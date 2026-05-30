SACOMBANK dẫn đầu doanh số thanh toán và chi tiêu thẻ JCB năm 2025

Các giải thưởng gồm: Merchant Sales Leadership 2025 - Ngân hàng dẫn đầu doanh số thanh toán thẻ 2025 và Spending Leadership 2025 - Ngân hàng dẫn đầu chi tiêu thẻ 2025 tại Hội nghị thường niên của JCB Việt Nam diễn ra ở Đà Nẵng vào ngày 28-5-2026 vừa qua.

Việc đồng thời được vinh danh ở cả hai hạng mục cho thấy năng lực phát triển toàn diện của SACOMBANK trong lĩnh vực thẻ, không chỉ ở quy mô hệ sinh thái chấp nhận thanh toán mà còn ở khả năng thúc đẩy nhu cầu chi tiêu và mức độ sử dụng thẻ của khách hàng. Đây cũng là kết quả từ chiến lược đầu tư dài hạn vào hạ tầng công nghệ, số hóa dịch vụ và phát triển các giải pháp tài chính phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại khi thanh toán không tiền mặt đang tiếp tục tăng trưởng mạnh tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, SACOMBANK liên tục mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán, đa dạng hóa ưu đãi tập trung vào các nhu cầu chi tiêu thiết yếu và đẩy mạnh kết nối với các đối tác thuộc lĩnh vực bán lẻ, du lịch, ẩm thực, giải trí và thương mại điện tử nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trong và ngoài nước. Song song đó, Ngân hàng cũng chú trọng nâng cao tính thuận tiện và an toàn trong giao dịch thông qua các nền tảng số, công nghệ bảo mật và khả năng tích hợp đa kênh.

Động lực tăng trưởng của mảng thẻ còn đến từ chiến lược phát triển danh mục sản phẩm theo từng phân khúc khách hàng. Hiện SACOMBANK đang phát hành đa dạng các dòng thẻ JCB, đáp ứng nhu cầu từ chi tiêu hằng ngày đến trải nghiệm cao cấp. Trong đó, thẻ tín dụng SACOMBANK JCB Ultimate là dòng thẻ cao cấp nhất của JCB với quyền lợi nổi bật về hoàn tiền lên đến 20% và các đặc quyền về golf, phòng chờ VIP sân bay trong nước và quốc tế dành cho khách hàng có nhu cầu chi tiêu lớn. Thẻ tín dụng SACOMBANK JCB mang đến nhiều ưu đãi mua sắm, ăn uống, du lịch và miễn phí chuyển đổi trả góp 0%; trong khi thẻ thanh toán SACOMBANK JCB Platinum sở hữu hệ tiện ích toàn diện như phòng chờ, golf, ẩm thực…

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị thường niên 2025 của JCB, SACOMBANK cũng từng được vinh danh ở hai hạng mục lớn gồm Leading Licensee in Spending Volume 2024 - Ngân hàng dẫn đầu tổng doanh số giao dịch thẻ JCB trong 8 năm liên tiếp và Leading Licensee in Merchant Sales Volume 2024 - Ngân hàng dẫn đầu doanh số thanh toán thẻ JCB trong 4 năm liên tiếp.

Việc tiếp tục được JCB vinh danh không chỉ là sự ghi nhận cho hiệu quả tăng trưởng của mảng thẻ SACOMBANK trong năm qua mà còn phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang thanh toán số và tiêu dùng không tiền mặt tại Việt Nam. Trong thời gian tới, SACOMBANK sẽ mở rộng hợp tác với JCB, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm đón đầu nhu cầu giao dịch ngày càng hiện đại, linh hoạt và cá nhân hóa của thị trường.