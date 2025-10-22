Thị trường
22/10/2025 13:27

Dự án 5 tỷ USD của Novaland được điều chỉnh chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ bàn giao sản phẩm

NovaWorld Phan Thiet của Novaland hoàn thiện pháp lý then chốt, tiếp tục bàn giao hàng ngàn sản phẩm cho khách hàng trong giai đoạn cuối năm.

Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025 diễn ra sáng 12-10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 9 doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong đó, UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho dự án khu du lịch tổng hợp Thung lũng Đại Dương – tên thương mại NovaWorld Phan Thiet, do Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (thuộc Tập đoàn Novaland) làm chủ đầu tư. Dự án này có quy mô hơn 986 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ USD.

Tỉnh Lâm Đồng thực hiện trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp chiến lược trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, vào cuối tháng 6-2025, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định cho phép chuyển hình thức sử dụng đất đối với dự án NovaWorld Phan Thiet. Cụ thể, phần diện tích 3.810.986,7 m2 trong tổng diện tích 7.994.306,5 m2 đất thương mại dịch vụ thuộc dự án được cho phép chuyển từ hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

UBND tỉnh Bình Thuận giao các cơ quan chức năng liên quan thực hiện tính tiền thuê đất phải nộp đối với diện tích cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (chủ đầu tư dự án) đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Dự án 5 tỷ USD của Novaland được điều chỉnh chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ bàn giao sản phẩm - Ảnh 2.

Một góc khu đô thị kinh tế du lịch biển và giải trí NovaWorld Phan Thiet

Như vậy, với các quyết định vừa phê duyệt đã hoàn thiện bước pháp lý then chốt của dự án NovaWorld Phan Thiet. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và chuyển hình thức sử dụng đất đối với dự án là điều kiện tiên quyết để Novaland có cơ sở tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng để cấp vốn cho dự án tiếp tục triển khai, sớm đưa vào hoạt động đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 2 con số của địa phương.

Đặc biệt, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án đã thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết 68, tăng thêm niềm tin, tạo sức bật cho cộng đồng doanh nghiệp.

Hiện với dự án NovaWorld Phan Thiet, các ngân hàng đã cấp các gói tín dụng lên đến 7.558 tỷ đồng và đang giải ngân theo tiến độ. Đồng thời một số tổ chức tài chính cũng đã cam kết cung cấp thêm các gói vay khác để Novaland tiếp tục triển khai xây dựng và bàn giao sản phẩm tại các phân khu trong dự án.

Cụ thể, song song với phân khu Golf Villas và Florida 3.7 đã tăng tốc bàn giao và đang đi vào vận hành ổn định, phân khu Florida 3.6 đang được tăng tốc hoàn thiện với không khí sôi động trên khắp công trường dự án.

Dự án 5 tỷ USD của Novaland được điều chỉnh chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ bàn giao sản phẩm - Ảnh 3.

Không khí thi công sôi động trên toàn công trường dự án

Đến nay, dự án NovaWorld Phan Thiet đã bàn giao 1.500 sản phẩm biệt thự và nhà phố đến khách hàng, trong đó thực tế đã có hơn 750 căn biệt thự đã hoàn thiện và đi vào vận hành cho thuê, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai và cam kết phát triển dự án theo đúng lộ trình.

Là một dự án vận hành thật, hiệu quả thật, theo ghi nhận, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, NovaWorld Phan Thiet đã đón hơn 2 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm với hàng loạt sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí đặc sắc. Resort và biệt thự cho thuê luôn kín khách, công suất lấp đầy vượt kỳ vọng, đạt hơn 95%.

Dự án 5 tỷ USD của Novaland được điều chỉnh chủ trương đầu tư, đẩy nhanh tiến độ bàn giao sản phẩm - Ảnh 4.Novaworld Phan Thiet – điểm đến nghỉ dưỡng vui chơi, thể thao, ẩm thực chinh phục mọi du khách

Summer Fest 2025 tại NovaWorld Phan Thiet quy tụ các hoạt động thể thao, âm nhạc, thời trang, lễ hội ẩm thực,… khẳng định vị thế điểm đến lễ hội hàng đầu.

PV

