Data For Life 2025 - Hack for Growth: LandBase đoạt giải với giải pháp AI dữ liệu bất động sản

Ban Tổ chức đã vinh danh những đội thi xuất sắc nhất, trong đó LandBase là một trong các dự án đoạt Giải Ba có phần thưởng trị giá 50.000.000 đồng cùng Voucher hỗ trợ phát triển sản phẩm từ Ban Tổ chức tại lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025.

Tham gia cuộc thi, LandBase lựa chọn tiếp cận bài toán minh bạch thông tin trong lĩnh vực bất động sản, đây là vấn đề đang được nhiều nhà đầu tư và người mua quan tâm.

Giải pháp của LandBase tập trung vào việc tổng hợp, chuẩn hóa và trực quan hóa dữ liệu đa nguồn. Từ đó, giúp người dùng tra cứu và đánh giá bất động sản trên một nền tảng thống nhất.

Tại các vòng thi và triển lãm, LandBase.vn giới thiệu hệ thống tính năng ứng dụng AI như tra cứu quy hoạch thông qua bản đồ BĐS 360, truy vấn thông tin thửa đất trực tiếp trên bản đồ, xác thực tài khoản đăng tin bằng VNeID nhằm tăng độ tin cậy của dữ liệu.

Bên cạnh đó, nền tảng còn cung cấp thông tin tiện ích hạ tầng, phân tích giá bất động sản và lịch sử biến động giá, cùng bộ mẫu hợp đồng và ký số điện tử hỗ trợ giao dịch an toàn hơn.

LandBase là một trong những dự án cho thấy tiềm năng ứng dụng dữ liệu và công nghệ vào giải quyết bài toán thực tiễn của thị trường bất động sản. Việc hướng tới xây dựng nền tảng giao dịch minh bạch, an toàn và thuận tiện không chỉ góp phần thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, mà còn phù hợp với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác hiệu quả dữ liệu trong tiến trình số hóa quốc gia.