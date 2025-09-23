Doanh nghiệp
23/09/2025 15:38

Mondelez Kinh Đô lần đầu công bố Báo cáo Xu hướng ăn nhẹ tại Việt Nam

Công ty Mondelez Kinh Đô vừa ra mắt Báo cáo Xu hướng Ăn nhẹ – State of Snacking Report 2024, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

Báo cáo mang đến góc nhìn toàn diện về sự thay đổi trong thói quen, kỳ vọng và giá trị đang định hình cách người Việt ăn nhẹ ngày nay.

Mondelez Kinh Đô lần đầu công bố Báo cáo Xu hướng ăn nhẹ tại Việt Nam- Ảnh 1.

Khảo sát do The Harris Poll thực hiện trực tuyến từ tháng 10-2024 đến tháng 1-2025, với sự tham gia của người tiêu dùng Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, là một phần của nghiên cứu toàn cầu tại 12 thị trường trọng điểm. Kết quả cho thấy, 95% người Việt ăn nhẹ ít nhất một lần mỗi ngày, coi đây là phần tất yếu trong đời sống. Đáng chú ý, ăn nhẹ không chỉ bổ sung năng lượng mà còn gắn với chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc, khi 93% người tham gia cho biết họ ăn nhẹ để tìm sự thoải mái, 88% coi đó là cách tự thưởng sau ngày làm việc.

Ngoài yếu tố dinh dưỡng, xu hướng ăn nhẹ bền vững cũng được đề cao, với 78% người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn sản phẩm có nguyên liệu thân thiện môi trường. Đại diện Mondelez Kinh Đô nhấn mạnh, việc công bố báo cáo tại Việt Nam đánh dấu cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đổi mới, phát triển các sản phẩm ăn nhẹ chất lượng, đáp ứng nhu cầu đa dạng và góp phần xây dựng tương lai bền vững.

