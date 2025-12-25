Doanh nghiệp
25/12/2025 14:14

Giàn khoan PV DRILLING IX về đến Vũng Tàu sau khi vượt 12.855,6 hải lý

6 giờ sáng 25-12-2025, giàn khoan tự nâng PV DRILLING IX của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã về đến Vũng Tàu, TP HCM

Giàn PV DRILLING IX đã hoàn thành hành trình vận chuyển hai tháng từ châu Âu về Việt Nam với tổng quãng đường 12.855,6 hải lý.

Đây là dấu mốc quan trọng trong chương trình tái khởi động giàn PV DRILLING IX của PV Drilling mới đầu tư, mở ra giai đoạn hoàn tất các khâu chuẩn bị trước khi đưa giàn tham gia chiến dịch khoan từ tháng 4-2026.

Trước đó, vào ngày 30-10-2025, giàn PV DRILLING IX đã rời cảng Esbjerg (Đan Mạch) và di chuyển sang cảng Rotterdam (Hà Lan) để lên tàu vận tải chuyên dụng thực hiện hành trình về Việt Nam. Theo đại diện PV Drilling, quá trình vận chuyển được triển khai an toàn, đúng kế hoạch, tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn hàng hải quốc tế.

Giàn khoan PV DRILLING IX về đến Vũng Tàu sau khi vượt 12.855,6 hải lý - Ảnh 1.

Giàn khoan PV DRILLING IX trên tàu vận chuyển chuyên dụng về đến Vũng Tàu, TP HCM, vào sáng 25-12-2025

Trong giai đoạn tái khởi động đầu tiên tại Đan Mạch từ tháng 9-2025, giàn PV DRILLING IX đã hoàn thành công tác kiểm tra, vận hành và chạy thử nhiều hệ thống, thiết bị quan trọng theo yêu cầu của đăng kiểm ABS, bao gồm: thiết bị an toàn, hệ thống cẩu, động cơ, máy phát điện và hệ thống nâng hạ giàn. Các hạng mục kỹ thuật trọng yếu đều đạt yêu cầu, tạo nền tảng quan trọng đưa giàn trở lại hoạt động sau thời gian bảo dưỡng và chuẩn bị kỹ thuật tại châu Âu.

Giàn khoan PV DRILLING IX về đến Vũng Tàu sau khi vượt 12.855,6 hải lý - Ảnh 2.

Giàn khoan PV DRILLING IX nhìn từ trên cao

Sau khi về đến Vũng Tàu, TP HCM, giàn PV DRILLING IX sẽ thực hiện kiểm tra dưới nước (UWILD) và tái khởi động giai đoạn hai trong 3 tháng, gồm đại tu máy móc trang thiết bị, thay thế đường ống, nâng cấp khu nhà ở, lắp đặt và chạy thử,... sẵn sàng cho chiến dịch khoan mới, dự kiến bắt đầu từ tháng 4-2026.

PV Drilling sẽ đưa giàn khoan PV DRILLING IX vào vận hành từ tháng 4-2026, góp phần tăng cường năng lực khoan, đồng thời gia tăng khối lượng công việc cho các dịch vụ liên quan đến khoan tại thị trường Việt Nam và khu vực… làm gia tăng doanh thu và lợi nhuận các dịch vụ cốt lõi của Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong 2026 và các năm tiếp theo.

Giàn khoan PV DRILLING IX được thiết kế theo mẫu JU-2000E của Friede & Goldman, một trong những thiết kế giàn tự nâng hiện đại, được sử dụng rộng rãi tại các khu vực có yêu cầu cao về an toàn và kỹ thuật như Biển Bắc, Tây Phi và Đông Nam Á. Giàn có khả năng khoan sâu đến 30.000 feet (9.144 m), hoạt động hiệu quả tại vùng nước sâu đến 425 feet (129,5 m), cùng hệ thống jacking NOV BLM tích hợp mức độ tự động hóa cao, đáp ứng tốt các chiến dịch khoan dài ngày tại các vùng biển có cấu trúc địa chất phức tạp, nhất là các giếng khai thác mới áp dụng kỹ thuật khoan xiên - khoan xa "Extended reach drilling-ERD".

T.Nguyễn
