Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN: Động lực mới cho làn sóng đầu tư công nghiệp Khánh Hòa giai đoạn 2026

Diễn đàn quy tụ hơn 300 lãnh đạo cấp cao và 30+ diễn giả trong nước và quốc tế, với chủ đề "Thúc đẩy đầu tư Khu công nghiệp trong kỷ nguyên mới", diễn đàn mở ra không gian đối thoại chuyên sâu về hạ tầng, dòng vốn và các mô hình phát triển công nghiệp bền vững trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng.



Khánh Hòa – tâm điểm mới của dòng vốn công nghiệp 2026

Bước sang năm 2026, Khánh Hòa được đánh giá là một trong những địa phương có triển vọng bứt phá mạnh mẽ về đầu tư công nghiệp tại khu vực Nam Trung Bộ. Lợi thế nổi trội đến từ vị trí cửa ngõ kết nối Bắc – Nam, hệ thống giao thông đồng bộ (quốc lộ, cao tốc, cảng biển, sân bay quốc tế), cùng định hướng phát triển công nghiệp – logistics gắn với đô thị, dịch vụ và du lịch.

Trong bối cảnh các nhà đầu tư đang ưu tiên những địa bàn có hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý minh bạch và chi phí hợp lý, Khánh Hòa nổi lên như điểm đến "cân bằng" giữa hiệu quả đầu tư và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để các cụm công nghiệp vệ tinh, quy mô vừa và linh hoạt, trở thành lựa chọn chiến lược cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2026–2030.

Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN – lợi thế cạnh tranh từ nền tảng sẵn sàng

Tại diễn đàn, VCN đã giới thiệu Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN như một mô hình tiêu biểu đáp ứng đúng nhu cầu của làn sóng đầu tư mới. Cụm công nghiệp sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh rõ nét, từ vị trí chiến lược đến hạ tầng và môi trường đầu tư.

Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN nằm ngay sát tuyến cao tốc Bắc – Nam, thuận lợi kết nối với trung tâm TP Nha Trang và sân bay quốc tế Cam Ranh, qua đó tối ưu hoạt động logistics và giao thương.

Quy mô dự án đạt 50 ha và được định hướng mở rộng lên khoảng 70 ha, mang lại sự linh hoạt cho nhiều loại hình sản xuất và dịch vụ công nghiệp. Đặc biệt, quỹ đất sạch đã sẵn sàng khai thác giúp rút ngắn đáng kể thời gian triển khai, tạo điều kiện để nhà đầu tư nhanh chóng đưa dự án vào vận hành.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đi kèm pháp lý hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, môi trường và an toàn sản xuất. Chi phí đầu tư ở mức cạnh tranh cũng là một điểm cộng quan trọng, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả tài chính trong bối cảnh bài toán chi phí ngày càng được cân nhắc thận trọng. Môi trường đầu tư minh bạch, ổn định tiếp tục củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư hướng tới chiến lược phát triển dài hạn.

CCN Diên Thọ VCN: vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, pháp lý minh bạch, chi phí cạnh tranh.

Không chỉ dừng lại ở lợi thế hiện hữu, Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN còn được quy hoạch theo định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp, chú trọng dịch vụ hỗ trợ, kết nối đối tác và khả năng mở rộng trong tương lai – những yếu tố đang được nhà đầu tư quốc tế đặc biệt quan tâm.

Tầm nhìn của VCN trong giai đoạn mới

Việc tham dự Diễn đàn Khu công nghiệp 2025 không chỉ là hoạt động giới thiệu dự án, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn của VCN trong chiến lược phát triển các cụm công nghiệp gắn với xu hướng xanh, bền vững và hội nhập.

Thông qua sự kiện, VCN chủ động kết nối, trao đổi và học hỏi từ các chuyên gia đầu ngành, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác với Quý Nhà đầu tư trong và ngoài nước đang tìm kiếm điểm đến an toàn, hiệu quả tại Việt Nam.

Với nền tảng hạ tầng sẵn sàng, pháp lý rõ ràng và lợi thế vị trí tại Khánh Hòa – địa phương được dự báo tăng tốc mạnh mẽ từ năm 2026 – Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư công nghiệp giàu tiềm năng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.

Xem thông tin chi tiết về Cụm công nghiệp Diên Thọ VCN tại: https://vcndientho.vcnland.vn/