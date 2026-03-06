Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương giúp người dân vươn lên làm giàu

Phía sau những mô hình kinh tế ấy là một nguồn lực âm thầm nhưng bền bỉ: Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương. Không chỉ mang đến nguồn vốn, quỹ còn trao cho người nông dân niềm tin để dám thay đổi, dám đầu tư và từng bước vươn lên làm giàu.

Đồng vốn nhỏ mở hướng đi mới

Trên mảnh đất xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh), ông Trần Văn Nết (ấp 6) vẫn nhớ rất rõ những ngày gia đình còn gắn bó với ruộng lúa. Khi ấy, năng suất chỉ khoảng 600–700kg/công, giá lúa thấp nên thu nhập bấp bênh. Nhiều năm trăn trở, đến tháng 3-2000, ông quyết định chuyển đổi sang trồng bưởi Ruby với khoảng 120 gốc.

Sau khoảng ba năm, vườn bưởi bắt đầu cho trái. Tuy nhiên, để có được khu vườn xanh tốt như hiện nay, gia đình ông đã phải xoay xở nhiều nguồn vốn để đầu tư. Trong đó, khoản hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương thông qua Hội Nông dân xã đã trở thành nguồn lực quan trọng.

Đại diện VWS (giữa) thăm vườn trái cây của vợ chồng ông Trần Văn Nết

Khoản vốn ấy được ông Nết dùng để lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, mua phân bón và vật tư chăm sóc cây trồng. Nhờ đó, việc chăm sóc vườn bưởi trở nên nhẹ nhàng hơn, cây phát triển ổn định, chi phí nhân công cũng giảm đáng kể.

Ông Nết kể, trước đây mỗi lần tưới nước là cả một hành trình vất vả. Nhiều hôm phải dậy từ 3 giờ sáng, làm liên tục đến 7-8 giờ mới xong. Nay chỉ cần mở van hoặc bấm nút, nước có thể tưới đều khắp vườn. "Đối với người lớn tuổi như vợ chồng tôi, hệ thống tưới tự động giúp giảm rất nhiều công sức. Nhờ vậy chúng tôi có thể tiếp tục chăm sóc vườn bưởi tốt hơn" - ông Nết chia sẻ.

Cách đó không xa, ông Huỳnh Thanh Tâm (43 tuổi, ấp 8) lại chọn cho mình con đường khác: trồng dưa lưới trong nhà màng. Mô hình này đòi hỏi chi phí đầu tư lớn, đặc biệt là phần nhà màng và hệ thống tưới tự động. Khoảng ba năm trước, khi đang cần thêm nguồn lực để mở rộng sản xuất, ông Tâm được Hội Nông dân địa phương giới thiệu tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương.

Vườn dưa lưới trong nhà màng của ông Huỳnh Thanh Tâm

Ông Tâm bộc bạch, chính khoản vốn này đã giúp gia đình có thêm động lực để tái đầu tư, xây dựng thêm nhà màng mới và hoàn thiện hệ thống sản xuất. "Đối với nông dân, chi phí đầu tư ban đầu là rào cản rất lớn. Nếu phải vay thương mại với lãi suất cao thì nhiều người sẽ ngại. Nhờ nguồn vốn ưu đãi từ quỹ, chúng tôi yên tâm hơn khi đầu tư và áp dụng công nghệ mới" - ông Tâm nói.

Với ông Nguyễn Thanh Hưng (40 tuổi), người có hơn 15 năm gắn bó với nghề chăn nuôi bò, khoản 40 triệu đồng từ Quỹ David Dương cách đây hai năm đã giúp gia đình mua thêm bò giống tốt để tăng đàn. Bắt đầu từ vài con bò ban đầu vào năm 2009, đến nay chuồng bò của gia đình ông đã có khoảng 12 con. Mô hình chăn nuôi bò sinh sản mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Ông Nguyễn Thanh Hưng đang chăm sóc đàn bò

Theo ông Hưng, việc lựa chọn con giống tốt đóng vai trò quan trọng để nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Ông cũng đang tìm hiểu thêm những giải pháp kỹ thuật mới, như hệ thống nước uống tự động cho bò, để giảm công chăm sóc. "Trong tương lai, tôi mong tiếp tục được tiếp cận và xoay vòng nguồn vốn để cải tạo chuồng trại, từ đó nâng cao hiệu quả chăn nuôi" - ông Hưng bày tỏ.

Cơ hội vươn lên của nông dân

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ An cho biết, tại địa phương hiện có nhiều nguồn vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, trong đó Quỹ hỗ trợ cộng đồng David Dương được đánh giá là rất phù hợp với điều kiện của người dân.

Nguồn vốn này đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn nhỏ lẻ của người dân ở khu vực nông thôn. Nhờ vậy, nhiều hội viên đã đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, phát triển cây ăn trái và rau màu, cải thiện thu nhập và từng bước thoát nghèo. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn, Hội Phụ nữ địa phương còn thực hiện cơ chế luân chuyển nguồn vốn để nhiều hội viên khác có cơ hội tiếp cận.

Thông thường, mỗi chương trình hỗ trợ vốn có thời hạn khoảng hai năm. Khi kết thúc chu kỳ, nguồn vốn gốc được hoàn trả và tiếp tục quay vòng cho những hộ có nhu cầu mới. "Nhờ cách làm này, cùng một nguồn vốn nhưng có thể hỗ trợ được nhiều lượt hội viên khác nhau qua từng giai đoạn" - bà Vân cho biết.

Ở góc độ tổ chức nông dân, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ An cho rằng, khó khăn lớn nhất của nông dân hiện nay vẫn là thiếu vốn đầu tư. Nhiều người có kinh nghiệm sản xuất và mong muốn chuyển đổi mô hình kinh tế nhưng không đủ nguồn lực để bắt đầu. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ từ Công ty Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) do ông David Dương điều hành đã mở ra cơ hội mới cho nông dân địa phương.

Nguồn vốn từ doanh nghiệp giúp nhiều hộ có điều kiện mua giống cây trồng, vật nuôi, đầu tư sản xuất và từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. Nhờ vậy, không chỉ đời sống của từng gia đình được cải thiện mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.