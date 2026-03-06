Doanh nghiệp
06/03/2026 10:27

EVNGENCO3: Sản lượng điện tháng 1 tăng 14,27%



Sản lượng điện tháng 1 riêng Công ty mẹ tăng 14,27%. Trong tháng 2-2026, EVNGENCO3 tập trung cung ứng điện dịp Tết Nguyên đán với mục tiêu đạt 2,244 tỉ kWh.

Theo báo cáo định kỳ gửi đến các nhà đầu tư, Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3, mã PGV - sàn HoSE) ghi nhận kết quả kinh doanh tháng đầu năm tích cực, trong đó cụm nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ tiếp tục đóng góp lớn tới tăng trưởng sản lượng và doanh thu

Cụm nhà máy này ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng 64,72% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất trong các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, Nhiệt điện Mông Dương tăng 14,6%, điện mặt trời Vĩnh Tân tăng 25,2%, trong khi Thủy điện Buôn Kuốp duy trì sản lượng ổn định.

Tính chung trong tháng 1-2026, Công ty mẹ đạt sản lượng 2,028 tỉ kWh, tăng 14,27%. Toàn Tổng công ty đạt 2,372 tỉ kWh, tăng 16,29% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 7,45% kế hoạch năm. Các nhà máy vận hành an toàn, đáp ứng tốt yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tăng cao.

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ cũng là đơn vị thành viên có đóng góp lớn và dẫn dắt tăng trưởng doanh thu. Cụ thể, cụm Nhiệt điện Phú Mỹ đóng góp 1.255 tỉ đồng, tăng 42,52% và chiếm 44,2% tổng doanh thu sản xuất điện toàn Công ty mẹ. Các đơn vị còn lại gồm Vĩnh Tân chiếm 26,3%, Mông Dương 24,1% và Thủy điện Buôn Kuốp 5,4%. Nhờ đó, doanh thu sản xuất điện tháng 1-2026 của Công ty mẹ EVNGENCO3 đạt 3.267 tỉ đồng, tăng 9,51% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu tại các nhà máy thuộc EVNGENCO3

Trong khi doanh thu mở rộng, tình hình nhiên liệu đầu vào cũng ổn định. Giá khí thanh toán bình quân tại các nhà máy Phú Mỹ trong tháng 1-2026 ở mức 8,64 USD/mmBTU, nhích nhẹ so với cùng kỳ. Nguồn cung khí nội địa khu vực Đông Nam Bộ đạt 8,8 triệu m³/ngày; trong đó Phú Mỹ tiêu thụ khoảng 3,7 triệu m³/ngày. Các nhà máy không sử dụng LNG.

Theo kế hoạch, tháng 2-2026, EVNGENCO3 đặt mục tiêu sản lượng đạt 2,449 tỉ kWh, gồm 2,244 tỉ kWh từ Công ty mẹ và 205 triệu kWh các công ty cổ phần. Tổng công ty lập và triển khai các phương án nhằm đảm bảo cung ứng điện trong dịp đầu năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng thời, EVNGENCO3 tiếp tục triển khai các hợp đồng sửa chữa cho NMNĐ Vĩnh Tân 4, đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư, xúc tiến hợp tác đầu tư phát triển các nguồn điện mới như các dự án thủy điện mở rộng, điện mặt trời, điện khí LNG, điện linh hoạt.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025, EVNGENCO3 đặt mục tiêu sản lượng năm 2026 đạt 31,014 tỉ kWh. Trọng tâm đầu tư gồm Nhà máy điện linh hoạt Ninh Bình, Nhà máy điện LNG Long Sơn, các dự án điện mặt trời nổi trên hồ Srêpốk 3 và Buôn Kuốp, cùng dự án Thủy điện Srêpốk 3 mở rộng. Doanh nghiệp cũng đang xây dựng kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030, trong đó có phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính phục vụ chiến lược phát triển nguồn điện mới.

Vốn hóa thị trường EVNGENCO3 vượt 1,1 tỉ USD

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần là một trong 54 doanh nghiệp đạt mức vốn hóa hơn 1 tỉ USD trên sàn này, tính đến ngày 31-1-2026. Giá cổ phiếu PGV đã tăng hơn 15% trong một tháng trở lại đây. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25-2, giá cổ phiếu PGV của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đóng cửa ở mức 25.850 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường doanh nghiệp phát điện này đạt 29.041,65, tương đương 1,1 tỉ USD.

Văn Phong
từ khóa : sản lượng điện, EVNGENCO3, điện mặt trời, Nhiệt điện, Vĩnh Tân, Mông Dương
