Long Hải - miền biển 300 năm tuổi nhiều tiềm năng chinh phục khách quốc tế

Miền biển nguyên sơ hơn 300 năm tuổi của TP HCM

Tư liệu địa phương, cộng đồng cư dân Long Hải hình thành từ khoảng thế kỷ XVII, gắn liền với hoạt động khai thác biển và tín ngưỡng. Dấu tích văn hóa còn được lưu giữ qua lễ hội Dinh Cô Nghinh Ông, đền Dinh Cô, Mộ Cô, thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, các nghi thức cầu mưa thuận gió hòa và những câu chuyện dân gian liên quan đến tín ngưỡng biển cả.

Lễ hội Dinh Cô được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2023

Lễ hội Dinh Cô là một trong những biểu tượng văn hóa lớn của Long Hải, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Được tổ chức thường niên vào tháng Hai âm lịch hằng năm, lễ hội gồm phần rước, cúng tế và sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo người dân địa phương cùng một lượng du khách quốc tế quan tâm đến văn hóa.

Song song đó, đời sống làng chài giữ vai trò là "chất liệu văn hóa sống". Du khách có thể trải nghiệm các chợ hải sản vào sáng sớm, tham quan làng chài hoặc thưởng thức các món ăn được chế biến theo kiểu bản địa.

So với các bãi biển đã phát triển mạnh về thương mại, Long Hải vẫn duy trì được hệ cảnh quan nguyên sơ và mật độ xây dựng vừa phải. Bờ cát dài, sóng êm, ít chen chúc và khí hậu ôn hòa quanh năm tạo cảm giác thư thái, phù hợp cho những du khách ưu tiên nghỉ dưỡng, tái tạo năng lượng.

Cảnh sắc thiên nhiên Long Hải giao hòa giữa rừng và biển

Không chỉ có biển, Long Hải còn nằm tựa lưng vào dãy núi Minh Đạm. Hệ sinh thái rừng - biển giao thoa giúp du khách có thêm nhiều hình thức trải nghiệm như trekking, tham quan căn cứ lịch sử Minh Đạm. Những cung đường chạy xe dọc đèo Nước Ngọt cũng được nhiều du khách yêu thích.

Du lịch Long Hải đứng trước cơ hội tiếp cận du khách quốc tế

Bối cảnh chung của du lịch Việt Nam đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo thống kê, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 12,2 triệu lượt, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, lượng khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là đường bộ và đường thủy. Các quốc gia có số lượng du khách đến Việt Nam nhiều nhất gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, cùng với các thị trường châu Âu và châu Đại Dương như Đức, Úc…

Tờ báo chuyên về du lịch Mỹ - Travel off Path từng nhận định sức hút của Việt Nam không chỉ nằm ở thắng cảnh mà còn bởi lịch sử vô cùng phong phú gắn liền với nền văn hóa, tín ngưỡng, phong tục cổ truyền và cả những vết sẹo chiến tranh.

Trong bức tranh chung đó, Long Hải sở hữu nhiều yếu tố mà du khách quốc tế thường tìm kiếm khi đến Việt Nam, từ cảnh quan nguyên sơ đến chiều sâu văn hóa.

Long Hải ngày càng nâng cấp chất lượng lưu trú nhờ các khu nghỉ dưỡng cao cấp

Xu hướng wellness travel (du lịch phục hồi sức khỏe) cũng được xem là phù hợp với điều kiện khí hậu của Long Hải. Không khí biển ôn hòa, không quá đông đúc và có nhiều không gian xanh tự nhiên tạo điều kiện phát triển các dịch vụ yoga, thiền, spa trị liệu… Một số khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Long Hải, nổi bật là Charm Resort Long Hải đang hướng đến khai thác lợi thế này, xây dựng sản phẩm dịch vụ gắn liền với thiên nhiên.

Charm Resort Long Hải hiện được xem là một trong những resort quy mô lớn tại khu vực, với gần 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng và 24 biệt thự hướng biển. Đại diện đơn vị phát triển cho biết, resort hợp tác với thương hiệu vận hành quốc tế Vienna House by Wyndham nhằm xây dựng quy trình dịch vụ chuẩn hóa, đảm bảo trải nghiệm lưu trú chuyên nghiệp cho du khách.

Theo vị đại diện, việc nâng cấp hạ tầng lưu trú tại Long Hải là một trong những yếu tố then chốt để phát triển du lịch. "Du khách có thể yêu thích cảnh quan và văn hóa bản địa, nhưng họ vẫn cần một không gian nghỉ ngơi thoải mái, đủ tiêu chuẩn để tận hưởng trọn vẹn hành trình. Từ đó mới có thể giữ chân và khiến du khách quay trở lại Long Hải," ông chia sẻ.

Một góc bên trong khu nghỉ dưỡng Charm Resort Long Hải

Ông Leon Dolle - Tổng quản lý Vienna House by Wyndham Charm Resort Long Hải cho biết thêm, định hướng phát triển tại đây là kết hợp hài hòa giữa tiện nghi hiện đại và không gian mở kết nối với thiên nhiên, đồng thời tôn trọng bối cảnh văn hóa địa phương. "Trải nghiệm cảnh quan và văn hóa bản địa được lồng ghép trong dịch vụ nghỉ dưỡng tiện nghi, tạo nên một sản phẩm du lịch toàn diện, phù hợp với thị hiếu của cả du khách trong nước lẫn quốc tế," ông nói.

Bên cạnh yếu tố dịch vụ, lợi thế vị trí cũng được xem là điều kiện quan trọng để Long Hải mở rộng khả năng đón khách. Khu vực này nằm gần trung tâm TP HCM và kết nối thuận tiện đến sân bay quốc tế Long Thành. Khi sân bay chính thức đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ Long Thành đến Long Hải dự kiến chỉ khoảng 45 phút.

Nhờ lợi thế sẵn có về cảnh quan biển và nền văn hóa lâu đời, vùng biển hơn 300 năm tuổi này đang nằm trong nhóm điểm đến được quan tâm khi sân bay Long thành đi vào khai thác.