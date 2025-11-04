Long Hải hướng tới trở thành điểm đến du lịch MICE của phía Nam

Trong bối cảnh nhu cầu kết hợp hội nghị, sự kiện với nghỉ dưỡng tăng cao, địa phương có nhiều tiềm năng phát triển du lịch MICE, thu hút nhóm khách doanh nghiệp và đoàn khách quy mô lớn.

MICE - Động lực tăng trưởng của du lịch Việt Nam

MICE là loại hình du lịch kết hợp giữa hội thảo, hội nghị, khen thưởng, hội họp và triển lãm với các hoạt động nghỉ dưỡng, tham quan dành cho nhân viên, đối tác, khách mời của doanh nghiệp. Đây là một trong những phân khúc du lịch phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Theo các chuyên gia, khách du lịch MICE có mức chi tiêu cao gấp 6 lần so với khách thông thường. Trung bình, khách châu Âu chi tiêu khoảng 700 - 1.000 USD/ngày, khách châu Á hơn 400 USD/ngày.

Theo tổ chức Du lịch Thế giới, đến năm 2025, doanh thu từ du lịch MICE ước đạt trên 1.400 tỷ USD, tập trung ở khu vực châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương.

Khách MICE là các đoàn doanh nghiệp kết hợp công việc và nghỉ dưỡng, thường lưu trú dài ngày và sử dụng đa dạng dịch vụ

Tại Việt Nam, theo ước tính, khách du lịch MICE từ các công ty lữ hành chiếm trung bình 15 - 20% tổng lượng khách và lên đến 60% tại một số đơn vị lớn trong những tháng cao điểm.

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, người tham gia MICE không đơn thuần là khách du lịch, mà còn là những đại diện có ảnh hưởng trong ngành, trong xã hội. Họ mang đến giá trị kết nối chuyên môn, đồng thời giúp quảng bá văn hóa, ẩm thực và con người bản địa ra thế giới.

TP HCM đang là đầu mối tổ chức sự kiện lớn của phía Nam với quy mô kinh tế, hạ tầng hội nghị và mạng lưới dịch vụ đa dạng. Tuy nhiên, để phát triển MICE bền vững, các thành phố lớn thường cần những điểm đến lân cận phù hợp cho hoạt động nghỉ dưỡng kết hợp đoàn thể. Đây là điều kiện thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các địa phương vệ tinh gần trung tâm, có cảnh quan tự nhiên, khả năng tổ chức lưu trú và các dịch vụ thư giãn sau hội nghị.

Trong bối cảnh đó, Long Hải được xem là lựa chọn tiềm năng nhờ lợi thế kết nối thuận tiện và không gian nghỉ dưỡng gần biển. Chỉ cách trung tâm TP HCM khoảng 90 phút di chuyển và khoảng 45 phút đến sân bay quốc tế Long Thành, Long Hải sở hữu đường bờ biển dài, cảnh quan nguyên sơ, khí hậu ổn định quanh năm.

Long Hải sở hữu đường bờ biển dài, cảnh quan nguyên sơ và các điểm đến văn hóa đặc sắc

Ngoài biển, khu vực còn có các điểm đến văn hóa tâm linh như Dinh Cô và các tuyến du lịch sinh thái ven biển, tạo điều kiện cho chương trình trải nghiệm bên lề sự kiện.

Những năm gần đây, địa phương thu hút thêm các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, giúp bổ sung hạ tầng dịch vụ lưu trú và giải trí, tạo nền tảng để từng bước hình thành sản phẩm MICE hoàn chỉnh.

Hạ tầng nghỉ dưỡng mới hỗ trợ Long Hải đón dòng khách MICE

Để phát triển du lịch MICE, hạ tầng tổ chức sự kiện và lưu trú là yếu tố then chốt. Tại Long Hải, việc xuất hiện các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn đã góp phần tăng khả năng đón đoàn khách doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý có Charm Resort Long Hải.

Charm Resort Long Hải xuất hiện giúp tăng sức cạnh tranh của Long Hải trên thị trường du lịch MICE

Dự án tọa lạc trên cung đường biển Võ Thị Sáu, kế bên là đường số 14 kết nối thẳng ra biển. Đặc biệt, Charm Resort Long Hải được vận hành bởi thương hiệu quốc tế Vienna House by Wyndham - một trong những tên tuổi bảo chứng cho chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế.

Đáp ứng xu hướng du lịch kết hợp hội nghị ngày càng gia tăng, dự án đầu tư bài bản vào không gian tổ chức sự kiện. Trong đó, phòng ballroom có diện tích lên đến 733 m2, trần cao 7,8 m, sức chứa hơn 500 khách. Thiết kế hiện đại, không gian thoáng rộng và linh hoạt giúp ballroom tại Charm Resort Long Hải trở thành lựa chọn lý tưởng cho các hội nghị quốc tế, hội họp, triển lãm…

Charm Resort Long Hải đón đầu làn sóng du lịch MICE khi đầu tư phát triển không gian ballroom rộng lớn

Ngoài việc thiết kế trung tâm hội nghị trong lòng tổ hợp nghỉ dưỡng, toàn khu resort còn tích hợp hơn 25 tiện ích cao cấp giúp du khách dễ dàng kết hợp lịch trình "2 trong 1" từ làm việc đến nghỉ ngơi, vui chơi giải trí và khám phá các điểm đến văn hóa đặc sắc của địa phương.

Việc Long Hải có thêm những tổ hợp nghỉ dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức sự kiện giúp hoàn thiện chuỗi dịch vụ du lịch địa phương, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh trong phân khúc MICE.

Các chuyên gia nhận định, khi xu hướng du lịch kết hợp hội nghị tiếp tục tăng, Long Hải có cơ hội trở thành điểm đến quan trọng của TP HCM và khu vực phía Nam, hướng đến phát triển bền vững dựa trên mô hình nghỉ dưỡng kết hợp sự kiện và trải nghiệm văn hóa.