấu xuất sắc

Chức vô địch lần này được đánh giá có giá trị chuyên môn cao khi quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu trong nước và quốc tế. Sự góp mặt của Quang Dương và Lý Hoàng Nam khiến nội dung đơn nam trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ pickleball. Trong bối cảnh đó, Phúc Huỳnh cho thấy sự ổn định đáng nể về chuyên môn, khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu cùng tâm lý thi đấu vững vàng trước những áp lực lớn.

Phúc Huỳnh vô địch Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026

Ở trận bán kết gặp Quang Dương - ngôi sao đẳng cấp thế giới, cựu Top 6 bảng xếp hạng toàn cầu, Phúc Huỳnh đã trình diễn những pha dink bóng kiên nhẫn, khả năng điều phối thông minh và những cú smash phản công để kiểm soát hoàn toàn thế trận và thắng đối thủ với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục.

Nếu bán kết là màn khẳng định bản lĩnh, trận chung kết với Lý Hoàng Nam lại cho thấy khả năng thích nghi và bùng nổ đúng lúc của Phúc Huỳnh. Trận đấu diễn ra nghẹt thở với những loạt rally score đẳng cấp cao. Dù đối phương sở hữu thể lực bền bỉ và tư duy chiến thuật sắc bén, Phúc Huỳnh vẫn là người làm chủ trận đấu nhờ nhãn quan nhạy bén, kỹ năng thuần thục và sự điềm tĩnh. Phúc Huỳnh giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Lý Hoàng Nam để lên ngôi vô địch nội dung đơn nam.

Không chỉ giành chức vô địch, Phúc Huỳnh còn để lại dấu ấn bằng lối chơi giàu năng lượng, tinh thần thi đấu máu lửa và khả năng tạo nên những pha bóng đẳng cấp. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là một trong những giải đấu thành công của anh.

Bên cạnh thành tích trên sân đấu, Phúc Huỳnh hiện là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự yêu mến từ cộng đồng pickleball. Hình ảnh gần gũi, thân thiện cùng tinh thần sẵn sàng giao lưu với người hâm mộ giúp anh trở thành cái tên có sức hút đặc biệt tại các giải đấu lớn.

Là vận động viên thuộc D-Joy Global, Phúc Huỳnh đang nhận được sự đầu tư bài bản về môi trường tập luyện, thi đấu và phát triển chuyên môn. Sự đồng hành của D-Joy góp phần giúp tay vợt này duy trì phong độ ổn định, hướng đến các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Chức vô địch Michelob ULTRA - châu Á mở rộng 2026 được xem là cột mốc quan trọng tiếp theo trong sự nghiệp của Phúc Huỳnh. Quan trọng hơn, chiến thắng trước những đối thủ hàng đầu như Quang Dương và Lý Hoàng Nam đã tiếp tục củng cố vị thế của anh trong nhóm vận động viên pickleball xuất sắc.

Phúc Huỳnh sẽ tham gia giải đấu BIDV CUP 2026 | D-Joy Pickleball Tour Leg 2 diễn ra từ ngày 17 đến 21-6-2026 sắp tới

Sau thành công này, Phúc Huỳnh sẽ tiếp tục tham gia BIDV Cup 2026 | D-Joy Pickleball Tour Leg 2 diễn ra từ ngày 17 đến 21-6-2026 tại cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn (TP HCM). Giải đấu với sự góp mặt của nhiều vận động viên hàng đầu trong nước và quốc tế. Người hâm mộ kỳ vọng sẽ tiếp tục được chứng kiến màn trình diễn của một trong số những gương mặt nổi bật nhất của pickleball Việt Nam hiện nay.

từ khóa : trận chung kết, vận động viên, pickleball, Phúc Huỳnh
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