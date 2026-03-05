Techcombank thúc đẩy chuyển đổi số, tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh ở Đồng Nai

Ngày 5-3, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, Thuế Đồng Nai, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, UBND phường Bình Phước và UBND phường Đồng Xoài tổ chức "Hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh tại phường Bình Phước và phường Đồng Xoài".

Sự kiện là diễn đàn kết nối giữa chính quyền địa phương, Techcombank và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh (HKD) nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng tiếp cận nguồn vốn một cách tốt nhất. Đồng thời, sự kiện cũng khẳng định cam kết lâu dài của Techcombank đồng hành cùng khu vực kinh tế năng động phía Nam trên hành trình phát triển số hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh và kiến tạo hệ sinh thái tài chính vượt trội.

Hội nghị có sự tham dự của của ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Minh Hải - Phó trưởng thuế tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Duy Hải - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Quốc Bảo - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cùng các lãnh đạo, đại biểu tỉnh Đồng Nai. Về phía Techcombank có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Lộc, Giám đốc điều hành miền Nam, cùng các lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu khách mời là đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh (HKD) tại phường Bình Phước và phường Đồng Xoài. Đây là những phường có tiềm năng kinh tế lớn và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển tại địa phương.

Hội nghị do Techcombank phối hợp tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị định 70/2025/NĐ-CP đang mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững với đóng vai trò ngày càng quan trọng hơn trong cơ cấu của nền kinh tế. Sự kiện mang tính cấp thiết nhằm cụ thể hóa tinh thần của các chính sách trong thực tiễn địa phương, giúp SMEs và HKD tận dụng thời điểm và các điều kiện thuận lợi để phát triển. Đây cũng là một trong những nỗ lực mang tính thiết thực của lãnh đạo địa phường Bình Phước và phường Đồng Xoài trong việc đưa các chính sách vào thực tiễn và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Với sự dẫn dắt số hóa, Techcombank cam kết đồng hành cùng Chính quyền địa phương, tạo nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp, HKD tiếp cận các giải pháp tài chính toàn diện và đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hiệu quả tài chính và nâng cao khả năng hội nhập quốc tế.

Tại hội nghị, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Sở Tài Chính tỉnh Đồng Nai, Thuế Đồng Nai, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 đã làm rõ các cơ chế vượt trội của Nghị quyết 68-NQ/TW và định hướng triển khai Nghị định 70/2025/NĐ-CP, đặc biệt là các giải pháp thuế trong công tác hỗ trợ HKD thực hiện chuyển đổi từ Hộ khoán sang Hộ kê khai đến năm 2026. Các bên cũng đã đánh giá cao những giải pháp tài chính và số hóa "may đo" dành cho từng phân khúc khách hàng mà Techcombank đang triển khai, tạo điều kiện cho khách hàng cũng như đồng hành sâu sát cùng chủ trương chung của Nhà nước. Cùng với hệ sinh thái tài chính vượt trội, những giải pháp của Techcombank giúp tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và mở rộng cơ hội hợp tác, tăng cường kết nối với các đối tác giúp doanh nghiệp/hộ kinh doanh vững tin hơn trong hành trình chuyển đổi.

Hội nghị không chỉ là diễn đàn kết nối các bên mà còn là nền tảng để hình thành hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện, khẳng định cam kết chiến lược của Techcombank trong vai trò đối tác tăng trưởng đáng tin cậy của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, HKD tại các địa phương.

Bên cạnh đó, khách mời còn được trải nghiệm thực tế các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng số của Techcombank với công nghệ tiên tiến, mô hình vận hành hiện đại cùng các bộ giải pháp tài chính được thiết kế riêng, tối ưu hóa cho hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp và HKD - từ tiệm tạp hóa nhỏ đến chuỗi cửa hàng hiện đại.

Đối với các HKD, Techcombank mang đến gói 4 giải pháp số hóa tích hợp trong một tài khoản duy nhất, giúp quản lý doanh thu dễ dàng, tiếp cận vốn linh hoạt, tối ưu tiền nhàn rỗi và hưởng ưu đãi đa tầng. Đặc biệt, các giải pháp ứng vốn trực tuyến nhanh chóng trong vài phút hỗ trợ HKD mở rộng quy mô, tăng doanh thu một cách dễ dàng và hiệu quả.

Khi các hộ kinh doanh phát triển và chuyển đổi thành doanh nghiệp, Techcombank tiếp tục đồng hành với nền tảng ngân hàng số Techcombank Business, giúp doanh nghiệp quản trị minh bạch hơn và tiếp cận vốn dễ dàng, tạo điều kiện để tăng trưởng nhanh hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh áp dụng các quy định về Thuế mới, Techcombank còn liên kết với đối tác hỗ trợ miễn phí các gói phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử cho các hộ kinh doanh muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp, giúp họ làm quen với mô hình vận hành mới, tuân thủ tốt các quy định. Các gói giải pháp tín dụng với lãi suất cạnh tranh, quy trình giải ngân và bảo lãnh trực tuyến cũng được thiết kế linh hoạt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp. Tại hội nghị, Techcombank cũng giới thiệu sản phẩm cho vay trả góp hộ kinh doanh mới ra mắt với thời gian vay lên tới 36 tháng với hạn mức phê duyệt cao và lãi suất linh hoạt.

Ông Lê Hoàng - Giám đốc Công ty Kim Thanh Bình Phước và nhà hàng Babylon Garden - chia sẻ: "Tham dự hội nghị, tôi hiểu hơn về các chính sách của các cơ quan nhà nước và sự hỗ trợ thiết thực từ lãnh đạo địa phương. Ngoài ra tôi còn rất ấn tượng với các giải pháp toàn diện mà Techcombank mang đến cho Khách hàng. Với sự hướng dẫn tận tâm của ngân hàng, tôi nhận thấy việc số hóa và tiếp cận vốn vay để mở rộng kinh doanh không quá khó khăn mà rất đơn giản và thiết thực, thậm chí có thể tận dụng nguồn vốn giá rẻ để hỗ trợ cho hoat động kinh doanh".

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Techcombank, bà Nguyễn Thị Lộc khẳng định: "Chúng tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 và chính quyền tỉnh Đồng Nai, đã tin tưởng và tạo điều kiện để Techcombank đồng hành tổ chức sự kiện này. Đây là thời điểm quan trọng mà các doanh nghiệp và HKD cần nắm bắt cơ hội từ chính sách cũng như các giải pháp tài chính số hóa, sự hỗ trợ ưu đãi từ Techcombank để tối ưu hoạt động, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Techcombank cam kết là đối tác tăng trưởng tin cậy, mang đến không chỉ giải pháp tài chính toàn diện, vượt trội mà còn là cầu nối thông tin, hỗ trợ SMEs và HKD phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển của địa phương nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung".

Với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", Techcombank đã liên tiếp đồng hành cùng nhiều tỉnh tại phía Nam tổ chức các Hội thảo chuyên sâu và mang đến các giải pháp tài chính vượt trội. Đây là những tiền để để Techcombank không chỉ tiếp tục dẫn dắt quá trình số hóa mà còn cùng doanh nghiệp, HKD kiến tạo giá trị dài hạn đồng hành cùng khách hàng phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.