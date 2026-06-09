17 giờ xé sóng biển đêm: Kình ngư khuyết tật và hành trình vượt giới hạn con người

Từ hồ bơi đến biển đêm dài 35km, 17 giờ vật lộn giữa sóng dữ đã trở thành minh chứng cho một hành trình vượt giới hạn con người – nơi ý chí được đẩy đến tận cùng để khẳng định: không gì là không thể.

Tuổi thơ bị đánh dấu bởi khiếm khuyết và kỳ thị

Hán Quang Thoại lên cơn sốt bại liệt khi mới 3 tuổi. Căn bệnh để lại di chứng nặng nề, một bên chân teo tóp, dáng đi tập tễnh theo anh suốt cả tuổi thơ.

Kình ngư Hán Quang Thoại: 17 tiếng xé sóng biển đêm và sự đồng điệu của những "tinh thần thép".

Lớn lên, điều khiến anh đau không chỉ là khiếm khuyết cơ thể, mà còn là những ánh nhìn và lời gọi miệt thị. Có thời điểm, anh bị gọi bằng cái tên nặng nề "thằng Dẹo" – một ký ức khiến tuổi trẻ của anh thu mình trong mặc cảm.

Nhưng thay vì chấp nhận số phận, Thoại chọn cách bước tiếp.

Từ hồ bơi nhỏ đến đội tuyển quốc gia

Mãi đến khi đại dịch Covid-19 khiến sức khỏe suy giảm, ở tuổi 37, Thoại mới tìm đến bơi lội như một cách rèn luyện thể chất.

Ban đầu chỉ là những buổi tập để cải thiện sức khỏe. Nhưng chính dưới làn nước, anh tìm thấy một phiên bản khác của mình.

Chỉ sau một tháng tập luyện, anh bước ra thi đấu quốc gia và giành hai Huy chương Bạc. Thành tích ấy mở ra cánh cửa đội tuyển thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Đỉnh cao là tại ASEAN Para Games, nơi Thoại đứng trên bục nhận Huy chương Bạc và nghẹn ngào hát Quốc ca.

17 giờ giữa biển đêm và cuộc chiến sinh tồn

Nếu hồ bơi là nơi khởi đầu, thì biển khơi mới là nơi Thoại thật sự thử thách giới hạn của mình.

Giải bơi biển 35km từ Vĩnh Hy đến Bình Sơn đưa anh vào một hành trình mà ranh giới giữa thể thao và sinh tồn trở nên mong manh.

Không ánh sáng. Không phương hướng. Chỉ còn sóng ngầm, nước lạnh và bóng tối dày đặc.

Có thời điểm còn cách đích 15km, cơ thể anh gần như kiệt sức. Mỗi nhịp quạt tay là một lần chống lại ý nghĩ bỏ cuộc.

Nhưng ánh đèn từ thuyền dẫn đường và những tiếng hô phía sau đã giữ anh lại.

Anh tiếp tục. Không dừng lại.

5 giờ chiều hôm trước – 10 giờ sáng hôm sau.

17 giờ không nghỉ. 35km xé sóng trong bóng đêm.

Khi chạm bờ, lưng anh rách toạc vì ma sát, cơ thể kiệt quệ, nhưng anh vẫn đứng được.

Cuộc gặp của hai "tinh thần thép"

Hành trình ấy đưa Hán Quang Thoại đến chương trình "Nối trọn yêu thương" trên VTV1, nơi anh gặp vận động viên Thanh Vũ – Đại sứ thương hiệu Number 1 (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), nữ VĐV Việt Nam đầu tiên vô địch Deca Ultra Triathlon.

Cuộc gặp không ồn ào, không hào nhoáng. Đó là cuộc đối thoại của những con người từng bị đẩy đến tận cùng giới hạn thể chất.

Thanh Vũ Đại sứ thương hiệu Number 1 - Tập đoàn Tân Hiệp Phát trò chuyện và tặng quà kình ngư Hán Quang Đạt.

Một người 17 giờ giữa biển đêm.

Một người 6 giờ trong làn nước lạnh dưới 16 độ C tại Malta.

Thanh Vũ chia sẻ, nỗi sợ không biến mất khi đối diện thử thách, mà trở thành một phần của nó.

"Chính khi bạn sợ nhất, đó là lúc bạn biết thử thách này đủ lớn để vượt qua."

Với cả hai, nỗi sợ không phải thứ để tránh né, mà là điểm bắt đầu của sự bứt phá.

Bơi để trả nợ cuộc đời

Không dừng lại ở thể thao, Hán Quang Thoại chọn cách trả lại cho đời bằng những hành động cụ thể.

Kình ngư miệt mài dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo.

Anh từng bơi liên tục 24 giờ để gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em dị tật. Có lần, anh ngâm mình 48 giờ để quyên góp chi phí mổ tim cho một em nhỏ. Và trong nhiều mùa hè, anh dạy bơi miễn phí cho trẻ em nghèo để giảm thiểu tai nạn đuối nước.

Anh nói, xuất phát từ đáy của khó khăn giúp anh hiểu rõ hơn giá trị của sự sống và cơ hội.

Lời nhắn từ người từng bị từ chối 10 lần và tinh thần Không gì là không thể

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thoại từng mang hồ sơ đi xin việc ở 10 công ty và đều bị từ chối.

Tuyệt vọng, anh gọi về cho mẹ. Ở đầu dây bên kia, câu nói giản dị vang lên: "10 chỗ không được thì nộp chỗ thứ 11, thứ 12. Cứ đi rồi người ta sẽ mở cửa."

Câu nói ấy trở thành điểm tựa để anh đi tiếp.

Nhìn lại hành trình của mình, Hán Quang Thoại chỉ nói ngắn gọn:

"Người bình thường làm được thì mình cũng làm được. Mình không có lợi thế thì phải cố gắng gấp đôi. Quan trọng là đừng bỏ cuộc."

Sóng biển rồi sẽ lặng. Nhưng những con người như Hán Quang Thoại vẫn tiếp tục bơi – không phải để chiến thắng ai, mà để vượt qua chính giới hạn của mình.

Với tinh thần hướng đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã đồng hành với chương trình "Nối trọn yêu thương" của Truyền hình Nhân đạo (phát trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam) ngay từ những ngày đầu tiên phát sóng. Đến nay, chương trình đã ghi nhận gần 60 nhân vật lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng về tinh thần vượt qua nghịch cảnh, đồng thời tôn vinh nỗ lực chung tay cùng xã hội giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.











