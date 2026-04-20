NovaGroup - “Đất dụng võ cho Nhân tài” với chính sách phúc lợi, lộ trình thăng tiến vượt trội

Sau thành công của 2 sự kiện Hội thảo Nhân tài năm 2025, NovaGroup tiếp tục khẳng định chiến lược thu hút và phát triển nguồn ứng viên chất lượng khi tổ chức Hội thảo Nhân tài lần 3, chủ đề "Đất dụng võ cho Nhân tài" vào ngày 18-4 vừa qua tại TP HCM đã thu hút hàng nghìn ứng viên chất lượng cao, chuẩn bị cho một giai đoạn tăng tốc mới.

Hội thảo "Đất dụng võ cho nhân tài" lần 3 của NovaGroup thu hút đông đảo ứng viên tiềm năng

.Thu hút nhân tài – kết nối hành trình sự nghiệp

Tham dự chương trình, các ứng viên bày tỏ sự ấn tượng với hệ sinh thái NovaGroup và trực tiếp tham gia phỏng vấn cùng Ban Lãnh đạo các Đơn vị chuyên môn & Công ty thành viên. Hàng trăm lượt phỏng vấn được thực hiện ngay trong ngày cho thấy sự chủ động từ cả hai phía khi doanh nghiệp sẵn sàng mở cửa và ứng viên sẵn sàng bước vào những thử thách lớn hơn.

Anh Minh Trí - một ứng viên Ban Marketing chia sẻ: "Điểm khác biệt là tôi không chỉ ứng tuyển, mà thực sự được đối thoại trực tiếp với nhà tuyển dụng để hiểu về môi trường và chân dung nhân sự mà Nova đang tìm kiếm. Các chia sẻ từ Ban Lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn giúp mình hiểu rõ vai trò, kỳ vọng và cả cơ hội phát triển dài hạn tại NovaGroup, hy vọng tôi sẽ có cơ hội tham gia vào hành trình tăng tốc của Tập đoàn."

Các ứng viên được trực tiếp tham gia phỏng vấn cùng Ban lãnh đạo các Đơn vị chuyên môn và Công ty thành viên.

Bứt phá sự nghiệp cùng môi trường chuyển đổi số toàn diện và hệ thống đào tạo chuyên sâu

Tại sự kiện, phiên tọa đàm "NovaGroup – Đất dụng võ cho Nhân tài" chia sẻ hành trình tái cấu trúc toàn diện mô hình vận hành cùng chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số toàn hệ sinh thái. Hệ thống được chuẩn hóa, dữ liệu được kết nối giúp nâng cao tốc độ & hiệu quả cho các quyết định từ vận hành đến chiến lược.

"Tại NovaGroup, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là hành trình tái cấu trúc toàn diện. Chúng tôi bắt đầu từ việc chuẩn hóa mô hình vận hành, sau đó xây dựng nền tảng công nghệ và dữ liệu dùng chung để đảm bảo tính kết nối và đồng nhất, từ đó ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và khả năng kiểm soát rủi ro trên toàn hệ thống." - Bà Nguyễn Thị Hồng Phước, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Tập đoàn NovaGroup chia sẻ.

Phiên tọa đàm "NovaGroup – Đất dụng võ cho Nhân tài" chia sẻ thông tin chi tiết về hệ thống phúc lợi toàn diện cũng như lộ trình phát triển tại NovaGroup.

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp, NovaGroup tiếp tục khẳng định chiến lược "lấy con người làm trọng tâm". Hệ thống chính sách đào tạo, phát triển nhân tài, và lộ trình thăng tiến vượt trội thu hút sự quan tâm lớn của các ứng viên tham gia sự kiện.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tập đoàn NovaGroup cho biết:"Tập đoàn xây dựng hệ thống đào tạo chuyên sâu dựa trên khung năng lực, lộ trình phát triển theo từng chức danh, với hơn 100 khóa học được cập nhật thường xuyên, giúp nhân viên nâng cao kiến thức và kỹ năng liên tục. Tại NovaGroup, đào tạo không dừng ở lý thuyết, mà hướng đến việc giúp mỗi cá nhân ứng dụng thực tiễn trong công việc, qua đó nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững cùng Tập đoàn."

Giữ chân nhân tài bằng nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn và chương trình thăng tiến vượt bậc

Một trong những nội dung quan trọng được chia sẻ tại Hội thảo là hệ thống phúc lợi toàn diện, từ thu nhập cạnh tranh, bảo hiểm NovaCare đến các đặc quyền trong hệ sinh thái. Bên cạnh đó, chương trình "Cán bộ Nguồn" và "Siêu Cán bộ Nguồn" được thiết kế nhằm rút ngắn lộ trình thăng tiến, tạo điều kiện để nhân tài đảm nhận vai trò quản lý trong thời gian ngắn.

Hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam vào năm 2030, NovaGroup tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển lấy con người làm trọng tâm. Hội thảo nhân tài NovaGroup lần 3: "Đất dụng võ cho Nhân tài" mở ra cơ hội để ứng viên khám phá lộ trình sự nghiệp hấp dẫn trong một hệ sinh thái đa ngành, nơi được xem là "đất dụng võ" dành cho những người sẵn sàng dấn thân, bứt phá, thử thách và đồng hành cùng Tập đoàn.