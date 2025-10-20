Thị trường
20/10/2025 08:00

Du lịch Long Hải chuyển mình với tổ hợp nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao đầu tiên

Charm Resort Long Hải sắp vận hành chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp, góp phần nâng tầm dịch du lịch Long Hải, trở thành điểm đến lý tưởng gần TP HCM.

Long Hải - viên ngọc tiềm năng trên bản đồ du lịch phía Nam

Sau khi Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức sáp nhập với TP HCM, Long Hải trở thành một phần quan trọng trong cấu trúc siêu đô thị năng động phía Nam. Từ đó, hình thành trục đô thị biển Cần Giờ - Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm, tạo không gian phát triển bền vững cho các loại hình du lịch ven biển.

Du lịch Long Hải chuyển mình với tổ hợp nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao đầu tiên - Ảnh 1.

Cách TP HCM chưa đầy 90 phút di chuyển cùng thiên nhiên hoang sơ, Long Hải trở thành điểm du lịch, nghỉ dưỡng được đông đảo du khách lựa chọn

Nằm cách TP HCM chỉ khoảng 90 phút di chuyển qua cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Long Hải trở thành điểm đến yêu thích cho những chuyến du lịch cuối tuần. Vừa gần gũi, vừa đủ tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, Long Hải mang đến một lựa chọn lý tưởng để thư giãn và nạp lại năng lượng.

Long Hải còn là vùng đất có nền tảng du lịch lâu đời. Với hệ sinh thái đa dạng từ biển, rừng đến các điểm du lịch văn hóa, tâm linh, nơi đây dễ dàng chiều lòng du khách nhiều lứa tuổi, nhiều sở thích.

Hành trình đến Long Hải có thể bắt đầu bằng việc khám phá làng chài truyền thống, tham quan khu căn cứ Minh Đạm, dừng chân tại Lăng Cô, lễ hội làng nghề hay ghé thăm thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên. Không gian nơi đây vẫn giữ được nét nguyên sơ, chưa bị đô thị hóa dày đặc, rất phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hệ thống dịch vụ du lịch và lưu trú tại Long Hải vẫn còn thiếu đồng bộ. Sự hạn chế về cơ sở hạ tầng, dịch vụ cao cấp khiến địa phương chưa phát huy hết tiềm năng vốn có. Chính vì thế, sự xuất hiện của những dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn sẽ tạo lực đẩy cho sự chuyển mình của ngành du lịch địa phương.

Charm Resort Long Hải: "cú hích" làm mới diện mạo du lịch địa phương

Tọa lạc ngay mặt tiền tuyến đường ven biển Võ Thị Sáu, kế bên là đường số 14 nối thẳng ra biển, Charm Resort Long Hải được quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích cao cấp lần đầu tiên có mặt tại khu vực. Không chỉ cung cấp nơi lưu trú, dự án tạo ra hệ sinh thái nghỉ dưỡng trọn vẹn từ giải trí, thư giãn đến trải nghiệm ẩm thực và chăm sóc sức khỏe.

Du lịch Long Hải chuyển mình với tổ hợp nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao đầu tiên - Ảnh 2.

Hồ bơi nước mặn đã hoàn thiện tại Charm Resort Long Hải

Du khách đến Charm Resort Long Hải có thể thư giãn tại khu spa trị liệu chuẩn Hàn Quốc, đắm mình trong hồ bơi nước mặn hay tận hưởng không khí sống động tại Pool Bar với tầm nhìn ôm trọn miền biển Long Hải đẹp như tranh vẽ.

Dự án cũng chăm chút đến từng chi tiết nhỏ trong trải nghiệm khách hàng. Với khu vực Kidzone, hồ bơi trẻ em và sân chơi khô và nước ngoài trời, các gia đình có con nhỏ có thể an tâm để cả nhà cùng nghỉ ngơi và vui chơi.

Những ai yêu thích ẩm thực sẽ hài lòng với chuỗi nhà hàng đa phong cách tại đây, từ hải sản địa phương tươi ngon đến những món Á - Âu hiện đại, được phục vụ trong không gian sang trọng như All-day dining, Cigar lounge hay tổ chức tiệc BBQ ngay bãi biển.

Du lịch Long Hải chuyển mình với tổ hợp nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao đầu tiên - Ảnh 3.

Chuỗi tiện ích tại Charm Resort Long Hải được thiết kế khoa học, liên hoàn và không lặp lại, mở ra không gian trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Một điểm cộng lớn khác của Charm Resort Long Hải chính là mô hình nghỉ dưỡng kết hợp MICE - hội họp, sự kiện, khen thưởng dành cho khách đoàn doanh nghiệp. Không gian ballroom rộng rãi cùng hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp giúp dự án trở thành nơi tổ chức sự kiện lý tưởng.

Với việc mở rộng hệ sinh thái tiện ích, Charm Resort Long Hải vừa làm giàu trải nghiệm cho du khách, đồng thời tăng khả năng sinh lời cho chủ sở hữu. Bởi khi có nhiều hoạt động để khám phá và tận hưởng, du khách có xu hướng kéo dài kỳ nghỉ, chi tiêu nhiều hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lợi nhuận thu về cho nhà đầu tư càng lớn.

Theo chính sách hiện tại, các nhà đầu tư tại Charm Resort Long Hải được hưởng 90% lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, bao gồm doanh thu phòng lưu trú, ẩm thực (F&B) và các tiện ích nội khu. Nhờ đó, mỗi trải nghiệm mới không chỉ góp phần giúp Long Hải dịch chuyển từ điểm du lịch ngắn hạn sang dài hạn mà còn trực tiếp tạo giá trị kinh tế thiết thực cho các chủ sở hữu.

Du lịch Long Hải chuyển mình với tổ hợp nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao đầu tiên - Ảnh 4.

Lưng tựa núi Minh Đạm, hướng biển Đông, Charm Resort Long Hải sở hữu lợi thế hiếm có về phong thủy và cảnh quan, hứa hẹn cơ hội sinh lời hấp dẫn từ năm 2026.

PV

