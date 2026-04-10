Sức hút của “Đất dụng võ cho nhân tài - NovaGroup” trong chu kỳ tăng tốc mới

Từ tái thiết đến tăng tốc: Nhân sự là nền tảng cho chu kỳ phát triển mới

Trong lĩnh vực bất động sản, Novaland đã có những chuyển biến khả quan theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện và bàn giao tại các dự án trọng điểm như The Grand Manhattan, Victoria Village, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram.

Các dự án của Novaland đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bàn giao và cấp giấy chứng nhận.

Song song đó, Nova Service Group tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ – du lịch – giải trí, với hệ sinh thái gồm 15 đơn vị thành viên, phục vụ hơn 20.000 lượt khách mỗi ngày. Ở trụ cột tiêu dùng, Nova Consumer Group cũng đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp – tiêu dùng khép kín, góp phần gia tăng sức mạnh cho hệ sinh thái tích hợp.

Những chuyển biến tích cực này không chỉ phản ánh nội lực doanh nghiệp, mà còn mở ra dư địa phát triển lớn cho đội ngũ nhân sự trong giai đoạn tăng tốc mới.

Hội thảo Nhân tài 2026: Quy mô lớn, tuyển dụng trực tiếp, cơ hội nắm bắt ngay

NovaGroup tiếp tục phát đi thông điệp phục hồi và bước vào kỳ tăng trưởng mới thông qua sự kiện Hội thảo Nhân tài NovaGroup lần 1 – 2026, dự kiến diễn ra ngày 18.04.2026 tại Galleria Center (2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM), với vị trí tuyển dụng đa dạng, từ chuyên viên, chuyên viên cao cấp, chuyên gia đến các vị trí quản lý và lãnh đạo trong toàn hệ sinh thái.

Đây là chiến lược xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh, hướng tới mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam với quy mô 40.000 nhân sự vào năm 2030.

Điểm nhấn của sự kiện là mô hình phỏng vấn trực tiếp – phản hồi nhanh, cho phép ứng viên đối thoại với lãnh đạo và quản lý chuyên môn, tham gia phỏng vấn tại chỗ và rút ngắn đáng kể quy trình tuyển dụng. Cách tiếp cận này không chỉ giúp ứng viên thể hiện năng lực một cách trực diện, mà còn phản ánh phong cách quản trị tinh gọn, đề cao hiệu quả và năng lực thực của NovaGroup.

Các chương trình Hội thảo nhân tài do NovaGroup tổ chức luôn thu hút đông đảo sự tham gia của ứng viên

Môi trường "thực chiến" – nơi nhân sự được "tôi rèn" qua các dự án quy mô lớn

Với hệ sinh thái đa ngành và danh mục dự án quy mô lớn, NovaGroup không chỉ tạo ra cơ hội việc làm mà còn mang đến một môi trường "thực chiến", nơi mỗi cá nhân có thể trực tiếp tham gia vào các dự án có tốc độ triển khai cao và yêu cầu vận hành phức tạp. Tại đây, nhân sự được "tôi luyện" thông qua trải nghiệm thực tế, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng thích ứng và bản lĩnh trong môi trường áp lực cao.

Trong môi trường cạnh tranh cao, tốc độ phát triển sự nghiệp trở thành yếu tố then chốt đối với nhân sự. Tại NovaGroup, các chương trình như "Cán bộ Nguồn" và "Siêu Cán bộ Nguồn" được thiết kế như những "đường cao tốc" sự nghiệp, cho phép rút ngắn thời gian thăng tiến xuống chỉ còn từ 3 đến 6 tháng đối với những cá nhân có năng lực nổi bật.

Song song đó, hệ thống đào tạo được triển khai bài bản với hàng trăm chương trình mỗi năm, giúp nhân sự không chỉ nâng cao chuyên môn mà còn cập nhật các công cụ quản trị hiện đại và công nghệ mới, gắn liền với thực tiễn công việc, giúp người lao động nhanh chóng chuyển hóa kiến thức thành hiệu quả cụ thể.

Bên cạnh đó, chính sách thu nhập và phúc lợi được xây dựng cạnh tranh, đa dạng, bao gồm bảo hiểm sức khỏe NovaCare cho bản thân và người thân, cùng nhiều ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái như lưu trú, ẩm thực, giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Trong giai đoạn mới, NovaGroup đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ trong quản trị và vận hành, với mục tiêu số hóa toàn bộ quy trình trên nền tảng số, chiến lược "AI-First", với định hướng xây dựng Trung tâm AI, phát triển môi trường dữ liệu chung (CDE) và vận hành hệ sinh thái số One Nova.