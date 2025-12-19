PVOIL là Trung tâm doanh thu và là lực kéo trong hệ sinh thái Petrovietnam

Ngày 17-12-2025, tại TP HCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025 và Hội nghị Người lao động năm 2026.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); đồng chí Bùi Minh Tiến - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Đỗ Chí Thanh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Hồng Nam - Ủy viên BCH Đảng bộ, Thành viên HĐTV Tập đoàn và các đồng chí lãnh đạo các ban/Văn phòng Tập đoàn.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Cao Hoài Dương - Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty và đồng chí Mai Xuân Hải - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; cùng sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cùng hơn 350 đại biểu đại diện cho toàn thể người lao động PVOIL.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đánh giá, năm 2025 là một năm đầy thách thức đối với ngành dầu khí và lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Thị trường dầu thô thế giới biến động mạnh, giá dầu suy giảm, cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt, sự phát triển của xe điện và thiên tai bất thường. Bên cạnh đó là áp lực lớn từ biến động tỷ giá, chi phí tài chính và yêu cầu ngày càng cao về quản trị, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn, sự điều hành quyết liệt của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc; cùng sự đoàn kết, nỗ lực, kỷ luật và sáng tạo của gần 7.500 cán bộ, người lao động toàn hệ thống, PVOIL đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và hoàn thành cơ bản, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Những kết quả đạt được trong năm 2025 không chỉ có ý nghĩa trong một năm kế hoạch, mà còn khẳng định rõ nét vai trò, vị thế và năng lực của PVOIL trong giai đoạn 5 năm 2021 - 2025, khi Tổng công ty đã về đích sớm nhiều chỉ tiêu kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo với tinh thần đổi mới - kỷ cương - bứt phá - phát triển bền vững.

Đ/c Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu tại Hội nghị

Các báo cáo và tham luận tại Hội nghị ghi nhận sản lượng kinh doanh xăng dầu năm 2025 của PVOIL ước đạt hơn 5,9 triệu m3, tăng trưởng 5% so với cùng kỳ; tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 147 ngàn tỉ đồng, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ; phát triển 117 cửa hàng xăng dầu (CHXD), nâng tổng số CHXD toàn hệ thống lên 950 cửa hàng, hoàn thành 117% kế hoạch. Không chỉ mở rộng thị phần nội địa, hoạt động kinh doanh dầu quốc tế cũng chứng kiến sự tăng trưởng đột phá, doanh thu hợp nhất tiếp tục lập đỉnh mới. Song song với đó, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm - dịch vụ mới và chuyển dịch năng lượng được triển khai quyết liệt, từng bước hình thành các động lực tăng trưởng mới cho Tổng công ty.

Kết quả hoạt động của năm 2025 đã khép lại giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) đầy ấn tượng của PVOIL. Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chiến lược, khẳng định sự tăng trưởng đột phá qua những cột mốc quan trọng: Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu đạt 140% kế hoạch 5 năm, về đích sớm 1,5 năm; tốc độ tăng trưởng sản lượng kinh doanh bình quân 5 năm đạt 15%/năm, gấp hơn 2 lần so với kế hoạch; sản lượng bán lẻ tăng trưởng bình quân 19%/năm; tổng doanh thu hợp nhất giai đoạn đạt 174% kế hoạch 5 năm, về đích sớm 2 năm; phát triển được 402 CHXD, hoàn thành 201% kế hoạch…

Đ/c Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam chỉ đạo tại Hội nghị

Chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam biểu dương và đánh giá cao những kết quả ấn tượng của PVOIL đạt được trong năm 2025 cũng như giai đoạn 2021 - 2025, đã đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Tập đoàn. PVOIL không chỉ giữ vững vị thế “quán quân doanh thu” của Tập đoàn mà còn duy trì hoạt động hiệu quả, đảm bảo thu nhập cho người lao động và tạo dấu ấn đậm nét trong công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam. Trong hệ sinh thái Petrovietnam, PVOIL vừa là trung tâm doanh thu, vừa là lực kéo thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Với truyền thống đoàn kết và những thành quả ấn tượng đã đạt được, cùng với nguồn động lực và nhiệt huyết được tạo ra trong quá trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, PVOIL sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2026 và giai đoạn tiếp theo; qua đó, đóng góp quan trọng vào hiện thực hóa mục tiêu đưa Petrovietnam tiến vào bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Fortune Global 500) vào năm 2030.

Đ/c Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL phát biểu tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty khẳng định, PVOIL có được một năm thắng lợi với nhiều kết quả hết sức quan trọng, vượt trội, mang tính kỷ lục đã được Lãnh đạo Tập đoàn cũng như xã hội, cộng đồng ghi nhận sâu sắc, đánh giá cao. Đây là niềm tự hào vô cùng lớn lao của mỗi người lao động PVOIL. Hướng tới năm 2026, PVOIL sẽ tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hiệu quả công tác quản trị và làm phong phú hơn trải nghiệm của khách hàng, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh, không ngừng vun đắp và nâng cao uy tín thương hiệu PVOIL trên thị trường. Toàn thể người lao động PVOIL với tinh thần “Nói ít, nghĩ nhiều, làm nhiều, tốc độ nhanh, hiệu quả cao” sẽ cùng nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2026, hướng đến mục tiêu phát triển của Petrovietnam.

Đ/c Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam và đ/c Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL trao tặng Giấy khen của Tập đoàn cho đại diện các tập thể thuộc PVOIL

Đ/c Bùi Minh Tiến - UVBTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Petrovietnam và đ/c Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVOIL trao tặng Giấy khen của Tập đoàn cho đại diện các tập thể thuộc PVOIL

Đ/c Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL và đ/c Nguyễn Đăng Trình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVOIL trao tặng Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty cho các chi, đảng bộ xuất sắc