03/09/2025 15:47

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80

Pharmacity khép lại chuỗi hoạt động trong đại lễ A80, ghi dấu ấn đẹp về sự tri ân và trách nhiệm với cộng đồng trong dịp Quốc khánh.

Từ 27-8 đến 02-9, hệ thống nhà thuốc Pharmacity đã trao hơn 40.000 chai nước suối đóng chai và hàng nghìn quạt tay tại các điểm trung tâm gần quảng trường Bà Đình (Hà Nội), góp phần giúp người dân và du khách giữ sức khỏe khi di chuyển trong không khí lễ hội.

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80- Ảnh 1.

CEO Pharmacity – Ông Deepanshu Madan tự tay trao nước, gửi lời chúc

Sự xuất hiện của CEO Pharmacity – Ông Deepanshu Madan - là điểm nhấn đặc biệt. Ông di chuyển liên tục, tự tay trao nước, gửi lời chúc "đi lại an toàn, vui khỏe". Người dân bất ngờ với khi nhận những chai nước từ vị CEO người nước ngoài của Pharmacity. Sự gần gũi đó khiến mọi khoảng cách được xóa nhòa.

Nhiều khoảnh khắc đáng nhớ được ghi lại: các cựu chiến binh và gia đình có trẻ nhỏ được ưu tiên trước nhất; những cụ ông, cụ bà dừng chân nghỉ đôi chút rồi tiếp tục hành trình trong sự hỗ trợ tận tình; mọi người liên tục nhắc nhau thu gom rác giữ gìn vệ sinh môi trường.

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80- Ảnh 2.

Những chai nước mát được trao tận tay người dân

Ở các điểm đông, dược sĩ Pharmacity phối hợp Trung tâm Y tế Thành phố Hà Nội đánh giá nhanh những trường hợp có vấn đề về sức khỏe; hỗ trợ làm mát, hướng dẫn người dân uống nước từng ngụm nhỏ và theo dõi cho tới khi ổn định — những can thiệp đúng lúc giúp hàng ngàn người an tâm hơn trong những ngày Đại lễ. Theo thống kê, có hơn 50 trường hợp đã được Trạm sức khỏe của Pharmaciy hỗ trợ kịp thời.

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80- Ảnh 3.

Hơn 50 trường hợp được hỗ trợ y tế kịp thời tại Trạm sức khỏe Pharmacity

Hoạt động lần này nối dài mạch sẻ chia đã được Pharmacity duy trì ở các dịp lễ lớn. Ngày 30-4 trước đó, tại TP HCM Pharmacity đã phát tặng hơn 30.000 chai nước cùng hàng chục nghìn quạt tay, nhận về nhiều phản hồi tích cực của người dân và du khách tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ Nam ra Bắc, tinh thần đồng hành vì sức khỏe cộng đồng được thể hiện nhất quán thông qua những hoạt động này.

Khi A80 khép lại, những bức ảnh đẹp còn ở lại: dòng người mỉm cười với chai nước mát tay, một cái gật đầu thay lời cảm ơn, và ánh mắt an tâm khi có nhân viên y tế đứng gần.

Pharmacity tự hào được đồng hành cùng sự kiện quan trọng của đất nước, tiếp tục cam kết duy trì các điểm hỗ trợ sức khỏe phù hợp bối cảnh, để mỗi mùa lễ hội là một mùa an toàn, văn minh và đáng nhớ.

Những khoảnh khắc đẹp tại các trạm sức khỏe Pharmacity đồng hành cùng A80- Ảnh 4.Pharmacity phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch chăm sóc sức khỏe người dân dịp đại lễ 2-9

Pharmacity đồng hành Đại lễ 2-9 với chuỗi hoạt động hỗ trợ y tế, phát nước miễn phí, khẳng định cam kết vì sức khỏe và trải nghiệm trọn vẹn của người dân.

