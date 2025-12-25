Thị trường
25/12/2025 08:00

Data For Life 2025 - Hack for Growth: LandBase đoạt giải với giải pháp AI dữ liệu bất động sản

In bài viết

Cuộc thi Data For Life - Hack for Growth mùa 3 năm 2025 đã khép lại, với nhiều giải pháp công nghệ ứng dụng dữ liệu và AI nhằm giải quyết các vấn đề xã hội.

Data For Life 2025 - Hack for Growth: LandBase đoạt giải với giải pháp AI dữ liệu bất động sản - Ảnh 1.

Ban Tổ chức đã vinh danh những đội thi xuất sắc nhất, trong đó LandBase là một trong các dự án đoạt Giải Ba có phần thưởng trị giá 50.000.000 đồng cùng Voucher hỗ trợ phát triển sản phẩm từ Ban Tổ chức tại lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025.

Tham gia cuộc thi, LandBase lựa chọn tiếp cận bài toán minh bạch thông tin trong lĩnh vực bất động sản, đây là vấn đề đang được nhiều nhà đầu tư và người mua quan tâm.

Giải pháp của LandBase tập trung vào việc tổng hợp, chuẩn hóa và trực quan hóa dữ liệu đa nguồn. Từ đó, giúp người dùng tra cứu và đánh giá bất động sản trên một nền tảng thống nhất.

Tại các vòng thi và triển lãm, LandBase.vn giới thiệu hệ thống tính năng ứng dụng AI như tra cứu quy hoạch thông qua bản đồ BĐS 360, truy vấn thông tin thửa đất trực tiếp trên bản đồ, xác thực tài khoản đăng tin bằng VNeID nhằm tăng độ tin cậy của dữ liệu.

Bên cạnh đó, nền tảng còn cung cấp thông tin tiện ích hạ tầng, phân tích giá bất động sản và lịch sử biến động giá, cùng bộ mẫu hợp đồng và ký số điện tử hỗ trợ giao dịch an toàn hơn.

LandBase là một trong những dự án cho thấy tiềm năng ứng dụng dữ liệu và công nghệ vào giải quyết bài toán thực tiễn của thị trường bất động sản. Việc hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch minh bạch, an toàn và thuận tiện không chỉ góp phần thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, mà còn phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác hiệu quả dữ liệu trong tiến trình số hóa quốc gia.

PV
từ khóa : AI, Techfest Việt Nam 2025, Data For Life 2025 - Hack for Growth, LandBase
Niêm yết HOSE mở ra dư địa tái định vị Masan Consumer trên thị trường vốn

Niêm yết HOSE mở ra dư địa tái định vị Masan Consumer trên thị trường vốn

Thị trường 09:00

Cổ phiếu MCH của Masan Consumer sẽ chào sàn HOSE vào ngày 25-12 với giá tham chiếu 212.800 đồng/cổ phiếu

LocknLock 14 năm liên tiếp lọt “Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam”

LocknLock 14 năm liên tiếp lọt “Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam”

Thị trường 18:30

LocknLock 14 năm liên tiếp được vinh danh trong “Top 10 Sản phẩm – Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam”, trong Chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025 do VnEconomy tổ chức.

Chiến lược ESG: Động lực cốt lõi phát triển bền vững của Nam A Bank

Chiến lược ESG: Động lực cốt lõi phát triển bền vững của Nam A Bank

Ngân hàng 17:16

Với việc triển khai thực hành ESG, ngân hàng không chỉ tối ưu hóa vận hành mà còn góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và nền kinh tế.

Techcombank tiên phong triển khai Basel III, quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế

Techcombank tiên phong triển khai Basel III, quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế

Ngân hàng 17:16

Việc chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế như Basel III, Techcombank tiếp tục củng cố nền tảng vốn, nâng cao năng lực quản trị

Khai trương Sheraton Vinh, kiến tạo kỷ nguyên dịch vụ lưu trú cao cấp tại Bắc Trung bộ

Khai trương Sheraton Vinh, kiến tạo kỷ nguyên dịch vụ lưu trú cao cấp tại Bắc Trung bộ

Điểm đến hấp dẫn 16:33

Sheraton Hotels & Resorts, thương hiệu thuộc hơn 30 thương hiệu khách sạn toàn cầu của Marriott Bonvoy, chính thức công bố khai trương Sheraton Vinh.

PNJ, Báo Tuổi Trẻ tặng HLV Kim Sang Sik huy chương làm từ 33 chỉ vàng 24K

PNJ, Báo Tuổi Trẻ tặng HLV Kim Sang Sik huy chương làm từ 33 chỉ vàng 24K

Hoạt động cộng đồng 15:47

Sáng 24-12, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ trao tặng tấm huy chương vàng bằng vàng thật của báo Tuổi Trẻ và PNJ cho HLV Kim Sang Sik.

Mondelez Kinh Đô nâng tầm quà Tết với bộ sưu tập “Kinh Đô Lộc” 2026

Mondelez Kinh Đô nâng tầm quà Tết với bộ sưu tập “Kinh Đô Lộc” 2026

Tiêu dùng 13:38

Mondelez Kinh Đô chính thức ra mắt bộ quà Tết cao cấp Kinh Đô Lộc 2026, tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu gắn bó lâu dài với mùa đoàn viên của người Việt.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn