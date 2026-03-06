Vincom Collection - Mô hình bất động sản mới lấp đầy những khoảng trống của thị trường bán lẻ

Các thương hiệu không còn đơn thuần tìm kiếm một mặt bằng kinh doanh, mà cần một hệ sinh thái đa dạng để vận hành bài bản, dài hạn. Đó cũng là lý do Vincom Collection - bất động sản bán lẻ thiết kế theo mô hình trung tâm thương mại ngoài trời đặt trong các khu đô thị Vinhomes, trở thành tài sản hấp dẫn trên thị trường.

Khi ngành bán lẻ cần một cuộc cách mạng

Cơn lốc trả mặt bằng vẫn đang càn quét qua nhiều tuyến phố lớn tại trung tâm Hà Nội và TP HCM. Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho biết, thị trường nhà mặt phố tại các đô thị lớn vốn phụ thuộc vào khả năng cho thuê, kinh doanh, nhưng đã trở nên kém sôi động từ giai đoạn 2021-2022 đến nay. Thực tế này phản ánh những biến đổi sâu sắc của thị trường bán lẻ và xu hướng tiêu dùng.

Đáng chú ý, người tiêu dùng hiện đại, đặc biệt thế hệ trẻ, không còn coi mua sắm là mục đích duy nhất khi đến các không gian thương mại. Họ tìm kiếm những điểm đến có thể kết hợp nhiều trải nghiệm: ẩm thực, giải trí, gặp gỡ, thư giãn hay tham gia các hoạt động cộng đồng.

Xu hướng trả mặt bằng vẫn đang tiếp diễn trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, TP HCM (Ảnh: Thảo Quyên)

Soi chiếu với thị hiếu tiêu dùng mới, không khó để nhận ra những hạn chế của mô hình bán lẻ truyền thống tại các trung tâm.

Phần lớn các mô hình này đều hình thành tự phát từ nhiều năm trước. Mặt bằng nhỏ lẻ, diện tích hạn chế khiến việc thiết kế thêm không gian trải nghiệm gần như bất khả thi. Việc thiếu bãi đỗ xe, vỉa hè hẹp hoặc không được phép kinh doanh càng gia tăng sự bất tiện, e ngại cho khách hàng.

Bên cạnh đó, nhiều mặt bằng kinh doanh trong khu dân cư cũ không được trang bị đầy đủ các hạ tầng cần thiết, nhất là hệ thống phòng cháy chữa cháy, làm gia tăng rủi ro trong vận hành, khai thác.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang chứng kiến một xu hướng dịch chuyển rõ rệt: các thương hiệu dần "di cư" đến các khu vực vệ tinh - nơi bất động sản bán lẻ được đặt trong một hệ sinh thái đô thị quy hoạch hoàn chỉnh, giàu dư địa tăng trưởng.

"Tam giác lợi thế" tạo sức hút của Vincom Collection

Ngày 26-1-2026, Vincom Retail - nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu Việt Nam - chính thức cho ra mắt Vincom Collection. Dòng sản phẩm mới hội tụ ba lợi thế, gồm: quy hoạch chuyên biệt ngay từ giai đoạn ban đầu; dòng khách ổn định, bền vững; quản lý, vận hành chuyên nghiệp. Mô hình mới đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại vừa lấp đầy những khoảng trống của thị trường bất động sản bán lẻ.

Ở lợi thế về quy hoạch. Khác với các mô hình truyền thống thường hình thành tự phát, manh mún, Vincom Collection được thiết kế ngay từ đầu như những trung tâm thương mại ngoài trời. Các dãy shop quy hoạch đồng bộ với vỉa hè rộng rãi, bãi đỗ xe riêng và hạ tầng kết nối thuận tiện.

Đặc biệt, toàn bộ khu thương mại đều được trang bị sẵn hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chuẩn, giúp các thương hiệu yên tâm vận hành lâu dài. Mỗi căn thương mại thấp tầng có diện tích lớn, lên tới hàng trăm mét vuông sàn, phân tách các tầng linh hoạt, phù hợp triển khai đa dạng mô hình kinh doanh, từ flagship store cho đến tổ hợp dịch vụ vui chơi, giải trí.

Cơ cấu ngành hàng tại Vincom Collection được quy hoạch bài bản ngay từ giai đoạn đầu theo từng khu chuyên biệt. Toàn bộ khu thương mại vận hành như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi các ngành hàng bổ trợ cho nhau và cùng tạo nên hành trình trải nghiệm liền mạch cho khách hàng.

Lợi thế thứ hai tạo nên sức hút của Vincom Collection còn ở dòng khách ổn định. Dòng bất động sản thương mại thấp tầng được quy hoạch trong các đại đô thị Vinhomes có cư dân đông đảo, thu nhập cao, nhu cầu chi tiêu mạnh cho các dịch vụ phong cách sống.

Bên cạnh đó, các khu đô thị quy mô lớn của Vinhomes đều được kiến tạo để trở thành các tâm điểm du lịch, giải trí mới của khu vực, thu hút lượng khách vãng lai khổng lồ cho các mô hình kinh doanh, dịch vụ nhờ hệ thống tiện ích, cảnh quan và các sự kiện lớn tổ chức quanh năm.

Thế hệ tiêu dùng mới đang hướng tới những tâm điểm giao thương "all-in-one" đa trải nghiệm

Lợi thế thứ ba của Vincom Collection nằm ở năng lực vận hành của Vincom - thương hiệu có hơn hai thập kỷ phát triển, quản lý và vận hành hệ thống trung tâm thương mại trên khắp cả nước. Vincom giúp đảm bảo môi trường kinh doanh ổn định, từ quản lý hạ tầng, vệ sinh cảnh quan đến tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí nhằm thu hút khách.

"Tam giác lợi thế" gồm: quy hoạch chuẩn, dòng khách lớn và vận hành bài bản đã tạo nên một mô hình bất động sản dòng tiền bền vững, đón đầu xu hướng tiêu dùng mới. Với cư dân đô thị, Vincom Collection mang đến những không gian mua sắm, vui chơi giải trí hiện đại, dịch vụ tiện lợi hằng ngày. Với các thương hiệu bán lẻ, đây chính là nền tảng để mở rộng kinh doanh ổn định. Với nhà đầu tư, đây là loại tài sản có khả năng khai thác lâu dài, mang về lợi nhuận kép, cả từ kinh doanh và tiềm năng tăng giá dài hạn.