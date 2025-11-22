Nhân viên PVOIL dũng cảm cứu người trong nước lũ

Ngày 20-11, tại CHXD Hòa Định Tây (PVOIL Phú Yên), anh Hồ Quốc Hưng, nhân viên cửa hàng, phát hiện một gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Trước dòng nước chảy xiết và tầm nhìn hạn chế, Cửa hàng trưởng Đỗ Thái Ngân và anh Hưng lập tức lao vào dòng nước, nỗ lực đưa các nạn nhân vào nơi an toàn. Hai anh đã cứu được người mẹ và cháu bé 8 tuổi. Điều may mắn đã không đến với cháu bé 6 tuổi bị cuốn trôi quá nhanh, vượt ngoài khả năng tiếp cận của những người cứu giúp.

Cũng trong tối 20-11, tại CHXD Trung Tâm (PVOIL Phú Yên), anh Nguyễn Duy Luân phát hiện một phụ nữ bế hai con nhỏ chạy vào cửa hàng cầu cứu khi chiếc ôtô do chồng chị điều khiển đang bị nước lũ cuốn đi. Cửa hàng trưởng Trần Cảnh Hải Duy cùng các anh Nguyễn Duy Luân, Phan Chánh Cường, Bùi Quang Thạch và một số tài xế trú mưa đã phối hợp kéo phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm, kịp thời cứu được tính mạng và tài sản của người dân.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm ấy, Lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam gửi thư biểu dương; Công đoàn Tổng công ty và Lãnh đạo PVOIL Phú Yên trực tiếp thăm hỏi và khen thưởng cho các nhân viên PVOIL Phú Yên tham gia cứu giúp đồng bào.

Ông Ngô Văn Nhiệm - Giám đốc PVOIL Phú Yên trao thưởng cho anh Hồ Quốc Hưng - nhân viên CHXD Hòa Định Tây đã có hành động dũng cảm cứu người

Ông Trần Văn Hay - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn PVOIL Phú Yên trao thưởng cho anh Nguyễn Duy Luân - nhân viên CHXD Trung Tâm đã có hành động dũng cảm cứu người

Hành động quên mình của người lao động PVOIL Phú Yên trong dòng nước lũ không chỉ cứu sống nhiều sinh mạng mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái và bản lĩnh của người lao động PVOIL, người lao động Petrovietnam; là những tấm gương sáng cần được tuyên dương và tiếp tục lan tỏa.

Đại diện PVOIL tặng nước uống cho đồng bào vùng lũ tại miền Trung

Những đợt mưa lũ dồn dập trong thời gian qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, để lại mất mát lớn về người và tài sản. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty, toàn hệ thống PVOIL đã trích các nguồn kinh phí và quyên góp hơn 7 tỉ đồng để hỗ trợ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt, trong đó có nhiều người lao động tự nguyện đóng góp hai ngày lương. Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất, mà còn là tình cảm của những người lao động PVOIL luôn sẵn sàng đồng hành cùng đồng bào trong lúc khó khăn, hoạn nạn.