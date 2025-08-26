Doanh nghiệp
Đây là năm thứ hai liên tiếp Mondelez Kinh Đô được xướng tên, tiếp tục khẳng định chiến lược “lấy con người làm trọng tâm”.

Mondelez Kinh Đô Việt Nam vừa ghi dấu ấn nổi bật khi cùng lúc đạt 2 hạng mục quan trọng tại HR Asia Awards 2025: "Best Companies to Work for in Asia 2025" (Nơi làm việc tốt nhất Châu Á) và "Most Caring Company Award 2025" (Doanh nghiệp chăm sóc nhân viên tốt nhất).

HR Asia Awards là giải thưởng uy tín khu vực. Việc được vinh danh phản ánh sự gắn kết, hài lòng và tự hào của nhân viên khi đồng hành cùng doanh nghiệp.

Mondelez Kinh Đô được vinh danh tại HR Asia Awards 2025- Ảnh 1.

Đại diện Mondelez Kinh Đô Việt Nam nhận giải thưởng

Bà Trần Ngọc Liên, Giám đốc Nhân sự Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: "Thành tích này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc phát triển kinh doanh song song với phát triển con người. Năm 2025 cũng là cột mốc 10 năm của Mondelez Kinh Đô tại Việt Nam, hành trình nuôi dưỡng nhân tài và xây dựng văn hóa gắn kết bền vững."

Không chỉ được vinh danh tại HR Asia Awards, Mondelez Kinh Đô nhiều năm liền góp mặt trong "Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" và nhận chứng nhận "Top Employer" toàn cầu, khẳng định vị thế một trong những môi trường làm việc hàng đầu khu vực.

