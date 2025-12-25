Thị trường
25/12/2025 18:00

THD Travel & Event – Khẳng định uy tín, kiến tạo giá trị bền vững trong ngành tổ chức sự kiện

In bài viết

Trong bối cảnh ngành tổ chức sự kiện và du lịch ngày càng chuyên nghiệp, THD Travel & Event khẳng định vị thế uy tín, sáng tạo, được nhiều doanh nghiệp tin chọn

Uy tín được xây dựng từ kinh nghiệm và chất lượng thực tế

Có mặt trên thị trường nhiều năm, THD Travel & Event (THD) đã tổ chức thành công hàng trăm sự kiện đa dạng, với quy mô linh hoạt từ các chương trình nhỏ, chuyên biệt đến những sự kiện lớn quy mô hàng chục ngàn người tham dự. Uy tín của THD được tạo dựng bền bỉ thông qua chất lượng từng dự án, sự chỉn chu trong quy trình và tinh thần trách nhiệm trong vận hành.

Doanh nghiệp tự hào là đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu uy tín trong nhiều lĩnh vực như Liteon, HGS, VinFast, Samsung, Electrolux, Casper, VietinBank, Vietcombank… Việc đồng hành cùng các thương hiệu lớn là minh chứng rõ nét cho năng lực đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, an toàn và hiệu quả truyền thông.

THD Travel & Event – Khẳng định uy tín, kiến tạo giá trị bền vững trong ngành tổ chức sự kiện - Ảnh 1.

THD Travel & Event – Đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp.

Hệ sinh thái dịch vụ đa dạng – giải pháp trọn gói cho doanh nghiệp

THD Travel & Event cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, du lịch doanh nghiệp và trải nghiệm thương hiệu. Danh mục dịch vụ trải dài từ tổ chức các sự kiện doanh nghiệp như khai trương, khánh thành, động thổ, ra mắt sản phẩm, lễ kỷ niệm, hội nghị – hội thảo, year end party, family day đến các chương trình vinh danh.

Doanh nghiệp cũng đảm nhiệm tổ chức lễ hội, đại nhạc hội, sự kiện nội bộ quy mô lớn; triển khai các chương trình teambuilding với concept sáng tạo, góp phần gắn kết và lan tỏa văn hóa đội ngũ.

Bên cạnh đó, THD Travel & Event phát triển mảng lữ hành quốc tế, tổ chức tour doanh nghiệp trong và ngoài nước, tour kết hợp hội nghị – sự kiện (MICE) với tiêu chuẩn dịch vụ cao, lịch trình tối ưu và trải nghiệm an toàn.

Hệ sinh thái dịch vụ còn bao gồm thiết kế – sản xuất sự kiện từ sân khấu, booth trải nghiệm, âm thanh, ánh sáng, LED đến hệ thống nhận diện và visual, cùng dịch vụ quà tặng doanh nghiệp mang tính cá nhân hóa theo thương hiệu và các giải pháp truyền thông như quay phim, chụp ảnh, video recap, livestream và hỗ trợ PR, nhằm tối đa hóa giá trị truyền thông cho mỗi sự kiện.

Việc sở hữu hệ sinh thái dịch vụ đa dạng giúp THD không chỉ là đơn vị tổ chức, mà còn là đối tác chiến lược, đồng hành cùng doanh nghiệp từ ý tưởng đến triển khai và lan tỏa giá trị thương hiệu.

Mạng lưới hoạt động rộng khắp toàn quốc

Hiện nay, THD Travel & Event hoạt động với hai chi nhánh chính tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đóng vai trò trung tâm điều phối và triển khai các dự án trên toàn quốc. Sự hiện diện tại hai đầu đất nước thể hiện cam kết cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện – hội nghị chuyên nghiệp, đồng bộ và chất lượng cao.

THD Travel & Event – Khẳng định uy tín, kiến tạo giá trị bền vững trong ngành tổ chức sự kiện - Ảnh 2.

Ông Hoàng Văn Tuân - Giám đốc điều hành CEO THD Travel & Event.

Tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững

Chia sẻ về định hướng phát triển, ông Hoàng Văn Tuân – CEO THD Travel & Event cho biết: "Chúng tôi không đặt mục tiêu trở thành đơn vị tổ chức nhiều sự kiện nhất, mà là đơn vị được khách hàng tin tưởng và đồng hành lâu dài nhất."

Theo ông Tuân, chiến lược của THD tập trung vào chuẩn hóa vận hành, đầu tư con người và phát triển sáng tạo gắn với giá trị doanh nghiệp, hướng tới tăng trưởng bền vững và mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Với nền tảng uy tín được khẳng định qua những dự án lớn cùng chiến lược phát triển rõ ràng, THD đang từng bước khẳng định vị thế là đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, đáng tin cậy và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN THD (THD TRAVEL & EVENT)

Hotline/Zalo: 0968 34 2020

Địa chỉ:

Trụ sở chính: 69 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

Văn phòng TP. HCM: Tầng 2 tòa TKG số 124 Bạch Đằng, Phường Tân Xuân Hòa , TP Hồ Chí Minh

Website: https://thdevents.com.vn/

Email: marketing@thdtravel.com.vn

PV
từ khóa : THD Travel & Event
Hạ tầng tỷ đô, pháp lý hoàn chỉnh tạo lực đẩy cho BĐS khu Tây TP HCM cuối năm

Hạ tầng tỷ đô, pháp lý hoàn chỉnh tạo lực đẩy cho BĐS khu Tây TP HCM cuối năm

Thị trường 19:30

Trong bức tranh đô thị đa trung tâm, khu Tây TP HCM đang bước vào giai đoạn bứt phá nhờ loạt dự án hạ tầng tỷ đô và quỹ đất dồi dào cùng mức giá hấp dẫn.

Keyshu khuấy đảo thị trường skincare với sự kiện "Tinh Túy Hồn Việt, Phục Hồi Đỉnh Cao"

Keyshu khuấy đảo thị trường skincare với sự kiện "Tinh Túy Hồn Việt, Phục Hồi Đỉnh Cao"

Thị trường 16:00

Keyshu chính thức ra mắt Cicamax Refine Serum, mang tinh túy rau má Việt kết hợp khoa học hiện đại, hướng tới phục hồi da chuyên sâu.

Giàn khoan PV DRILLING IX về đến Vũng Tàu sau khi vượt 12.855,6 hải lý

Giàn khoan PV DRILLING IX về đến Vũng Tàu sau khi vượt 12.855,6 hải lý

Doanh nghiệp 14:14

6 giờ sáng 25-12-2025, giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã về đến Vũng Tàu, TP HCM

Vinmec Central Park: 10 năm tiên phong chuẩn quốc tế, mở lối cho y học dựa trên giá trị

Vinmec Central Park: 10 năm tiên phong chuẩn quốc tế, mở lối cho y học dựa trên giá trị

Dinh dưỡng – Sức khỏe 14:13

Ngày 26-12-2015, Vinmec Central Park chính thức mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên.

Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN: Động lực mới cho làn sóng đầu tư công nghiệp Khánh Hòa giai đoạn 2026

Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN: Động lực mới cho làn sóng đầu tư công nghiệp Khánh Hòa giai đoạn 2026

Thị trường 12:00

Tháng 12-2025, tại Vinpearl Landmark 81, Công ty Cổ phần Đầu tư VCN tham dự Diễn đàn Khu công nghiệp 2025.

Đón năm mới rạng nụ cười cùng TPBank: Khi niềm vui bắt đầu từ những trải nghiệm được thấu hiểu

Đón năm mới rạng nụ cười cùng TPBank: Khi niềm vui bắt đầu từ những trải nghiệm được thấu hiểu

Ngân hàng 10:42

Giáng sinh tại TPBank không chỉ được thắp sáng bằng ánh đèn lễ hội, mà bằng hành trình trải nghiệm được thiết kế xuyên suốt.

Kỷ nguyên chọn lọc tài chính: Khi người Việt ưu tiên an toàn trước mọi biến động

Kỷ nguyên chọn lọc tài chính: Khi người Việt ưu tiên an toàn trước mọi biến động

Ngân hàng 10:40

Trong bối cảnh kinh tế những tháng cuối năm vẫn đầy nhiễu động, người Việt chuyển hướng ưu tiên những kênh an toàn và minh bạch để bảo vệ tài sản.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn