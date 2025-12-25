Thị trường
25/12/2025 16:00

Keyshu khuấy đảo thị trường skincare với sự kiện "Tinh Túy Hồn Việt, Phục Hồi Đỉnh Cao"

Keyshu chính thức ra mắt Cicamax Refine Serum, mang tinh túy rau má Việt kết hợp khoa học hiện đại, hướng tới phục hồi da chuyên sâu.

Ca sĩ LyLy, ca sĩ Anh Tú, TS.BS Nguyễn Ngọc Trai cùng dàn Influencers nổi bật như Vickiee.bae, Cô Học Chăm Da, Tomskincare, Nàng Mơ... đã hội ngộ tại sự kiện ra mắt tinh chất phục hồi chuyên sâu Cicamax Refine Serum của Keyshu.

Keyshu đã tổ chức sự kiện "Tinh Túy Hồn Việt, Phục Hồi Đỉnh Cao" trong 2 ngày 06-07.12 tại Trung tâm thương mại Gigamall Thủ Đức.

"Cặp đôi hàng xóm" LyLy & Anh Tú xuất hiện với màn "chemistry" ngọt lịm

Tâm điểm là sự xuất hiện của LyLy và Anh Tú. Màn kết hợp bùng nổ chemistry đã làm nóng không khí với lần đầu trình diễn live bản hit "Giữa Hòa Bình". Cặp đôi còn tương tác, trao quà độc quyền và phát động chiến dịch "Hành trình đồng hành phục hồi".

Sự kiện mở ra không gian trải nghiệm đa giác quan, toàn bộ sảnh được phủ màu xanh tươi mát của rau má. Nghi thức ra mắt Cicamax Refine Serum đã diễn ra hoành tráng, khẳng định sự đầu tư nghiêm túc. Dàn KOLs/KOCs đã cùng nhau khám phá bí mật phục hồi từ hoạt chất Madecassoside 95% đằng sau sản phẩm.

Theo chia sẻ chuyên môn từ TS.BS Nguyễn Ngọc Trai, Madecassoside có vai trò then chốt trong việc tái tạo và phục hồi da tổn thương. Khách hàng tham gia sự kiện được phân tích da chuyên sâu và trải nghiệm nhiều trò chơi nhận quà.

Cicamax Refine Serum đạt chứng nhận da liễu lâm sàng Dermatology Test từ Ellead Co. Ltd Hàn Quốc. Sự kiện khép lại thành công, khẳng định khát vọng Keyshu vươn tầm quốc tế, mang "Tinh Túy Hồn Việt" chinh phục người tiêu dùng toàn cầu.

Công ty TNHH Sinh Dược Bio

Toà nhà Việt Hương Building, toạ lạc trên Lô D10-1, Cụm công nghiệp Triều Khúc, Tân Triều, Hà Nội

Hotline: 1900 1265

TikTok: https://www.tiktok.com/@keyshu.vietnam

Facebook: https://www.facebook.com/keyshuvn

Website: https://keyshu.vn/

Shopee: https://shopee.vn/keyshuvietnam

