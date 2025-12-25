Niêm yết HOSE mở ra dư địa tái định vị Masan Consumer trên thị trường vốn

Đây là cột mốc hoàn tất về mặt pháp lý, đồng thời mở ra một chương phát triển mới của Masan Consumer trên thị trường vốn, sau gần ba thập kỷ xây dựng vị thế trong ngành hàng tiêu dùng Việt Nam.

Nền tảng dẫn đầu tạo đà cho cột mốc niêm yết

Trước thời điểm HOSE chấp thuận niêm yết, Masan Consumer đã công bố lộ trình chuyển sàn tại sự kiện Roadshow ngày 4-12-2025. Thông điệp xuyên suốt được Ban lãnh đạo nhấn mạnh không nằm ở yếu tố thời điểm, mà là sự tiếp nối của một quá trình chuẩn bị kéo dài từ năm 2024, bao gồm chuẩn hóa hệ thống quản trị, báo cáo và vận hành theo các tiêu chuẩn cao hơn của sàn giao dịch lớn nhất Việt Nam.

Vị thế của Masan Consumer được xây dựng trên nền tảng danh mục sản phẩm thiết yếu trải rộng từ gia vị, thực phẩm tiện lợi đến đồ uống, với các thương hiệu quen thuộc như CHIN-SU, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247. Sự hiện diện sâu rộng trong đời sống tiêu dùng giúp doanh nghiệp duy trì nền cầu ổn định và mô hình kinh doanh có khả năng dự báo cao - yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Song song đó, hệ thống phân phối với hàng trăm nghìn điểm bán trên toàn quốc, kết hợp cùng hệ sinh thái bán lẻ WinCommerce, tạo cho Masan Consumer lợi thế hiếm có về độ phủ, tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường và khả năng nắm bắt phản ứng tiêu dùng theo thời gian thực.

Retail Supreme và Consumer - Tech: trụ cột cho tăng trưởng dài hạn

Trên nền tảng vận hành đã được củng cố, Masan Consumer đang triển khai chiến lược Consumer - Tech với Retail Supreme là trụ cột trung tâm. Tính đến tháng 11-2025, Retail Supreme đã định danh khoảng 440.000 điểm bán tại 36 tỉnh, thành, phân phối trực tiếp đến 354.000 điểm bán, trong đó 254.000 điểm bán đã trở thành hội viên, có thể tương tác và đặt hàng trực tiếp.

Các chỉ số vận hành cho thấy hiệu quả bước đầu rõ nét: số lượt viếng thăm cửa hàng bình quân của đại diện kinh doanh tăng khoảng 20%, số mặt hàng trên mỗi đơn hàng thành công tăng 180% so với đầu năm 2025. Đặc biệt, doanh số các mặt hàng mới tại điểm bán tăng 5% trong tháng 11-2025 và tiếp tục tăng thêm 11% đến giữa tháng 12-2025 so với tháng trước.

Những kết quả này phản ánh việc nền tảng Consumer - Tech đang dần đi vào thực chất, tạo dư địa cải thiện doanh thu, hiệu quả bán hàng và biên lợi nhuận trong trung và dài hạn.

Người tiêu dùng mua sắm sản phẩm Masan Consumer - Nước mắm Chin-su ủ chượp 365 ngày

Hiệu quả vận hành được phản ánh nhất quán trong kết quả tài chính của Masan Consumer. Giai đoạn 2017 - 2024, doanh thu của doanh nghiệp duy trì mức tăng trưởng kép khoảng 13% mỗi năm, trong khi biên lợi nhuận hoạt động trên doanh thu luôn ở mức trên 23%. Riêng giai đoạn 2022 - 2024, lợi nhuận sau thuế tiếp tục tăng trưởng kép khoảng 20% mỗi năm, cho thấy sức bật lợi nhuận ngày càng rõ nét.

Song song với tăng trưởng, Masan Consumer duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định. Từ năm 2018 đến 2024, doanh nghiệp đã chi trả khoảng 1,5 tỉ USD cổ tức, phản ánh năng lực tạo dòng tiền bền vững và cam kết chia sẻ giá trị dài hạn với cổ đông.

HOSE và khả năng tái định vị trên thị trường vốn

Việc niêm yết HOSE không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn giúp Masan Consumer tiếp cận sâu hơn với dòng vốn tổ chức và vốn quốc tế. Theo đánh giá của Vietcap, sau khi chính thức giao dịch trên HOSE, MCH có thể trở thành cổ phiếu tiêu dùng có vốn hóa lớn nhất trong VN-Index và xếp khoảng thứ 7 trong số các doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất toàn thị trường.

Ở góc độ chỉ số, theo Vietcap, MCH đã đáp ứng phần lớn yêu cầu để được xem xét đưa vào nhiều rổ chỉ số quan trọng như VN30, MVIS MarketVector Vietnam Local Index (VanEck), STOXX Vietnam Total Market Liquid Index (Xtrackers), FTSE Vietnam 30 và FTSE Emerging Markets. Với một số rổ chỉ số quốc tế, các tiêu chí về vốn hóa trôi nổi hoặc thanh khoản không phải điều kiện bắt buộc, giúp MCH có lợi thế rõ rệt ngay sau khi chuyển sàn. Riêng với VN30 và STOXX Vietnam, yếu tố thanh khoản cần được cải thiện thêm theo thời gian giao dịch, điều thường thấy với các cổ phiếu mới niêm yết trên HOSE.Ở góc độ dài hạn, việc chuyển niêm yết lên HOSE gắn liền với tầm nhìn "hiện đại hóa tiêu dùng Việt Nam" mà Masan Consumer theo đuổi. Một vị thế niêm yết cao hơn giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận vốn, từ đó tăng cường đầu tư vào R&D, phát triển sản phẩm mới, chuẩn hóa chuỗi cung ứng và đẩy mạnh số hóa hệ thống phân phối.

Ban lãnh đạo MCH trả lời các câu hỏi của cổ đông

Khi các nguồn lực này được triển khai hiệu quả, Masan Consumer không chỉ củng cố vị thế doanh nghiệp tiêu dùng đầu ngành, mà còn góp phần nâng chuẩn trải nghiệm tiêu dùng trong nước. Việc MCH chính thức giao dịch trên HOSE vì vậy không chỉ là dấu mốc của riêng doanh nghiệp, mà còn bổ sung cho thị trường một đại diện tiêu dùng quy mô lớn, mang tính bền vững cao - yếu tố ngày càng được nhà đầu tư dài hạn quan tâm trong bối cảnh thị trường Việt Nam hướng tới giai đoạn phát triển mới.