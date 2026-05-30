SACOMBANK đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026

Bà Nguyễn Phương Huyền - Thành viên BĐH SACOMBANK (thứ 5 từ trái sang) tham gia Lễ phát động chiến dịch “Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích” ngay sau Họp báo khởi đông Ngày Tài chính số 2026

Lấy chủ đề “Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số”, chương trình năm nay được chuyển đổi từ “Ngày không tiền mặt” (sự kiện do Báo Tuổi Trẻ tổ chức liên tục trong giai đoạn 2019 - 2025) sang “Ngày Tài chính số 2026”, tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới, sáng tạo và bắt nhịp xu hướng phát triển của nền kinh tế số.

Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra xuyên suốt tháng 6-2026 với nhiều nội dung được tổ chức trên quy mô lớn như chiến dịch chuyển đổi QR Pay “Một mã QR - Mở đa tiện ích”, gameshow “Đấu trường tài chính”, các Workshop - Talkshow - Hội thảo tư vấn tài chính toàn diện, cùng các hoạt động cộng đồng nổi bật như Lễ hội Tài chính số - Ting Ting Day! và tháng khuyến mại Shopping Season.

Thông qua những hoạt động đa dạng này, Ngày Tài chính số 2026 hướng đến mục tiêu thúc đẩy nâng cao nhận thức về tài chính số, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại, an toàn và minh bạch. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Chính phủ về thúc đẩy thanh toán số, đặt nền móng cho những bước tiến mới của tài chính, công nghệ trong tương lai.

Đồng hành cùng chương trình năm nay, SACOMBANK mang đến hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ đa dạng, phục vụ cho khách hàng cá nhân lẫn nhóm khách hàng hộ kinh doanh, tiểu thương, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

“Việc đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026 không chỉ là cơ hội để SACOMBANK giới thiệu các giải pháp tài chính số hiện đại mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Ngân hàng trong việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi số quốc gia và góp phần nâng cao trải nghiệm tài chính cho người dân”, đại diện SACOMBANK cho biết.

Chương trình nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, trong đó có SACOMBANK

Đồng hành cùng chuỗi hoạt động của Ngày Tài chính số 2026, SACOMBANK sẽ triển khai nhiều hoạt động khuyến mại và kết nối với khách hàng trên đa nền tảng. Đặc biệt, tại Lễ hội Tài chính số - Ting Ting Day! diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các giải pháp thanh toán số, thẻ và ứng dụng ngân hàng số SACOMBANK PAY.

Bên cạnh đó, SACOMBANK cũng mang đến chương trình giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới VietQRGlobal. Hiện Ngân hàng đã triển khai thanh toán QR xuyên biên giới hai chiều với Thái Lan, Lào và Campuchia; đồng thời cho phép du khách từ Trung Quốc và Hàn Quốc thanh toán QR tại Việt Nam thông qua SACOMBANK PAY. Giải pháp này góp phần hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương và các đơn vị dịch vụ tiếp cận thuận tiện hơn với nhóm khách hàng quốc tế, đặc biệt tại các địa phương du lịch.

Trong những năm qua, SACOMBANK liên tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số toàn diện thông qua việc nâng cấp nền tảng ngân hàng số, ứng dụng công nghệ vào sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hợp tác với nhiều đối tác trong các lĩnh vực giao thông, thương mại, giáo dục, tiêu dùng…

SACOMBANK tiên phong phát triển tín dụng xanh thông qua các sản phẩm, dịch vụ tài chính hướng đến phát triển bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường

Việc tiếp tục đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026 là một trong những hoạt động thể hiện vai trò tích cực của SACOMBANK trong hành trình phát triển hệ sinh thái tài chính số hiện đại, hướng đến mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu thanh toán và quản lý tài chính ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp.