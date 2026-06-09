Thị trường
09/06/2026 16:00

Đón hè cùng Toyota: Ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ

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Hãng xe Nhật Bản đón hè với loạt ưu đãi trong tháng 6 cùng đa dạng lựa chọn cho khách hàng, từ sedan, SUV đến MPV, giúp tiết kiệm chi phí khi sở hữu xe mới.

Đón hè cùng Toyota: Ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ - Ảnh 1.

Chương trình ưu đãi áp dụng đến hết ngày 30-6.

Chương trình bao gồm ưu đãi lệ phí trước bạ và hỗ trợ lãi suất vay, áp dụng cho hàng loạt mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Cụ thể, khách hàng mua Veloz Cross, Avanza Premio được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 65-75 triệu đồng chi phí lăn bánh. Vios và Yaris Cross nhận ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, mức giảm đến 37 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi lãi suất tiếp tục được Công ty Tài chính Toyota Việt Nam áp dụng cho nhiều mẫu xe. Bộ đôi BMPV hưởng lợi lớn nhất khi được miễn lãi suất vay trong 1 năm đầu. Mức lãi suất chỉ từ 7,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu được áp dụng cho Vios, Hilux, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross và tất cả các mẫu xe hybrid.

Chương trình vay "trả trước 0 đồng" với lãi suất ưu đãi trong hai năm đầu vẫn được Toyota áp dụng cho nhóm khách hàng đặc thù: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Nhân viên tại các doanh nghiệp lớn; Nhân viên thuộc đối tác, nhà cung cấp, hệ thống đại lý Toyota.

Triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống 87 đại lý thuộc 31/34 tỉnh thành, việc sở hữu xe Toyota với chi phí lăn bánh hấp dẫn trở nên dễ dàng hơn với đông đảo khách hàng Việt.

Đón hè cùng Toyota: Ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ - Ảnh 2.“Toyota Việt Nam – 31 năm bền bỉ vì tương lai tươi sáng của người Việt”

Suốt 31 năm qua, Toyota Việt Nam kiên định triết lý "Lấy con người làm trung tâm", chú trọng vun đắp tương lai cho trẻ em qua nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa.

PV
từ khóa : Toyota
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