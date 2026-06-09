Từ đứa trẻ suýt bị bỏ lại đến người nâng bước những phận đời yếu thế

Nhưng thay vì đầu hàng số phận, chàng trai người J'rai đã chọn học tập, lao động và dành hơn một thập kỷ để nâng đỡ những trẻ em nghèo, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Hành trình ấy là minh chứng cho sức mạnh của nghị lực và lòng nhân ái vượt lên nghịch cảnh.

Sinh ra từ lằn ranh mong manh của sự sống

Nay Djruêng sinh ra với đôi tay và đôi chân không lành lặn do di chứng chất độc da cam. Có thời điểm, sự khác biệt ấy khiến cuộc đời anh đứng trước lằn ranh sinh tử ngay từ khi mới chào đời. Nhưng hơn 30 năm sau, chàng trai người J'rai ấy không chỉ tự đứng vững bằng nghị lực của mình mà còn trở thành điểm tựa cho nhiều người yếu thế khác.

Nay Djruêng (32 tuổi, quê Đắk Đoa, Gia Lai) sinh ra mang hình hài khiếm khuyết do di chứng chất độc da cam, từng chạm mặt tử thần ngay lúc lọt lòng.

Bố mẹ Nay Djruêng là những người con của đại ngàn Gia Lai. Họ từng tham gia lực lượng du kích địa phương trong những năm tháng chiến tranh. Hòa bình lập lại, họ trở về quê hương với mong muốn xây dựng một mái ấm bình yên. Thế nhưng, những ảnh hưởng của chất độc hóa học năm nào đã để lại dấu ấn lên thế hệ sau.

Ngày Djruêng chào đời, sự xuất hiện của cậu bé với tay chân teo tóp, co quắp khiến nhiều người trong buôn làng bàng hoàng. Khi ấy, nhận thức về di chứng chiến tranh còn hạn chế, những đứa trẻ sinh ra với hình hài khác biệt thường phải đối diện với không ít định kiến và sự e dè.

Giữa lúc gia đình hoang mang và tuyệt vọng nhất, người bác cả đã kiên quyết bảo vệ đứa trẻ bé nhỏ ấy. Chính quyết định ấy đã giữ lại cho Djruêng cơ hội được sống, được lớn lên và viết tiếp câu chuyện của đời mình.

Nhưng được sống mới chỉ là khởi đầu.

Không thể đi lại như những đứa trẻ khác, tuổi thơ của Djruêng gắn với bốn bức tường và những ánh mắt tò mò từ người xung quanh. Thế nhưng, nhìn bạn bè cắp sách đến trường mỗi ngày, cậu bé người J'rai vẫn nuôi trong lòng khát vọng được học chữ.

Con đường từ nhà đến trường dài hơn một cây số. Không có xe lăn, không có người đưa đón thường xuyên, Djruêng dùng đôi đầu gối để đến lớp. Mùa nắng, mặt đất bỏng rát. Mùa mưa, bùn đất bám đầy quần áo. Những vết trầy xước cũ chưa kịp lành lại chồng thêm những vết thương mới. Nhưng chưa ngày nào cậu bé từ bỏ việc đến lớp.

Nhờ nghị lực ấy, Djruêng dần vượt qua những rào cản đầu tiên của cuộc đời. Sự kiên trì của cậu cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ một đôi chân giả, giúp hành trình đến trường của cậu bớt nhọc nhằn hơn.

Dùng chính nghịch cảnh của mình để giúp người khác bước tiếp

Từ chối để khiếm khuyết trở thành giới hạn, Djruêng nỗ lực học tập và hoàn thành chương trình đại học ngành Công nghệ thông tin.

Rời Gia Lai vào TP.HCM lập nghiệp, anh từng nhiều lần đối diện với những lời từ chối khi đi tìm việc. Nhưng cũng giống như những năm tháng lết đến trường, anh không cho phép mình dừng lại.

Hiện nay, Djruêng đang làm công tác truyền thông tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM, đồng thời nhận thêm các công việc thiết kế, nhập liệu để tự trang trải cuộc sống.

Hiện tại, Nay Djruêng đang đảm nhận mảng truyền thông tại Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin TP.HCM.

Nếu tấm bằng đại học giúp Djruêng thay đổi cuộc đời mình thì dự án "Đi qua mùa rẫy" lại là cách anh giúp người khác thay đổi tương lai.

Suốt hơn 12 năm qua, anh dành thời gian và những khoản tiền tích góp được để mua sách vở, xe đạp, trao học bổng cho học sinh nghèo vùng cao. Với anh, mỗi em nhỏ tiếp tục được đến trường là một hạt mầm hy vọng được giữ lại.

Những chuyến đi thiện nguyện nối dài qua năm tháng đã giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục việc học, có thêm động lực để theo đuổi ước mơ.

Không dừng lại ở đó, cuối năm 2024, Djruêng cùng những người bạn đồng hành tiếp tục thành lập Quỹ học bổng "Thiên Nga".

Theo anh, nhiều người khuyết tật không thiếu ý chí vươn lên, điều họ thiếu đôi khi chỉ là một cơ hội hoặc một điểm tựa để bắt đầu. Quỹ học bổng ra đời với mong muốn hỗ trợ học sinh khó khăn, đồng thời tiếp sức cho những người khuyết tật đang tham gia các hoạt động cộng đồng và thiện nguyện.

Djruêng với hành trình không ngừng nghỉ để trao học bổng, níu giữ bước chân học sinh nghèo ở lại với bục giảng.

"Chúng tôi không muốn trao đi sự thương hại. Điều chúng tôi mong muốn là trao cơ hội để mỗi người có thể tự tin bước tiếp bằng chính khả năng của mình", Djruêng chia sẻ.

Cuộc gặp gỡ của những người không chấp nhận giới hạn

Hành trình vượt lên nghịch cảnh của Nay Djruêng đã lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng và trở thành câu chuyện truyền cảm hứng trong chương trình Nối trọn yêu thương phát sóng trên VTV1.

Tại chương trình, anh có dịp gặp gỡ chị Vũ Phương Thanh – nhà vô địch thế giới cuộc đua sức bền Swiss Ultra 2022 và là Đại sứ thương hiệu Number 1 của Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Dù đến từ những hành trình rất khác nhau, cả hai lại gặp nhau ở một điểm chung: không chấp nhận đầu hàng trước giới hạn của bản thân.

Đại sứ thương hiệu Number 1 Vũ Phương Thanh trao biểu trưng và quà của chương trình "Nối trọn yêu thương" tặng Nay Djruêng.

Chia sẻ tại chương trình, Vũ Phương Thanh cho biết điều khiến chị xúc động không chỉ là nghị lực vượt khó của Djruêng, mà còn là cách anh dùng chính những trải nghiệm đau đớn của mình để giúp đỡ người khác.

"Cuộc sống trao cho bạn rất nhiều thử thách. Nhưng điều đáng quý là bạn không để những thử thách ấy ngăn mình tiến về phía trước. Bạn đã biến những điều tưởng như bất hạnh thành động lực để lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng", chị chia sẻ.

Đại diện Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Vũ Phương Thanh đã trao tặng Nay Djruêng một phần quà ý nghĩa nhằm tiếp thêm động lực cho những dự án cộng đồng mà anh đang theo đuổi.

Với tinh thần hướng đến những giá trị tốt đẹp cho xã hội, Tân Hiệp Phát hiện là đơn vị đồng hành cùng chương trình Nối trọn yêu thương của Truyền hình Nhân đạo phát sóng trên VTV1. Chương trình tôn vinh những con người giàu nghị lực, những câu chuyện nhân văn và các hoạt động lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Gieo hy vọng từ chính những điều đã trải qua

Nhận món quà động viên từ chương trình, Djruêng mỉm cười với sự điềm tĩnh vốn có. Anh nhắc lại câu nói đã trở thành phương châm sống của mình:

"I can do it, you can do it and we can do it" – Tôi làm được, bạn làm được và chúng ta cũng có thể làm được.

Có lẽ đó cũng chính là điều anh đã chứng minh bằng cả cuộc đời mình.

Từ một đứa trẻ từng đứng trước lằn ranh mong manh của sự sống, phải lết trên đôi đầu gối để đi học, Nay Djruêng hôm nay đã trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều người khác bằng chính hành động của mình.

Anh vẫn âm thầm đi tiếp trên hành trình hỗ trợ trẻ em nghèo, người khuyết tật và những hoàn cảnh khó khăn. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng sự bền bỉ của một người hiểu sâu sắc giá trị của cơ hội và sự sẻ chia.

Có những người vượt qua số phận để thay đổi cuộc đời mình. Cũng có những người vượt qua số phận để thắp sáng cuộc đời của người khác.

Nay Djruêng thuộc về nhóm người thứ hai.

Với tinh thần hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành với chương trình "Nối trọn yêu thương" của Truyền hình Nhân đạo (phát trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam) ngay từ những ngày đầu tiên phát sóng. Đến nay, chương trình đã ghi nhận gần 60 nhân vật lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng về tinh thần vượt qua nghịch cảnh, đồng thời tôn vinh nỗ lực chung tay cùng xã hội giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.











