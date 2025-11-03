Mondelez Kinh Đô Việt Nam có Tổng giám đốc mới, hướng tới giai đoạn tăng trưởng mới

Ông Vaibhav Bhanchawat giữ chức Tổng giám đốc, kế nhiệm ông Anil Viswanathan sau 3 năm dẫn dắt và ghi dấu ấn với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực. Ông Anil hiện đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Bộ phận Tiếp thị khu vực Bắc và Tây Âu của Tập đoàn Mondelēz International.

Ông Vaibhav Bhanchawat có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh và chăm sóc sức khỏe, từng giữ nhiều vị trí điều hành cấp cao tại các thị trường chiến lược như Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Nigeria và Việt Nam. Ông được đánh giá cao nhờ tư duy chiến lược, khả năng dẫn dắt chuyển đổi và xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Trở lại Việt Nam với vai trò mới, ông Vaibhav cho biết Mondelez Kinh Đô sẽ tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành thực phẩm ăn nhẹ, tập trung đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng danh mục thương hiệu phù hợp xu hướng tiêu dùng. Đồng thời, doanh nghiệp thúc đẩy phát triển con người, xây dựng môi trường làm việc đa dạng – hòa nhập và triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội gắn với phát triển bền vững.

Sự bổ nhiệm này khẳng định cam kết lâu dài của Mondelēz International đối với thị trường Việt Nam, đồng thời thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chiến lược tăng trưởng khu vực của tập đoàn.