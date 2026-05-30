Độ ổn định của xi măng đến từ đâu? Công nghệ phía sau chất lượng xi măng Đồng Lâm

Với Xi măng Đồng Lâm, sự ổn định không đến từ may mắn mà được xây dựng trên nền tảng công nghệ kiểm soát chất lượng hiện đại và quy trình sản xuất chặt chẽ.

Khi lựa chọn xi măng, nhiều người thường quan tâm đến thương hiệu hoặc giá thành. Tuy nhiên, với các kỹ sư và đơn vị thi công, yếu tố được đánh giá cao hơn là khả năng duy trì chất lượng ổn định giữa các lô sản phẩm. Trong thực tế, một sản phẩm có chất lượng thiếu đồng đều có thể ảnh hưởng đến khả năng phối trộn, thời gian đông kết và chất lượng kết cấu. Đây là lý do vì sao các thương hiệu xi măng hiện đại ngày càng đầu tư mạnh hơn vào hệ thống kiểm soát chất lượng.

Công nghệ PGNAA - nền tảng của kiểm soát nguyên liệu chính xác

Một trong những nền tảng công nghệ nổi bật tại Đồng Lâm là hệ thống phân tích nhanh, kiểm soát chất lượng PGNAA. Đây là công nghệ cho phép phân tích và kiểm soát thành phần nguyên liệu theo thời gian thực trong quá trình sản xuất, giúp đảm bảo sự ổn định "trăm bao như một".

Theo ông Nguyễn Hữu Chi - Giám đốc Bộ phận Kỹ Thuật Sản Xuất và Nghiên Cứu Phát Triển, Công ty CP Xi Măng Đồng Lâm: "Hệ thống máy phân tích trực tuyến PGNAA giúp kiểm soát nguyên liệu gần như liên tục theo từng phút, một máy giúp kiểm soát chất lượng đá vôi nhập từ mỏ vào, và một máy kiểm soát chất lượng nguyên liệu ngay trước khâu nghiền Clinker. Hệ thống này góp phần đảm bảo chất lượng đồng nhất giữa các lô sản phẩm".

Phòng Điều khiển trung tâm, Nhà máy Xi Măng Đồng Lâm

Độ ổn định mang lại lợi ích gì trong thi công?

Đối với đơn vị thi công, một sản phẩm ổn định giúp quá trình sử dụng dễ kiểm soát hơn.

Xi măng Đồng Lâm sở hữu một số đặc tính hỗ trợ hiệu quả thi công như: Độ ổn định cao, Cường độ (độ chịu lực) sau 3 ngày vượt chuẩn TCVN tới 85%, giúp xi măng đông kết nhanh, tăng tốc thi công. Bên cạnh đó, nhu cầu nước thấp và đặc tính hồ dẻo phù hợp giúp hỗ trợ phối trộn thuận lợi hơn, cải thiện chất lượng vữa và bê tông, đồng thời tối ưu hiệu quả thi công. Ngoài ra, sản phẩm có cường độ 28 ngày vượt chuẩn tới 14%, giúp nâng cao khả năng chịu lực cho công trình. Đây là các chỉ số quan trọng đối với cả công trình dân dụng và hạ tầng.

Trong xây dựng dân dụng, phần lớn người tiêu dùng không trực tiếp theo dõi các thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, tác động của vật liệu lại thể hiện rõ trong quá trình sử dụng dài hạn. Một sản phẩm có chất lượng ổn định góp phần giảm rủi ro trong thi công và tạo nền tảng tốt hơn cho độ bền công trình. Đó cũng là lý do Xi măng Đồng Lâm lựa chọn phát triển dựa trên giá trị cốt lõi: ổn định, đáng tin cậy và được bảo chứng từ thực tế. Xi măng Đồng Lâm được tin chọn cho nhiều công trình trọng điểm miền Trung như: Hầm Đèo Cả, Hầm Hải Vân 2, Sân bay Quảng Trị, Sân bay Quốc tế Vinh, Cao tốc Bắc Nam, Thủy điện A Lin, Rào Trăng, Điện gió Quảng Bình, Quy Nhơn, cùng nhiều công trình tòa nhà thương mại tại Đà Nẵng. Đây là bảo chứng cho năng lực đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng trong thực tế thi công, cũng là lợi thế quan trọng trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn tới yếu tố độ bền, tính ổn định và mức độ an tâm khi lựa chọn vật liệu.

Các công trình tiêu biểu sử dụng xi măng Đồng Lâm trong thi công

Theo chị Dung, chủ một Đại lý Vật liệu xây dựng tại Huế: "Xi măng Đồng Lâm được người dân Huế tin chọn trong xây nhà nhờ tính ổn định cao, xây bền, ít nứt, cùng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tận tâm và kịp thời".

Đại lý chuẩn bị xuất xi măng Đồng Lâm đi giao cho công trình nhà dân dụng

Trong bối cảnh xây nhà là khoản đầu tư lớn của đời người, công nghệ phía sau mỗi bao xi măng không chỉ là câu chuyện nhà máy, mà là nền tảng cho sự an tâm dài lâu của mỗi công trình.

