Doanh nghiệp
22/11/2025 18:26

Nhân viên PVOIL dũng cảm cứu người trong nước lũ

In bài viết

Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề, những nhân viên cửa hàng xăng dầu PVOIL Phú Yên đã bất chấp hiểm nguy lao vào dòng nước lũ cứu giúp người dân.

Ngày 20-11, tại CHXD Hòa Định Tây (PVOIL Phú Yên), anh Hồ Quốc Hưng, nhân viên cửa hàng, phát hiện một gia đình bị nước lũ cuốn trôi. Trước dòng nước chảy xiết và tầm nhìn hạn chế, Cửa hàng trưởng Đỗ Thái Ngân và anh Hưng lập tức lao vào dòng nước, nỗ lực đưa các nạn nhân vào nơi an toàn. Hai anh đã cứu được người mẹ và cháu bé 8 tuổi. Điều may mắn đã không đến với cháu bé 6 tuổi bị cuốn trôi quá nhanh, vượt ngoài khả năng tiếp cận của những người cứu giúp.

Cũng trong tối 20-11, tại CHXD Trung Tâm (PVOIL Phú Yên), anh Nguyễn Duy Luân phát hiện một phụ nữ bế hai con nhỏ chạy vào cửa hàng cầu cứu khi chiếc ôtô do chồng chị điều khiển đang bị nước lũ cuốn đi. Cửa hàng trưởng Trần Cảnh Hải Duy cùng các anh Nguyễn Duy Luân, Phan Chánh Cường, Bùi Quang Thạch và một số tài xế trú mưa đã phối hợp kéo phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm, kịp thời cứu được tính mạng và tài sản của người dân.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm ấy, Lãnh đạo Tổng công ty Dầu Việt Nam gửi thư biểu dương; Công đoàn Tổng công ty và Lãnh đạo PVOIL Phú Yên trực tiếp thăm hỏi và khen thưởng cho các nhân viên PVOIL Phú Yên tham gia cứu giúp đồng bào.

Nhân viên PVOIL dũng cảm cứu người trong nước lũ - Ảnh 1.

Ông Ngô Văn Nhiệm - Giám đốc PVOIL Phú Yên trao thưởng cho anh Hồ Quốc Hưng - nhân viên CHXD Hòa Định Tây đã có hành động dũng cảm cứu người

Nhân viên PVOIL dũng cảm cứu người trong nước lũ - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Hay - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn PVOIL Phú Yên trao thưởng cho anh Nguyễn Duy Luân - nhân viên CHXD Trung Tâm đã có hành động dũng cảm cứu người

Hành động quên mình của người lao động PVOIL Phú Yên trong dòng nước lũ không chỉ cứu sống nhiều sinh mạng mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái và bản lĩnh của người lao động PVOIL, người lao động Petrovietnam; là những tấm gương sáng cần được tuyên dương và tiếp tục lan tỏa.

Nhân viên PVOIL dũng cảm cứu người trong nước lũ - Ảnh 3.

Đại diện PVOIL tặng nước uống cho đồng bào vùng lũ tại miền Trung

Những đợt mưa lũ dồn dập trong thời gian qua đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, để lại mất mát lớn về người và tài sản. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty, toàn hệ thống PVOIL đã trích các nguồn kinh phí và quyên góp hơn 7 tỉ đồng để hỗ trợ người dân các tỉnh khắc phục hậu quả lũ lụt, trong đó có nhiều người lao động tự nguyện đóng góp hai ngày lương. Đây không chỉ là nguồn hỗ trợ vật chất, mà còn là tình cảm của những người lao động PVOIL luôn sẵn sàng đồng hành cùng đồng bào trong lúc khó khăn, hoạn nạn.

L.Phan
từ khóa :
App LPBank nâng cấp phiên bản mới:Thanh toán học phí, mua sắm bằng thẻ tín dụng và đầu tư "một chạm"

App LPBank nâng cấp phiên bản mới:Thanh toán học phí, mua sắm bằng thẻ tín dụng và đầu tư "một chạm"

Ngân hàng 18:27

Trong phiên bản cập nhật vừa ra mắt, LPBank cho phép người dùng sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán hầu hết các nhu cầu đời sống ngay trên ứng dụng ngân hàng.

NovaGroup và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân chung tay vì cộng đồng

NovaGroup và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân chung tay vì cộng đồng

Thị trường 15:56

NovaGroup và Hiệp hội thể thao Công an Nhân dân trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

LOTTE MART cùng HAGL đưa nông sản xanh đến người tiêu dùng

LOTTE MART cùng HAGL đưa nông sản xanh đến người tiêu dùng

Tiêu dùng 11:22

LOTTE MART mở rộng mạng lưới đối tác, đưa vào hệ thống phân phối thêm nhiều mặt hàng nông sản xanh - sạch - chất lượng cao để phục vụ tốt hơn nhu cầu khách hàng

Hội doanh nhân Sài Gòn ra mắt Chi hội Tây Sài Gòn

Hội doanh nhân Sài Gòn ra mắt Chi hội Tây Sài Gòn

Doanh nghiệp 11:22

Chi hội Tây Sài Gòn đã ra mắt tối 21-11, đánh dấu sự xuất hiện của một điểm kết nối doanh nhân mới tại khu vực cửa ngõ phía Tây TP HCM.

CADIVI được vinh danh trong top 20 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

CADIVI được vinh danh trong top 20 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

Thị trường 10:00

CADIVI được vinh danh Top 5 “Nơi làm việc tốt nhất ngành Sản xuất, chế biến, chế tạo 2025” và Top 20 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” theo Anphabe.

Central Retail nhận giải thưởng “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 2025

Central Retail nhận giải thưởng “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” 2025

Thị trường 08:00

Central Retail vào Top 50 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025, tăng 29 bậc so với 2024. Đây là minh chứng cho cam kết xây dựng môi trường làm việc công bằng.

Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các dự án 110 KV tại TP HCM

Đẩy nhanh tiến độ đóng điện các dự án 110 KV tại TP HCM

Doanh nghiệp 07:37

EVNHCMC và EVNSPC đã có buổi làm việc về công tác phối hợp triển khai đóng điện các công trình điện 110 KV do EVNSPC đầu tư trên địa bàn TP HCM


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn